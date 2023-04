5 powodów, dla których transport intermodalny jest przyszłością logistyki

Nowatorskie, nowoczesne rozwiązanie, jakim jest transport intermodalny, zyskuje na popularności. Korzysta z niego coraz więcej branż. Przyjrzyjmy się, dlaczego warto postawić na tę właśnie metodę logistyczną.

Transport intermodalny - jak funkcjonuje?

Najprościej można zdefiniować transport intermodalny jako rodzaj transportu wykorzystujący wiele środków - samochody ciężarowe, pociągi, statki oraz samoloty - do przewozu towarów. Funkcjonuje to w dość prosty sposób.

Na początku procesu cały transport przewożony jest (pre-carriage) do terminalu intermodalnego; służą do tego samochody ciężarowe, prowadzone przez specjalnie wyszkolonych kierowców. Następnie cała naczepa załadowana zostaje - bez przeładowywania towaru - na pociąg. W kolejnych etapach podróży jednostka ładunkowa, w zależności od potrzeb, zwłaszcza trasy i lokalizacji końcowej destynacji, może zostać przeładowana na kolejny środek transportu na terminalu kolejowym lub promowym. Oczywiście przez cały czas - od momentu nadania do momentu odebrania - towar jest monitorowany przy użyciu lokalizatora GPS, czym zajmuje się wyspecjalizowana kadra.

Transport intermodalny przyszłością logistyki

Ta forma transportu, polegająca na łączeniu ze sobą wielu jego środków, stanowi odpowiedź na rosnące wyzwania, jakie stoją przed branżą logistyczną. Wynika to z tego, że transport intermodalny ma liczne zalety. Oto najważniejsze z nich, a zarazem powody, dla których jest on rozwiązaniem przyszłościowym:

1) Ekologia - w coraz większym stopniu zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest powstrzymanie katastrofy klimatycznej, zwłaszcza poprzez walkę z zanieczyszczeniami. Transport intermodalny, dzięki wykorzystaniu różnych pojazdów, jest o wiele bardziej przyjazny dla środowiska naturalnego niż tradycyjny. Pozwala zredukować emisję pyłów, spalin i innych szkodliwych substancji nawet do 70 procent.

2) Elastyczność - wykorzystanie różnych środków transportu sprawia, że towar dotrze na miejsce szybciej i sprawniej, niż gdyby miał być przewożony tylko jednym typem pojazdów. Transport intermodalny pozwala między innymi na uniknięcie korków i nie jest podatny na sezonowość.

3) Bezpieczeństwo - transport intermodalny jest bezpieczny. Kierowcy zatrzymują się nie na parkingach, lecz na wyznaczonych, strzeżonych terminalach, co znacząco zmniejsza ryzyko kradzieży, napadu, itd. Poza tym, jednostki ładunkowe są zabezpieczone i oznakowane, a towar pozostaje monitorowany z pomocą lokalizatora GPS. Jest oczywiście ubezpieczony.

4) Wydajność - transport intermodalny umożliwia przewożenie ładunków o masie 26 ton i więcej, a także lepsze wykorzystanie przestrzeni ładunkowej. Wykorzystanie różnych środków transportu skutecznie zwiększa też jego zasięg.

5) Oszczędność - transport intermodalny jest tańszy niż tradycyjny. Przy cyklicznych dostawach pozwala on na wygenerowanie nawet 50 proc. oszczędności. Z kontrahentami mogą być zawierane długoterminowe umowy z gwarancjami cenowymi; jest to optymalne rozwiązanie dla firm chcących uzyskać gwarancję stabilności kosztów transportu przez cały rok.

Więcej szczegółowych informacji znaleźć można tutaj: omida.pl.

Jakie branże korzystają z transportu intermodalnego?

Nic dziwnego, że transport intermodalny zyskuje rosnącą popularność. Korzystają z niego takie branże, jak:

- budowlana;

- chemiczna;

- papiernicza;

- elektroniczna;

- RTV;

- beauty;

- modowa;

- spożywcza.

A to dopiero początek rozwoju tej metody transportu.