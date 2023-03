7 błędów popełnianych przez pożyczkobiorców

Wzięcie zbyt wysokiej kwoty pożyczki

Każda firma ma w swojej ofercie konkretne kwoty pożyczki online, które można wybrać – np. od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. To, na jaką sumę, zostanie złożony wniosek, zależy oczywiście od Twoich potrzeb, ale to pożyczkodawca po analizie Twojej sytuacji finansowej ostatecznie decyduje, jaką kwotę może Ci przyznać.

Może jednak zdarzyć się tak, że w Twojej ocenie dasz radę spłacać pożyczkę online, ale w późniejszym terminie okaże się, że wypadły Ci pilne wydatki, które musisz uregulować, rachunki za mieszkanie wzrosły albo Twoje dochody się zmniejszyły. Wtedy mogą pojawić się problemy z terminowym oddaniem zobowiązania.

Dlatego na wszelki wypadek warto złożyć wniosek o pożyczkę online na niższą kwotę. W takiej sytuacji, gdy Twoja sytuacja finansowa się pogorszy, to wciąż znajdziesz środki na spłatę raty. Zastanów się, czy część zakupu, na który chcesz przeznaczyć pożyczkę online, możesz sfinansować np. z własnych oszczędności, a pożyczyć tylko brakującą sumę.

Brak spłaty pożyczki online w terminie

Niestety wielu kredytobiorców przy spłacie zobowiązania kieruje się zasadą „jakoś to będzie”. Pamiętaj jednak, że podobnie jak kredyty, tak i pożyczki online to produkty finansowe, które są udzielane na podstawie podpisanej przez Ciebie umowy.

Dlatego brak spłaty rat w terminie zawsze wiąże się z konsekwencjami. Pożyczkodawca zacznie od przypominania Ci o uregulowaniu zadłużenia i naliczania dodatkowych odsetek. Jeżeli takie działania nie przyniosą rezultatu, to Twój dług może zostać przekazany nawet do firmy windykacyjnej.

Pamiętaj więc – pożyczaj odpowiedzialnie i tylko tyle, ile dasz radę spłacić.

Nieznajomość warunków pożyczki

Częstym błędem popełnianym podczas zaciągania pożyczki online jest nieznajomość jej warunków. W umowie, którą musisz podpisać, znajdziesz komplet informacji dotyczących tego: ile będzie kosztować pożyczka online, kiedy musisz ją spłacić, na jakie konto bankowe i jakie konsekwencje czekają Cię, jeśli spóźnisz się ze spłatą rat.

Jeżeli uważnie przeczytasz umowę, to nic nie powinno Cię zaskoczyć. Pamiętaj również, że gdy pojawią się jakiekolwiek wątpliwości co do Twojej przyszłej pożyczki online, to niezwłocznie dopytaj o to swojego opiekuna klienta. Nieznajomość prawa szkodzi.

Unikanie kontaktu z pożyczkodawcą

Niestety nie jest tak, że gdy schowamy się przed problemem, to on magicznie zniknie. W takim przekonaniu żyją niektórzy pożyczkobiorcy, szczególnie ci, co mają zaległości w spłacie swojego zadłużenia.

Jeżeli zdarzy się tak u Ciebie, że już wiesz, że nie dasz rady oddać raty w terminie, to zawsze opłaca się wcześniej poinformować o tym pożyczkodawcę. Możecie wtedy wynegocjować przesunięcie terminu.

Jeśli nie będziesz odpowiadać na telefony, SMS-y, maile czy listy od firmy pożyczkowej, to ograniczasz swoje szanse na polubowne rozwiązanie problemu, a dług będzie tylko rósł.

Składanie zbyt wielu wniosków

Wydaje się, że złożenie wniosków o pożyczkę online do kilkunastu firm pożyczkowych sprawi, że zwiększysz swoje szanse na jej uzyskanie. Pamiętaj jednak, że większość takich instytucji wysyła i korzysta z danych Biura Informacji Kredytowej. Co to dla Ciebie oznacza?

W procesie analizy Twojego wniosku każda kolejna firma pożyczkowa będzie więc wiedziała, że wnioskowałeś o finansowanie w innych. Musi więc założyć, że dostaniesz wszystkie inne pożyczki online (nawet jeśli nie będzie to prawda). A wówczas w odczuciu pożyczkodawcy nie będzie Cię już stać na kolejne zobowiązanie.

Dlatego warto nie przesadzać ze złożonymi wnioskami i skupić się na maksymalnie kilku firmach, do których aplikujesz w celu porównania ofert.

Brak historii kredytowej

Jeśli nie masz historii kredytowej, to dla pożyczkodawcy jesteś niczym wielka niewiadoma. Dlatego regularnie spłacane kredyty ratalne czy inne pożyczki online pokażą, że jesteś rzetelnym płatnikiem.

Warto także wiedzieć, że część firm pożyczkowych nowym klientom pożycza niższą kwotę, a gdy już mają na swoim koncie spłacone zobowiązanie, to otrzymują dostęp do wyższej sumy.

Pamiętaj jednak, że działa to w dwie strony. Pozytywna historia kredytowa zadziała na Twoją korzyść, natomiast negatywna przekreśli szanse na uzyskanie finansowania.

Brak zdolności kredytowej

Brak zdolności kredytowej to właściwie nie jest błąd pożyczkobiorców, ale kryterium, które uniemożliwia otrzymanie pożyczek online. Jeżeli nie masz stałych dochodów o odpowiedniej wysokości, które pozwolą Ci spłacać finansowanie, to decyzja pożyczkowa zawsze będzie negatywna.

W takiej sytuacji postaraj się o zwiększenie swoich zarobków (np. znalezienie dodatkowej pracy) albo pospłacaj zobowiązania, które nadmiernie obciążają Twój budżet.