Altana w ogrodzie – jak ją urządzić?

Co powinno trafić do altany? Jaką ją udekorować zgodnie z aktualnymi trendami? O czym pamiętać, dobierając wyposażenie? O tym przeczytacie poniżej.

Altana ogrodowa – stylowy element architektoniczny w pobliżu domu

Czym w ogóle jest altana? Tak określa się rodzaj architektury ogrodowej w formie niewielkiej, ażurowej, wolnostojącej budowli z zadaszeniem. Najczęściej wykonuje się ją z drewna lub metalu i wykorzystuje do celów rekreacyjnych. To właśnie w altanie tworzy się zewnętrzną przestrzeń do wypoczynku, w niej spożywa się posiłki na świeżym powietrzu, spędza czas podczas grillowania lub organizuje garden party.

Niejedna altana ogrodowa stanowi też wygodne zaplecze gospodarcze dla ogrodu. Można bowiem składować w niej sprzęty i akcesoria, przydatne podczas prac ogrodniczych. Tak zachowuje się porządek i zabezpiecza przedmioty, którym mogłyby zaszkodzić opady deszczu lub śniegu.

Meble do altany ogrodowej – praktyczne i wygodne wyposażenie

Skoro altana ma służyć przede wszystkim do swobodnego wypoczynku, należy urządzić ją jak każdą przestrzeń tego typu. Trafiają do niej zatem zestawy wyposażenia, jak choćby meble ogrodowe od Bazkar.

W zależności od potrzeb i możliwości dobiera się nieco inny komplet. Można zdecydować się na głębokie, wygodne fotele bądź sofy i narożniki, uzupełnione o praktyczny stolik kawowy, niewielkich rozmiarów. To opcja dla zwolenników błogiego relaksu w ogrodzie. Jeśli natomiast planuje się regularne spożywanie posiłków w gronie rodziny i przyjaciół, wówczas dobrym rozwiązaniem potrafią okazać się wysokie stoły i standardowe krzesła. Pewnym kompromisem okazują się natomiast stoły z regulacją wysokości, które mogą być wykorzystywane podczas kolacji, ale też przyjemnej zabawy z dziećmi.

Jak przechowywać różne przedmioty w altanie? Przydają się do tego skrzynie, szafy i schowki. Ukrywa się w nich produkty ogrodnicze, ale też dodatkowe akcesoria ogrodowe, jak poduszki na krzesła, koce, zabawki dziecięce lub zestawy do grillowania. Dzięki nim zawartość szafy jest optymalnie zabezpieczona przed czynnikami atmosferycznymi, a w strefie relaksu panuje idealny porządek.

Czym powinny się wyróżniać meble ogrodowe do altany? Przede wszystkim warto stawiać na trwałe konstrukcje z aluminium, drewna lub materiałów sztucznych. Muszą być odporne na działanie czynników pogodowych, a także zapewniać komfort dla użytkowników. Wielką zaletą wyposażenia z polipropylenu i technorattanu jest nie tylko piękny wygląd i trwałość, ale też prosta pielęgnacja (czyszczenie wodą z odrobiną detergentu, brak konieczności impregnacji czy zimowania w domu). Z tych względów wiele osób wybiera właśnie takie rozwiązania.

Dodatki, które zbudują klimat – jak ozdobić altany?

Altana ogrodowa powinna nawiązywać stylistyczne do całej otaczającej przestrzeni i oczywiście architektury domu. Do zbudowania nastrojowej aranżacji stosuje się rozmaite dodatki – funkcjonalne i dekoracyjne.

Wiele korzyści przynosi choćby wprowadzenie oświetlenia. Ułatwia to korzystanie z miejsca wieczorową porą oraz tworzy klimat do wypoczynku. Można zdecydować się na lampy zasilane z sieci, co wymaga jednak bezpiecznego poprowadzenia przewodów z domu. Bywają to oprawy wiszące, plafony, ścienne kinkiety, a także girlandy lampek LED. Inną opcją są lampy solarne, które energię potrzebną do zasilenia źródeł światła wytwarzają z promieni słonecznych.

Czym jeszcze udekorować altanę? Niezbędne są poduszki na siedziska – dekorują, podnoszą wygodę siedzenia, a przy tym ułatwiają szybką zmianę wyglądu przestrzeni, bez generowania wysokich kosztów. W przydomowej strefie relaksu nie powinno zabraknąć również roślin – zasadzonych w gruncie wokół altany lub ustawionych w ozdobnych donicach.

Przyjemne i wygodne miejsce do wypoczynku na świeżym powietrzu

Altana ogrodowa tworzy wydzieloną strefę do wypoczynku, zapewnia wygodne warunki do relaksu, a przy tym stanowi ochronę przed deszczem czy palącym słońcem. Dzięki temu sezon ogrodowego wypoczynku może być nieco dłuższy, na czym na pewno skorzystają wszyscy domownicy i ich goście