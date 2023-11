1547 wniosków złożyły koła gospodyń wiejskich z województwa lubelskiego, które w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ubiegały się o wsparcie finansowe.

Kalendarze adwentowe z czekoladkami - postaw na wyjątkowy smak

Święta to czas spokoju, rodzinnych spotkań, dekorowania mieszkań, prezentów i pozytywnej atmosfery. To wyjątkowy okres w roku, gdzie każdy jest dla siebie miły i może się odprężyć. Z okresem świątecznym wiąże się także kalendarz adwentowy. Pozwala odliczyć dni od 1 grudnia, aż do samej Wigilii. Dostępny w różnorodnych formach może być pełen różnorodnych słodkości i sprawdzi się nie tylko dla dzieci. Możliwość sięgnięcia każdego dnia po inną przekąskę sprawia, że nawet osoby dorosłe z niecierpliwością będą odliczały dni do 24 grudnia. Wybierz zatem najlepsze kalendarze adwentowe i ciesz się wyjątkowym smakiem.