5 pomysłów na oryginalne gadżety reklamowe

Dobrej jakości bawełniana torba na zakupy

Obecnie coraz więcej osób rezygnuje z plastikowych reklamówek na rzecz toreb wielokrotnego użytku. Jest to bardzo ciekawy gadżet, który jednak nie jest szczególnie często wykorzystywany przez firmy, a szkoda. Takie ekologiczne promowanie własnej działalności to dobry ruch, który pokaże, że nie jest Ci obojętna kwestia dbania o planetę. Jedno jest pewne, torba ekologiczna na pewno będzie chętnie wykorzystywana przez obdarowaną osobę. Możesz na niej umieścić zarówno własne logo, jak i inną grafikę, która będzie promować Twoją firmę.

Przydatne gadżety reklamowe są w cenie - szczotka z lusterkiem

Jeśli Twoimi klientami są głównie kobiety, to warto zainwestować w gadżet, który każda kobieta nosi w swojej torebce. O czym mowa? O składanej szczotce z lusterkiem. Ten gadżet zajmuje naprawdę mało miejsca, a łącząc ze sobą dwie potrzebne rzeczy, może się okazać bardzo przydatny. Jeśli więc prowadzisz np. salon kosmetyczny czy fryzjerski, to ten gadżet będzie idealny. Możesz go dowolnie spersonalizować, na przykład umieszczając na szczotce logo firmy.

Zapachowe gadżety reklamowe

Kto z nas nie lubi, gdy w domu unosi się piękny zapach. Świeczka zapachowa, zapakowana w eleganckim opakowaniu sprawi, że przy każdym jej odpaleniu klient będzie pamiętał o Twojej firmie. Możesz wybierać spośród wielu zapachów, a wieczko czy opakowanie obrandować logo swojej firmy. Nie musi to być świeczka w wielkim słoiku, wystarczy małe opakowanie, które i tak świetnie zareklamuje Twoją działalność. Zamiast świeczki możesz również zdecydować się na dyfuzor zapachowy.

Elegancka filiżanka

Jednym z popularniejszych gadżetów zamawianych przez firmy są kubki - jeśli więc szukasz czegoś mniej oczywistego, zrezygnuj z tego gadżetu. Niemniej filiżanki to bardzo skuteczne gadżety reklamowe. Aby się wyróżnić, warto postawić na filiżankę, którą klient będzie mógł wykorzystać np. w biurze i pić z niej swoją ulubioną kawę. Taki gadżet sprawi, że klient na pewno będzie polecał Cię swoim znajomym.

Powerbank

Ten gadżet przyda się absolutnie każdemu. W dzisiejszych czasach, w których urządzenia mobilne, a przede wszystkim telefony, towarzyszą nam niemal cały czas, przenośny akumulator jest bardzo przydatnym gadżetem. Jest to mały, poręczny gadżet, który bez problemu zmieści się w każdej torbie czy plecaku. Klient będzie go mógł zabrać ze sobą, jeśli czeka go intensywny dzień pełen spotkań, a także w dłuższą podróż wakacyjną.