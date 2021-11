Angielski dla firm - dlaczego warto?

1. Angielski jest jednym z najczęściej używanych języków na świecie

Dlaczego język angielski dla firm jest tak ważny? Jedna na pięć osób na świecie mówi po angielsku lub przynajmniej rozumie ten język. Na świecie jest 400 milionów rodzimych użytkowników tego języka, a angielski dla firm jest językiem urzędowym lub głównym w ponad 50 krajach. Chociaż język chiński, hiszpański, francuski, rosyjski i niemiecki również mogą pochwalić się dużą liczbą użytkowników i zyskały na znaczeniu w ostatnich dziesięcioleciach, istnieje dobry powód, aby uczyć się angielskiego.

Angielski dla firm otwiera przed tobą nowe możliwości

Innym ważnym powodem do nauki języka angielskiego jest to, że zwiększa on Twoje szanse na zdobycie dobrej pracy w międzynarodowej firmie lub pracy za granicą. Angielski jest językiem biznesu, dlatego tak ważne jest, aby pracownicy umieli posługiwać się nim w kontaktach z kolegami z innych krajów oraz z klientami z zagranicy.

Angielski czyni Cię bardziej atrakcyjnym dla pracodawców

Wyobraź sobie, że następnym razem, gdy będziesz musiał zadzwonić do anglojęzycznego klienta, podejmiesz wyzwanie i zrobisz na nim wrażenie. Jak wspomniano powyżej, kariera jest doskonałym powodem do nauki języka angielskiego. Poczujesz się pewniej mówiąc po angielsku, nawet do native speakerów i zyskasz szacunek swoich przełożonych.

Angielski utoruje Ci drogę do najlepszych uniwersytetów na świecie

Gdzie chcesz studiować? Czy kiedykolwiek myślałeś o tym, żeby pójść na Harvard, Yale, Princeton lub Stanford? A co z prestiżowymi angielskimi uniwersytetami, Cambridge i Oxford? Nawet jeśli uczestnictwo w jednym z nich nie jest częścią Twoich planów, językiem angielskim mówi się w tysiącach krajów i istnieją tysiące instytucji oferujących kursy języka angielskiego. Jeśli znasz język angielski dla firm, masz przed sobą wiele możliwości.

Niektóre z największych dzieł literatury światowej zostały napisane w języku angielskim

Może zawsze chciałeś przeczytać książkę wielkiego angielskiego pisarza w oryginalnym języku? Ucz się angielskiego online i wykorzystaj nowo nabyte umiejętności językowe do czytania współczesnych klasyków, takich jak seria o Harrym Potterze autorstwa J.K. Rowling, powieści Stephena Kinga czy najnowszy thriller Lee Childa. Z każdą kolejną przeczytaną książką będziesz rozwijać swoje umiejętności językowe i będziesz mógł przeskoczyć do starych mistrzów słowa: Charlesa Dickensa, Jane Austen czy Henry'ego Jamesa i czytać ich dzieła w oryginalnym języku.