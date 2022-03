Akwarium lepsze niż telewizor

Planta Garden to sklep internetowy oferujący asortyment do akwariów morskich oraz słodkowodnych. Można w nim kupić zestawy co2, dekoracje, rośliny akwariowe oraz wiele innych rzeczy. Co więcej w wielu kategoriach produktów akwaryści znajdą tysiące podzespołów do każdego akwarium oraz całe zestawy akwarystyczne. Firma wykonuje także akwaria pod indywidualne zamówienia: małe i duże, o wymiarach standardowych lub na wymiar podany przez klienta. Wszystkie wykonywane ze szczególną dbałością z krystalicznie przezroczystego szkła OptiWhite i szkła zwykłego.

Wyjątkowość firmy związana jest z oferowanymi w sklepie roślinami akwariowymi. Skąd one pochodzą? Planta Garden w 2011 roku rozpoczął profesjonalną, własną hodowlę roślin akwariowych. Dzięki dużemu doświadczeniu w akwarystyce oferuje dziś wysokiej jakości rośliny pochodzące z hodowli wodnej i In vitro. Gwarantuje też ich bezpieczną dostawę. Zarówno rośliny, jak i akwaria i inne produkty odebrać można w sklepie stacjonarnym w Lubinie lub zamówić dostawę do domu. Zawsze otrzymamy niską cenę, bo kupując rośliny akwariowe bezpośrednio u producenta zyskamy niskie ceny oraz błyskawiczną dostawę produktu w optymalnej kondycji. W ofercie znajduje się m.in. mech jawajski, lotos tygrysi, gałęzatka kulista, żabienica, wgłębka, nurzaniec, anubias, rogatek, kabomba, anubias barteri, eleocharis parvula, cryptocoryne balansae, ludwigia repens, microsorium pteropus, anubias nana i wiele innych.

Zaczynającym przygodę z akwarystyką wytłumaczmy jeszcze czym są rośliny In Vitro. Ich niewątpliwą zaletą jest duża ilość otrzymywanych sadzonek oraz pewność, że do zbiornika nie dostaną się "pasażerowie na gapę". Rośliny In Vitro w początkowej fazie hodowli (np.: podczas sadzenia) są nieco trudniejsze niż rośliny z hodowli wodnej. Szczególnie dla początkujących. Jeżeli decydujemy się na rośliny z hodowli wodnej warto kupić je u zaufanego producenta takiego jak Planta Garden, wtedy mamy pewność odnośnie jakości.

Z kolei rośliny akwariowe z hodowli wodnej od początku pod wodą mają zapewnione warunki zbliżone do tych, które panują w akwariach. To z kolei daje większą pewność co do przyjęcia się rośliny.

Akwaryści kupią w Planta Garden potrzebne im produkty w konkurencyjnych cenach, a przy większych zamówieniach mogą też liczyć na duże rabaty. Sklep akwarystyczny Planta Garden to także możliwość uzyskania porady w przypadku wątpliwości co do wyboru odpowiedniego modelu filtra czy odmiany rośliny.