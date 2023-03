Afty u dzieci – przyczyny powstawania i metody leczenia

Czym są afty?

Afty to niewielkie zmiany występujące w jamie ustnej, otoczone czerwoną obwódką. Występują po wewnętrznej stronie policzków, na dziąsłach, atakują podniebienie, język i tylną ścianę gardła. Pojawiają się również po wewnętrznej stronie warg.3 Niekiedy afty mylone są z pleśniawkami. Warto jednak wiedzieć, że pleśniawki mają zupełnie inne podłoże (grzyby Candida), co wpływa na ich odmienny wygląd oraz sposób gojenia się. Pleśniawki są pokryte białym nalotem, jednak w strukturze przypomina on zsiadłe mleko, co pozwala odróżnić go od aft.4

Przyczyny występowania aft u dzieci – skąd się biorą nadżerki?

Błona śluzowa jamy ustnej ma specyficzne środowisko, dzięki któremu zapewnia idealne warunki do rozwoju patogenów. Panująca tam wilgoć i temperatura, pozytywnie wpływają na rozwój patogenów, czemu dodatkowo sprzyja łatwy dostęp do składników odżywczych. Takie warunki tworzą ryzyko rozwoju różnych dolegliwości na skutek działania patogenów1, a nadżerki w jamie ustnej są jednym z przykładów. Przyczyny powstawania aft są różne – mogą wynikać z uszkodzeń mechanicznych wewnątrz jamy ustnej lub np. z niedoborów żywieniowych.2

Przyczyny powstawania aft u dzieci to m.in.2:

niewłaściwa higiena jamy ustnej;

urazy mechaniczne w obrębie śluzówki;

niedobory składników odżywczych;

przewlekły stres;

obniżona odporność;

choroby ogólnoustrojowe, np. Leśniowskiego-Crohna.

Afty u dzieci mogą powodować problemy ze ssaniem, jedzeniem czy mówieniem. Dotyczy to szczególnie występowania afty Suttona (tzw. afty duże). Dyskomfort podczas spożywania jedzenia może powodować spadek apetytu u dziecka. Afty Suttona mogą również powodować dolegliwości takie jak powiększenie węzłów chłonnych i podwyższona temperatura.5

Co robić, gdy dziecko ma aftę?

Aftowe zapalenie jamy ustnej u dzieci powoduje dyskomfort i ból, co sprawia, że maluszek może być marudny i płaczliwy. W sytuacji, gdy wystąpi gorączka lub powiększenie węzłów chłonnych, należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem. Afty bolą podczas jedzenia i mycia zębów, dlatego warto dziecku podawać płynne posiłki i zalecić delikatne szczotkowanie uzębienia. Pojawienie się aft może mieć związek z niedoborami żywieniowymi lub przebiegiem choroby ogólnoustrojowej,5 dlatego obecność owrzodzenia warto skonsultować z pediatrą, który może zalecić dodatkową diagnozę.

Sposoby na afty – czym smarować nadżerkę?

Afta goi się w sposób samoistny, jednak powoduje ból i dyskomfort w buzi dziecka, dlatego warto wspomóc i przyspieszyć jej gojenie, m.in domowymi sposobami. Jedną z polecanych metod jest płukanie jamy ustnej roztworem zawierającym substancje o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym. Leczenie aft warto wesprzeć również gotowymi preparatami do smarowania, które pomogą łagodzić dolegliwości bólowe. Należy także pamiętać o leczeniu chorób podstawowych oraz uzupełnieniu wszelkich niedoborów żywieniowych.

