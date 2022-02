5 powodów, dla których warto kupić rower damski

1. Korzyści dla zdrowia

Świeżo zakupiony, nowy rower damski to doskonała motywacja do rozpoczęcia regularnej aktywności fizycznej. Codzienna przejażdżka korzystnie wpłynie na układ oddechowy oraz układ krążenia. Znacząco obniży się poziom złego cholesterolu, a ryzyko nadciśnienia czy choroby wieńcowej znacząco spadnie. Dobrze dopasowany rower może pomóc we wzmocnieniu mięśni pleców podtrzymujących kręgosłup. Jazda na rowerze może okazać się także doskonałą aktywnością, która korzystnie wpłynie na utratę nadmiarowych kilogramów. Rower to bezsprzecznie jeden z najbezpieczniejszych sposobów na ogólnorozwojowy trening całego ciała.

2. Rower idealnym środkiem transportu dla osób dbających o ekologię

Warto pamiętać o tym, że codzienne przemieszczanie się samochodem czy komunikacją miejską negatywnie wpływa na stan środowiska naturalnego. Rower nie emituje spalin, a także nie generuje hałasu.

3. Jazda na rowerze a oszczędność czasu i pieniędzy

Dużym atutem korzystania z roweru na co dzień jest także znaczna oszczędność pieniędzy. Korzyści ekonomiczne mogą okazać się niezwykle zachęcające, gdyż brak konieczności regularnych zakupów paliwa czy płacenia za miejsca parkingowe może znacząco poprawić stan domowego budżetu. Dodatkowo zakup roweru jest zdecydowanie tańszy niż kupno samochodu. Ogromną zaletą podróżowania rowerem do pracy jest brak konieczności stania w korkach. Może się nawet okazać, że do pracy szybciej można dotrzeć jadąc na rowerze niż podróżując samochodem!

4. Rower a czas wolny

Warto pamiętać o tym, że jazda rowerem to nie tylko środek transportu pozwalający przemieszczać się po mieście w celu wypełniania codziennych obowiązków. Doskonałym pomysłem może okazać się zakup rowerów dla całej rodziny. Rower męski i rowerek biegowy w komplecie z modelem damskim mogą okazać się doskonałym pretekstem do wspólnego spędzania czasu na łonie natury.

5. Jazda na rowerze a poprawa samopoczucia

Regularna jazda na rowerze niesie ze sobą wiele pozytywnych skutków również dla zdrowia psychicznego. Podczas wysiłku fizycznego bowiem podnosi się poziom endorfin i innych hormonów, które odpowiadają za odczuwanie radości. Poruszanie się rowerem na różne sposoby ułatwia zmniejszenie ilości codziennego stresu. Rezygnacja ze środków komunikacji miejskiej na rzecz roweru jest też doskonałym pomysłem na relaks. Zamiast zatłoczonych autobusów można bowiem podziwiać piękne widoki na trasach przebiegających przez parki.

Zakup roweru damskiego praktycznie zawsze okaże się dobrym pomysłem. Należy jednak pamiętać o tym, aby wybrać model odpowiednio dopasowany do potrzeb użytkownika. Wybrany rower powinien być bezpieczny oraz wygodny. Po dokonaniu zakupu warto także zaplanować odpowiednie trasy - najlepiej przebiegające przez jak największą ilość terenów zielonych. Po wybraniu odpowiedniego roweru, tras oraz dokupieniu niezbędnych akcesoriów, pozostaje już tylko cieszyć się czasem spędzonym podczas wycieczek na świeżym powietrzu.