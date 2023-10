3 kosmetyki na porost włosów, które musisz poznać

Rodzaje kosmetyków na porost włosów

Nieustanny rozwój kosmetologii, a w związku z tym szeroka oferta produktów do pielęgnacji włosów, nie raz może budzić nasze wątpliwości. Szampony, wcierki, odżywki czy maski to tylko niektóre propozycje kosmetyków na porost włosów. Produkty te różnią się konsystencją, sposobem aplikacji oraz obecnymi składnikami aktywnymi. Skąd czerpać informacje o tym, jaki kosmetyk wybrać? Jak prawidłowo go stosować? Zapraszamy do dalszej lektury.

Czy szampon to tylko oczyszczanie?

Szampony to kosmetyki, których na co dzień używamy w naszej pielęgnacji włosów. Często charakteryzują się lekką, kremowo-żelową konsystencją. Główną ich funkcją jest dokładne oczyszczenie skóry głowy z sebum, zanieczyszczeń, pozostałych kosmetyków pielęgnacyjnych lub tych przeznaczonych do stylizacji. Szampon na porost włosów to jednoczesne działanie oczyszczające i stymulujące zamknięte w jednym produkcie. Pobudzanie mikrokrążenia poprzez delikatny masaż skóry głowy przygotowuje ją na wchłanianie składników aktywnych, które stymulują mieszki do wzrostu nowych włosów. Należy również podkreślić, że prawidłowe oczyszczanie skóry z zanieczyszczeń to pierwszy i najważniejszy krok w skutecznej pielęgnacji. Z tego też względu zaleca się dwukrotne mycie szamponem pobudzającym porost włosów. Częstymi składnikami aktywnymi w takich produktach są: czynniki wzrostu, kofeina, biotyna, aminokwasy, a także wyciągi z pokrzywy, lukrecji czy mięty. Propozycje skutecznych produktów znajdziemy na https://www.topestetic.pl/szampon-na-porost-wlosow.

Odżywki – jak je stosować?

Wspomniane kosmetyki to kolejny krok pielęgnacji w trosce o zdrowe, lśniące i gęste włosy. Nierzadko odżywka na porost włosów kojarzy się z gęstą, kremową formułą, którą aplikujemy na wilgotne kosmyki, a po upływie wskazanego czasu – zmywamy. Obecnie na rynku oprócz kosmetyków o opisanej konsystencji występują również produkty niewymagające spłukiwania, co dla osób, które chciałaby cieszyć się gęstymi włosami bez dużego nakładu czasu, jest doskonałym rozwiązaniem. Bogata formuła odżywek dostarcza skórze głowy i włosom licznych składników aktywnych, które pobudzają i dotleniają cebulki, a ponadto działają zmiękczająco i wygładzająco. Wykonanie klikuminutowego masażu poprawia mikrokrążenie, a także pozwala dotrzeć odżywce w miejsca trudno dostępne, co znacznie zwiększa jej skuteczność. By ułatwić sobie aplikację kosmetyku warto przed umyciem włosów ostrożnie rozczesać kosmyki za pomocą szczotki lub grzebienia. Na stronie https://www.topestetic.pl/odzywka-na-porost-wlosow przygotowaliśmy propozycje odżywek na porost włosów.

Wcierki, czyli niezbędnik skutecznej pielęgnacji

To produkty, które w ostatnim czasie cieszą się wyjątkową popularnością. Znane są od stuleci, lecz ich dobroczynne właściwości ponownie stały się obiektem zainteresowań osób stosujących świadomą pielęgnację. Wcierka na porost włosów swoją formułą przypomina tonik lub wodniste serum, dzięki czemu jej aplikacja nie sprawia trudności. Najczęściej produkt występuje w formie mgiełki lub sprayu. Wspomniany kosmetyk stosujemy na oczyszczoną skórę głowy przed lub po suszeniu włosów. By wcierka przynosiła zadowalające efekty powinna być stosowana regularnie i dokładnie – pasmo po paśmie. Warto również, aby tak jak nazwa wskazuje, ostrożnie wetrzeć produkt w skórę głowy. Kosmetyk nie wymaga spłukiwania, a pozostawienie go do czasu kolejnego mycia zapewnia uczucie świeżości i nadaje przyjemnego zapachu. Składniki aktywne wcierki wzmacniają oraz odżywiają cebulki, dzięki czemu dostarczają im niezbędnych substancji do produkcji nowych włosów. Wyciąg ze skrzypu polnego, aloesu, peptydy, pantenol oraz niacynamid to składniki często wykorzystywane w formule tych kosmetyków. Niektóre produkty zawierają również mentol lub ekstrakt z chili, które stymulują krążenie skóry głowy. Efektem tego jest dotlenienie mieszków włosowych oraz poprawa wchłaniania składników aktywnych. Na stronie https://www.topestetic.pl/wcierka-na-porost-wlosow odnajdziemy szeroki wybór propozycji.

Gęste oraz zdrowe włosy to efekt odpowiedniej i świadomej pielęgnacji skóry głowy. Wspomaganie funkcjonowania mieszków włosowych przynosi satysfakcjonujące efekty tylko wtedy, kiedy działanie jest regularne. Cierpliwość w tym przypadku jest nieoceniona.

Masz wątpliwości, który kosmetyk będzie odpowiedni? Sklep internetowy Topestetic to szczególnie miejsce, gdzie kosmetolodzy z przyjemnością odpowiedzą na Twoje pytania na czacie lub pod numerem telefonu 736 647 679.