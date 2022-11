Aktywni i kreatywni - Liderzy Innowacji 2022

Wiemy już kto w tym roku wyróżnił się wśród firm realizujących założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 i otrzymał z rąk Zbigniewa Wojciechowskiego, Wicemarszałka Województwa Lubelskiego statuetkę Lidera Innowacji. 21 listopada br. odbyła się Gala Przedsiębiorczości – Ambasadorzy Lubelskich Funduszy Europejskich, na której przyznano tytuły, ale najpierw zróbmy przegląd, kto w tym roku miał szansę na otrzymanie tego tytułu.

Biogospodarka - produkty z Lubelszczyzny na rynku międzynarodowym

Wśród nominowanych do tytułu Lidera Innowacji były firmy korzystające z pomocy środków Funduszy Europejskich w różnych dziedzinach biznesu. Przykładem z branży Biogospodarki jest PUMAR. Wdrożył on dwie innowacje technologiczne nieznane i niestosowane dotychczas na świecie w postaci wytworzenia nietypowych i wielkogabarytowych form konstrukcji stolarki otworowej z użyciem profili z PCV z niskim skrzydłem w innowacyjnym okuciu paskowym oraz opracował i zlecił stworzenie innowacyjnej technologii transportu wielkogabarytowych i nietypowych elementów. Warsztat Samochodowy MOMOT, na podstawie wyników prac B+R wdrożył w przedsiębiorstwie innowację w skali rynku międzynarodowego w postaci nowej i odpornej na oddziaływania mechaniczne i środowiskowe powłoki lakierniczej o cechach znacznie przewyższających dotychczas wytwarzane. Innowacyjny jest również proces jej nakładania. TARASOLA Piotr Garbacz również wprowadziła na rynek innowacyjny w skali międzynarodowej produkt - Pergola Bioclimatic Plus, która wyróżnia się na tle innych zintegrowaną roletą, udoskonalonym, opatentowanym systemem odprowadzania wody oraz szczelnością i odpornością na działanie zewnętrznych czynników.

Medycyna i zdrowie – z Lublina na świat

Kolejnymi firmami wartymi zapoznania się, o których jeśli jeszcze nie słyszeliście to na pewno usłyszycie, są firmy z dziedziny medycyny. O spółce Medical Inventi zrobiło się głośno za sprawą prac nad wynalazkiem o międzynarodowej skali innowacyjności - biomateriału kościozastępczego FlexiOss, zwanego sztuczną kością, objętego ochroną patentową zarówno w Polsce jak i za jej granicami. Biokompozyt z powodzeniem jest już stosowany u pacjentów ortopedycznych i może zmienić medycynę na świecie. Innowację w dziedzinie medycyny i zdrowia wprowadziła również spółka NowoMedica. Ich międzynarodowej skali metoda prowadzenia badań przy wykorzystaniu bezkontrastowej techniki IVIM w obrazowaniu rezonansu magnetycznego jest szczególnym rozwiązaniem dla osób, które m.in. nie mogą mieć podanego środka kontrastowego, np. kobiety w ciąży.

Informatyka i automatyka – światowe rozwiązania lubelskich przedsiębiorców

Interesujące są również firmy, które korzystają z Funduszy Europejskich by udoskonalić nasze życie w dziedzinie informatyki i automatyki. MT Legal zaskakuje nas projektem dotyczącym produkcji mieszanki kompozytowej do wytwarzania budynków w technologii 3D. Usługa budowy z wykorzystaniem potencjału mobilnej drukarki 3D umożliwiającej znaczące skrócenie czasu realizacji budowy i w niemalże 100% redukującej ilość odpadów betonowych wydaje się tematem bliskiej przyszłości. Ciekawostką nie tylko dla producentów owoców ale i dla nas konsumentów jest produkcja kombajnu JOANNA 5 do zbioru owoców jagodowych. W efekcie wdrożonych wyników prac B+R, w firmie WEREMCZUK FMR, z pomocą otrzymanego wsparcia unijnego powstała maszyna rolnicza, która może zastąpić kilka rodzajów kombajnów, dając plantatorowi możliwość zminimalizowania kosztów poniesionych przy zbiorze maszynowym różnego rodzaju plonów. Pomiędzy nominowanymi do tytułu Lidera firmami znalazł się także Bitstream. To przedsiębiorstwo, z którego pomysłów korzystamy wszyscy, ponieważ jest producentem zaawansowanej elektroniki, switchy Ethernet dla branży energetycznej oraz sond monitorowania sieci 5G. Środki unijne pomogły w pełni zautomatyzować ich linię produkcyjną do montażu elektroniki, której sercem jest pierwszy w Polsce automat SMT ATOM-3. Ich produkty wspierają cyfryzację sieci energetycznych, wspomagając proces transformacji na odnawialne źródła energii.

Energetyka niskoemisyjna – fundusze unijne na zieloną Lubelszczyznę

W tej kategorii nie tyle liczy się innowacja co pomysł na ochronę i poprawę jakości naszego środowiska. Szumy Park przykładowo zainstalował instalację OZE oraz kompleksowo zmodernizował budynek usytuowany w środku malowniczych lasów, w samym sercu Roztocza. DAREX, uznany producent koszul męskich, damskich i dziecięcych również postawił na zwiększenie efektywności energetycznej budynku firmy poprzez przeprowadzenie jego kompleksowej, głębokiej termomodernizacji wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej i wymianą oświetlenia na LED. Firma PULANNA podobnie jak pozostałe nominowane firmy skorzystała ze wsparcia z Funduszy Europejskich. Środki te umożliwiły produkcję kosmetyków w zmodernizowanym energetycznie budynku. Projekty w tej kategorii znacząco przyczyniają się do oszczędności energii elektrycznej, cieplnej oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery co w dzisiejszych czasach jest dla nas, mieszkańców Lubelszczyzny i ogólnie kraju bardzo istotne.

Kto w tym roku wypadł najlepiej

W trakcie Gali Przedsiębiorczości - Ambasadorzy Lubelskich Funduszy Europejskich poznaliśmy wyniki konkursu Lider Innowacji. Wyboru spośród przedstawionych powyżej firm dokonali internauci, którzy oddawali swoje głosy poprzez głosowanie internetowe. Liderami Innowacji 2022 zostały firmy: MIROSŁAW MOMOT - Warsztat samochodowy MOMOT, MEDICAL INVENTI S.A., BITSTREAM SP. Z O.O. oraz SZUMY PARK Hotel & Restaurant.

Zapytany o pomysły tegorocznych nominowanych na wykorzystanie środków unijnych Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości, Marek Neckier odpowiedział – Niezwykle nas cieszy przedsiębiorczość, determinacja, aktywność i kreatywność lubelskich przedsiębiorców, szczególnie w czasie kiedy sytuacja rynkowa jest nieprzewidywalna, a warunki działalności zmieniają się bardzo dynamicznie. Miejmy nadzieję, że lubelscy przedsiębiorcy nadal będą wdrażać swoje pomysły nie tylko na rynku krajowym ale również na rynku międzynarodowym. Wsparcie ze środków unijnych otwiera nowe możliwości przedsiębiorcom, którzy w niejednym przypadku bez nich nie mogliby sobie pozwolić na ich realizację.

W każdej edycji konkursu Lider Innowacji wybór nominowanych jest bardzo trudny. Wybiera się ich spośród przedsiębiorstw, którzy poprzez umowę z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości korzystają z funduszy unijnych w ramach RPO WL i efektywnie wdrażają innowacyjne projekty i nowoczesne rozwiązania. Wśród typowanych do konkursu biznesplanów znajdują się projekty np. z sektorów inżynierii, automatyki, ICT, gastronomii, opieki medycznej i zdrowia, turystyki, rekreacji i rozrywki czy doradztwa i szkoleń. Wygrywają Ci, którzy mają dobre pomysł na wykorzystanie unijnego wsparcia i są zdeterminowani, by wcielać je w życie. Tegoroczna edycja konkursu Lidera Innowacji po raz kolejny to pokazała.

Gratulujemy tytułów tegorocznym Liderom, tj. MIROSŁAW MOMOT - Warsztat samochodowy MOMOT, MEDICAL INVENTI S.A., BITSTREAM SP. Z O.O. oraz SZUMY PARK Hotel & Restaurant.