Aktywny Lublin, Aktywne Pokolenie – bezpłatne zajęcia sportowe dla mieszkańców Lublina

Projekt w swojej ofercie ma takie zajęcia jak: aqua aerobik, treningi biegowe, gimnastyka dla seniorów, fight lady, samoobrona, fitness, zumba, stretching, szachy, trening funkcjonalny, tenis stołowy, badminton, koszykówka, squash, unihokej, trójbój siłowy, czy koszykówka i pływanie. Przygotowując ofertę zajęć wnikliwie analizujemy rynek i zapotrzebowanie wśród uczestników. Jeśli będzie możliwość kontynuacji projektów w 2022 roku organizatorzy już teraz planują wprowadzenie kolejnych dyscyplin m.in. wspinaczki sportowej.

W ostatnich latach możemy zaobserwować duży wzrost zainteresowania aktywnością fizyczną, wystarczy spojrzeć na komercyjne kluby sportowe, nasz projekt ma na celu zwiększenie dostępności do aktywności ruchowej dla mieszkańców, a także rozpowszechnianie kultury fizycznej i zdrowego trybu życia. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską,

w doskonale przygotowanych do tego obiektach. Zawsze podkreślamy jednak, że ich poziom dostosowany jest do uczestnika, mogą w nich uczestniczyć zarówno amatorzy jak i bardziej doświadczeni zawodnicy sportowi. Geograficznie zajęcia zostały rozmieszczone tak, aby ułatwić ich dostępność mieszkańcom każdej z dzielnic Lublina. Nasze obiekty znajdują się zarówno w dzielnicach jak i w centrum miasta, zapewniając przy tym dobre połączenie komunikacyjne.

Aktualnie trwa głosowanie na kolejną edycję Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin. Dzięki głosom na projekty O-1 Aktywne Pokolenie oraz O-35 Aktywny Lublin będziemy mogli przez kolejną edycję prowadzić bezpłatne zajęcia sportowe, dbając o kondycję fizyczną i zdrowie Lublinian.

Głos na projekty Budżetu Obywatelskiego: O-1 oraz O-35 można oddać przez Internet na stronie www.decyduje.lublin.eu w zakładce „Głosowanie” lub stacjonarnie w Biurach Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Lublin oraz filiach bibliotek miejskich.