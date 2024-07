Aktywny wypoczynek na Roztoczu. Ponad 56 mln euro zostanie przeznaczonych na projekty „Rowerowe Roztocze”

Przedsięwzięcia realizowane będą w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 zaś ich wartośćwynosi ponad 56 mln euro, z czego ponad 47 mln euro to środki unijne, zaś prawie 2,3 mln pochodzi z budżetu państwa.

Roztocze nazywane też „małą Toskanią” to malowniczy region naszego kraju, który rozciąga się od Kraśnika, aż po Lwów i jest najbardziej nasłonecznioną częścią Polski. Dzięki środkom z Unii Europejskiej wzbogaci się o nowe odcinki tras rowerowych i pieszych, a istniejące szlaki zostaną odnowione.

Fundusze Europejskie na rozwój turystyki rowerowej

Konieczność rozwoju turystyki rowerowej została dostrzeżona już na etapie prac nad przygotowaniem programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Inwestycje dotyczące wsparcia infrastruktury rowerowej przewidziano w priorytecie V: Zrównoważona mobilność miejska, Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski, oraz w Priorytecie VII: Lepsza dostępność do usług społecznych i zdrowotnych, Działanie 7.10 Turystyczne Lubelskie programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Kluczowe projekty realizowane w partnerstwie

„Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo- rowerowe w obszarach miejskich” oraz „Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo- rowerowe w obszarach wiejskich” są inwestycjami kluczowymi dla regionu i realizowane będą w partnerstwie gmin i powiatów z województwa lubelskiego. Lideremprojektów jest Roztoczański Związek Powiatowo-Gminny zaś partnerami projektów będą: Powiat Biłgorajski, Powiat Janowski, Powiat Kraśnicki, Powiat Tomaszowski, Powiat Zamojski, Gmina Frampol, Gmina Józefów, Gmina Krasnobród, Gmina Lubycza Królewska, Gmina Szastarka, Miasto Tomaszów Lubelski, Miasto Kraśnik, Gmina Janów Lubelski.

Jednostki te będą przeprowadzać zadania związane z budową i rozbudową sieci dróg rowerowych na terenie Roztocza.

W dniu 5 lipca 2024 r. odbyło się 7 spotkanie przedstawicieli gmin i powiatów z województwa lubelskiego oraz przedstawicieli Instytucji Zarządzającej programem Fundusze Europejskie dla Lubelskiego w sprawie realizacji przedmiotowych projektów. Spotkania te odbywają się cyklicznie, od sierpnia 2023 r. Do tej pory podczas spotkań omawiane były kwestie dotyczące przygotowania projektów do realizacji, w tym przygotowania kompletnej dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosków o dofinansowanie.

- To, że spotykamy się w tak licznym gronie osób zainteresowanych realizacją przedmiotowych przedsięwzięć, jest najlepszym dowodem na to jak istotne zadanie stoi przed nami do wykonania – Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego. - Wierzę, że liderzy przedsięwzięć oraz partnerzy sumiennie i terminowo przygotują niezbędną dokumentację, dzięki czemu mieszkańcy naszego regionu i turyści wkrótce skorzystają z nowych dróg pieszo-rowerowych wraz z niezbędną infrastrukturą.

Planowany termin naboru wniosków o dofinansowanie w sposób niekonkurencyjny dla obu projektów przewidziany został na listopad 2024 roku.

Budowa infrastruktury turystycznej

Projekt„Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo- rowerowe w obszarach miejskich”realizować będzie 9 partnerów w ramach Działania 5.1 Niskoemisyjny transport miejski. Inwestycja polega na wykonaniu prawie26 km dróg pieszo-rowerowych w 26 lokalizacjach. Przedsięwzięcie zrealizują 4 powiaty: kraśnicki, janowski, biłgorajski, zamojski oraz 5 gmin miejskich:Frampol, Józefów, Janów Lubelski, Kraśnik, Tomaszów Lubelski.

W wybranych lokalizacjach wybudowanych zostanie 9 stacji ładowania pojazdów elektrycznych, w tym dla rowerów i skuterów. W ramach inwestycji powstaną także parkingi dla rowerów i punkty obsługi rowerzystów wyposażone w ławki i stojaki dla rowerów. Zamontowane zostaną także m.in. tablice informacyjne, monitoring i oświetlenie w miejscach szczególnie niebezpiecznych.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 18 mln euro, z czego ponad 15 mln euro to Fundusze Europejskie, a ponad 0,7 mln euro pochodzi z budżetu państwa.

Inwestycję „Rowerowe Roztocze. Drogi pieszo- rowerowe w obszarach wiejskich”zrealizuje 8 partnerów w ramach Działania 7.10 Turystyczne Lubelskie. Na obszarach wiejskich projekt będzie realizowany przez 5 powiatów: biłgorajski, janowski, zamojski, tomaszowski, kraśnicki oraz 3 gminy: Lubycza Królewska, Józefów i Szastarka. Planowane jest powstanie 40 odcinków tras i ścieżek rowerowych o łącznej długości ok. 105 km. Wybudowane zostaną również punkty obsługi rowerzystów wyposażone w małą architekturę drewnianą (wiaty, ławy, stoły, stojaki rowerowe), a także tablice informacyjne, stacje napraw rowerów, stacje ładowania rowerów elektrycznych itp.

Całkowita wartość projektu to ponad 38 mln euro, z czego 32,5 mln euro to środki unijne zaś ponad 0,7 mln euro pochodzi z budżetu państwa.

Korzyści dla regionu

Promocja i rozpowszechnianie turystyki rowerowej to doskonały sposób na zwiększenie roli transportu niezmotoryzowanego jako alternatywy dla indywidualnego ruchu zmotoryzowanego. To także dodatkowe korzyści dla zdrowia wynikające z bardziej aktywnego stylu życia. Rower to tani i bezemisyjny środek transportu, który w 100% jest przyjazny zarówno dla klimatu, jak i środowiska. Planowana infrastruktura pieszo-rowerowa będzie elementem spójnego systemu transportu, a także uzupełnieniem istniejącej sieci dróg rowerowych na Roztoczu.