Amanda & Co - największy producent geowłóknin i włóknin przemysłowych.

W Bielsku – Białej tradycja włókiennicza sięga wielu pokoleń, a firma Amanda & Co rozwija to dziedzictwo w nowym kierunku, z powodzeniem wdrażając innowacyjne rozwiązania.

Przedsiębiorstwo dysponuje odpowiednim zapleczem technologicznym – w parku maszynowym włókniny przemysłowe wytwarzane są w optymalnych warunkach, a gotowe produkty posiadają stosowne badania, certyfikaty oraz atesty.

Produkty takie jak użytkowe koce ochronne, koce transportowe czy biowłóknina z nasionami traw oraz biomaty tekstylne dystrybuowane są zarówno w granicach Polski, jak i eksportowane do innych 12 krajów.

Wyjątkowe produkty o wielu zastosowaniach

Szeroka gama produktów włókienniczych ma naprawdę wszechstronne zastosowanie. Istotną częścią działalności pozostaje indywidualne podejście do klientów – eksperci dopasowują produkty do wymagań i zapewniają wsparcie techniczne. Produkty firmy podzielono na praktyczne kategorie: geotekstylia, włókniny techniczne, użytkowe oraz dekoracyjne.

W ramach tej pierwszej produkowane są: geosznury, agrowłókniny, biomaty przeciwerozyjne, akcesoria montażowe oraz biowłóknina z nasionami traw oraz wszelkie rozwinięcia produktu w tym biomaty przeciworezyjne z nasionami traw lub biomaty tekstylne zabezpieczające skarpy.

Biowłóknina z wszytymi nasionami traw zasługuje na szczególną uwagę. Dzięki biowłókninie z nasionami traw można bowiem w ekspresowym tempie stworzyć tani, bezpieczny oraz estetycznie prezentujący się trawnik.

Biowłóknina AmGreen® składa się z włókien bawełnianych oraz bawełnopodobnych oraz z nasion traw. Można ją stosować w różnorodnych warunkach, zarówno na terenach płaskich, jak i na skarpach, ponieważ ten wyjątkowy produkt eliminuje problem osuwania się gruntu czy braku stabilizacji. Nasiona w takiej biowłókninie są dopasowywane do potrzeb użytkownika oraz panujących warunków a sama włóknina tworzy dla nasion swoisty inkubator magazynując wodę i tworząc korzystne warunki izolacyjne.

Ochronne wytrzymałe i miękkie włókniny dla bezpiecznego transportu

W przypadku użytkowych produktów na bazie włóknin przeszywanych firma Amanda & Co oferuje m.in. maty i siatki antypoślizgowe, akcesoria do zabezpieczania ładunków, praktyczne bumpery, maty malarskie, a także szeroką gamę koców ochronnych – w wersjach standardowych, premium jak i heavy duty. Koce ochronne przydatne są podczas zabezpieczania ładunków przy transporcie, ochrona przed kurzem podczas magazynowania, ale także idealnie nadaje się jako koc ochronny podczas różnych prac domowych podczas remontu lub majsterkowania.

Koce ochronne Standard mają bardzo szerokie zastosowanie, czy to podczas transportu na większą skalę, czy to w przemyśle, przy przeprowadzkach, przy pracach w ogrodzie, a nawet przy codziennych okazjach.

Koce ochronne typu Premium wyróżniają się nie tylko wyjątkową wytrzymałością, dzięki dodatkowej warstwie fizeliny, ale też są wodoodporne.

Z kolei Koce i maty ochronne Heavy Dity nadają się do bagażnika podczas przewożenia różnych rzeczy, a także do zastosowania przy rekreacji w terenie nawet jako koc piknikowy.

Wszystkie z powyższych kocy ochronnych idealnie nadadzą się także jako koc dla psa lub koc dla kota stacjonarnie lub podczas jazdy samochodem.

Natomiast mata malarska idealnie sprawdza się jako zamiennik dla folii malarskich. Mata malarska jest znacznie bardziej wytrzymała niż folia malarska i może być stosowana wielokrotnie.

Siła specjalistycznej kadry

Firma Amanda & Co jako producent włóknin, zatrudnia najlepszych specjalistów, a zespół firmy AMANDA składa się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zakresu włókiennictwa, firma współpracuje również z Akademią Techniczno – Humanistyczną w Bielsku – Białej – w celu opracowania i wdrażania nowych technologii.

Działając w dobie rozwiniętej świadomości ekologicznej przedsiębiorstwo także kładzie nacisk na ochronę środowiska, m.in. poprzez wykorzystywanie surowców pochodzących z recyklingu.

Firma AMANDA prowadzona przez Barbarę Kanik jest jest proekologiczna, a wiele produktów oferowanych przez grupę AMANDA jest ekologicznych, częściowo lub w całości wyprodukowanych z surowców pochodzących z recyclingu włókienniczego.

Pozyskiwanie surowców w tym włóczki po produkcji czapek lub szalików z wełny, wykorzystywane są do tworzenia pełnowartościowych włóknin technicznych dla nowych zastosowań.

Amanda & Co to sprawdzona firma w branży włókienniczej, bazuje na wieloletnim doświadczeniu ponieważ zaczęła swoją działalność w 1990 roku, a jednocześnie wciąż inwestując w ciągły rozwój.

To przedsiębiorstwo nastawione na realizację potrzeb klientów poprzez wdrażanie kolejnych ulepszeń technologii i jakości wytwarzanych produktów.

Warto zapoznać się z aktualną ofertą na stronie www.amanda.net.pl, jak również skontaktować się z zawsze gotowym do pomocy zespołem specjalistów i konsultantów.