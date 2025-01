1000. umowa w ramach Funduszy Europejskich podpisana!

Podpisanie umowy o dofinansowanie jest efektem naboru w Działaniu 11.5. Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i rozwój zrównoważonej turystyki obszarów innych niż miejskie ogłoszonego w kwietniu br. z kwotą alokacji wynoszącą 83,6 mln zł. Celem tego Działania jest zmniejszenie dysproporcji rozwojowych, ograniczenie różnic w jakości życia na obszarach innych niż miejskie oraz przeciwdziałanie depopulacji tych obszarów.

W ramach projektu, którego dotyczy wręczona umowa, przewidywana jest przebudowa i remont, które obejmą dwór (dawniej oficynę), pałac, galerię, łącznik oraz park przy ul. Sanatoryjnej 1 w Krasnobrodzie. Prace będą dotyczyć gruntownego remontu pałacu (m.in. wykonania izolacji przeciwwodnej, wymiany posadzki, renowacji balkonu, kominów i schodów, docieplenia, wymiany stolarki wewnętrznej). Oprócz tego przewidziana jest wymiana konstrukcji i pokrycia dachu budynków sanatoryjnych, przebudowa i przemurowanie ścian oficyny, przebudowa oraz wymiana stolarki okiennej łącznika, jak również instalacja windy w budynku głównym. Planowane jest także zagospodarowanie terenu parku oraz wykonanie tężni solankowej. Zakupione zostanie doposażenie niezbędne w celu świadczenia usług sanatoryjnych, noclegowych, gastronomicznych czy leczniczych. Zakończenie prac planowane jest na 31 grudnia 2027 roku.

Wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości ponad 19 milionów złotych stanowiących 86% całej inwestycji pozwoli na rewitalizację zespołu pałacowo-parkowego

w Krasnobrodzie pełniącego ważną funkcję sanatorium. Inwestycje ze środków unijnych pomagają chronić nasze dziedzictwo kulturowe, ale także stymulują rozwój lokalnych społeczności i gospodarki dla lepszej przyszłości mieszkańców regionu lubelskiego – mówiła podczas uroczystości Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Katarzyna Smyk.

- Modernizacja Sanatorium w Krasnobrodzie jest inwestycją niezwykle ważną dla mieszkańców naszego województwa. Jest to projekt kluczowy wskazany w Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Zielone Serce Roztocza 2024-2030, realizowanej przez 4 gminy z województwa lubelskiego,

tj. Józefów (Lider partnerstwa), Krasnobród, Susiec oraz Zwierzyniec. Wreszcie, jest to wynik efektywnej współpracy tych podmiotów z Powiatem Zamojskim – organem tworzącym Sanatorium.

W wyniku realizacji projektu wsparcie uzyskają nie tylko kuracjusze, korzystający z dobrodziejstwa uzdrowiska, ale również społeczność lokalna i cały region – mówił Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Dzięki realizacji projektu ze zmodernizowanych obiektów sanatorium w Krasnobrodzie korzystać będzie rocznie 2 tys. osób odbywających turnusy sanatoryjne i rehabilitacyjne.

Projekt jest elementem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Zielone Serce Roztocza 2024-2030, realizowanej w ramach IIT dotyczącego partnerstw obszarów zmarginalizowanych i miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Tysiąc podpisanych umów

Podpisanie umowy dotyczącej dofinansowania projektu Samodzielnego Publicznego Sanatorium Rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie ma szczególne znaczenie – jest to 1000. umowa o dofinansowanie w ramach aktualnego programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027 (FEL 2021-2027) i zarazem pierwsza dotycząca IIT w zakresie partnerstwa obszarów zmarginalizowanych i miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2017 wpływa na rozwój województwa lubelskiego w obszarach, takich jak: ochrona zdrowia, edukacja, transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu, rozwój usług społecznych czy ochrona środowiska, który dokonuje się na naszych oczach, pokazuje jak bardzo potrzebne są Fundusze Europejskie w naszym regionie. Tysięczna umowa

w programie to nie koniec inwestycji i cennych inicjatyw w naszym regionie z udziałem Funduszy Europejskich.

- Rozwój województwa lubelskiego, który dokonuje się na naszych oczach, pokazuje jak bardzo potrzebne są Fundusze Europejskie w naszym regionie. Dzięki środkom unijnym możemy poruszać się po zmodernizowanych drogach lokalnych, wojewódzkich czy krajowych. Szpitale doposażane są w innowacyjny sprzęt specjalistyczny. Wzrasta poziom świadczonych usług społecznych. Obserwujemy znaczny wzrost rozwoju edukacji oraz znaczne postępy w obszarze aktywizacji zawodowej. Dzięki Funduszom Europejskim przedsiębiorcy z naszego regionu sięgają po środki na rozwój swoich firm, pozyskiwanie światowych klientów czy wprowadzanie innowacyjnych systemów. Środki unijne to także wyższa jakość powietrza, którym oddychamy – a to dzięki wsparciu obszaru ochrony środowiska i dbałości o zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii. To tylko część efektów, jakie przynoszą Fundusze Europejskie. Nasz region staje się silniejszy, dzięki czemu wzrasta poziom życia mieszkańców województwa lubelskiego – podkreślił Marszałek Jarosław Stawiarski.

Wszystkie aktualne informacje o zbliżających się, a także aktualnie ogłoszonych naborach znajdą Państwo na naszej stronie www.funduszeUE.lubelskie.pl w zakładkach: Nabory oraz Harmonogram naborów.