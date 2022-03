5 zasad dbania o włosy zimą

Jak dbać o włosy zimą? – 5 zasad

Zima to trudny okres nie tylko dla ciała, ale również i włosów. Niskie temperatury, ogrzewanie w mieszkaniach nie sprzyja pasmom. Kluczową kwestią jest zapewnienie odpowiedniego nawilżenia, a także zabezpieczenie włosów przed ich przesuszeniem. Jak to zrobić? Przedstawiamy 5 zasad.

Chroń włosy na dworze

Pielęgnacja włosów zimą to nie tylko stosowanie odpowiednich kosmetyków, ale również ich ochrona podczas pobytu na mrozie. Pod żadnym pozorem nie rezygnuj z czapki, ponieważ jej zadaniem jest nie tylko ochrona przed zimnem, ale również ochrona cebulek włosów przed osłabieniem. Ten dodatek to obowiązkowy element garderoby. Warto wybrać modele wykonane z naturalnego materiału, aby zminimalizować ryzyko przetłuszczania się włosów. Zadbaj również oto, aby czapka nie była zbyt ciasta, ponieważ wtedy zbyt mocno dociska włosy do skóry głowy.

Zadbaj o odpowiednie nawilżenie

Suche powietrze negatywnie wpływa na kondycje pasm. Z kolei skóra głowy ma tendencje do przesuszania się. Zimą łuski włosów rozchylają się mocniej niż podczas innych pór roku i szybciej tracą wodę, co powoduje, że są bardziej podatne na wszelkie uszkodzenia. Dlatego warto zadbać przede wszystkim o odpowiednie nawilżenie, które jest podstawą pielęgnacji. Sięgnij po szampon nawilżający. Doskonale sprawdzą się również nawilżające odzywki oraz maski do włosów.

Wybierz odpowiednie produkty do włosów

Dopasuj kosmetyki do włosów do ich rodzaju. W przypadku włosów przetłuszczających się stosuj delikatne szampony oraz odżywki o lekkiej konsystencji. Koniecznie do spłukiwania!

Rób peeling skóry głowy

Raz na dwa tygodnie zrób peeling skóry głowy, który usunie nadmiar sebum, zabrudzenia oraz pozostałości kosmetyków m.in. do stylizacji włosów. Jednocześnie dotleni komórki skóry, pobudzi cebulki do pracy i włosy do wzrostu.

Zadbaj o odpowiednią dietę

Pielęgnacja włosów to nie tylko stosowanie dobrych kosmetyków. Należy zadbać również od wewnątrz, ponieważ to, co jesz, ma ogromny wpływ na kondycję włosów. Przede wszystkim wzbogać menu o warzywa i owoce, które są bogate w odżywcze składniki. Staraj się spożywać rzodkiewkę, brokuły, kapustę, brukselkę oraz cebule. Produkty te są bogate w aminokwasy siarkowe, które pozytywnie wpływają na kondycję pasm i wzmacniają je.

Zapobiegaj elektryzowaniu się włosów

Zimą włosy podatne są na elektryzowanie się, ponieważ są pocierane o sztuczne tkaniny m.in. czapkę, szalik. W efekcie wytwarzane są duże ilości naładowanych ujemnie cząsteczek, wzajemnie się odpychających. Im bardziej włosy są suche i zniszczone, tym bardziej podatne na elektryzowanie. Aby temu zapobiec, używaj zimowych odzywek z jedwabiem, który nawilży i wygładzi powierzchnię włosów. Do czesania używaj tylko i wyłącznie szczotek z naturalnego włosia, ewentualnie metalowego grzebienia. Zrezygnuj z tych, które wykonane są z tworzyw sztucznych. Jeśli używasz suszarki, to dobrze sprawdzi się z funkcją jonizacji, która świetnie zapobiega elektryzowaniu się włosów.

Więcej informacji znajdziecie na stronie: https://ziaja.com/