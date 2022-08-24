Англійська онлайн: прості поради для тих, хто страждає від мовного бар'єру

Як позбутися мовного бар'єру. Поради для тих, хто вивчає англійську онлайн. Прості методи, які допоможуть впевнено заговорити іноземною мовою
Англійська онлайн: як подолати мовний бар'єр
Припустимо, ви читаєте в оригіналі книги англійською, дивіться фільми без субтитрів, пишете листи та пости в соціальні мережі без помилок, чудово розумієте на слух іноземців. Але коли справа доходить до спілкування, то ви губитеся, починаєте нервувати і з'являється відчуття, що в голові "чистий лист". Мовний бар'єр - явище поширене серед студентів із будь-яким рівнем знання. Хороша новина, його можна позбутися і повною мірою блищати своїми знаннями, наприклад, перед одногрупникам на курсах англійської онлайн у школі Р12.
Щоб позбавитися мовного бар'єру, важливо не лише займатися на курсах, а й самостійно практикувати розмовні навички. А ще подолати нервозність та невпевненість допомагають прості методики, про які ми поговоримо нижче. Почитайте як в експрес-режимі вчити англійську онлайн тут, нижче розглянемо лайфхаки, які допоможуть впевнено заговорити іноземною.
Англійська онлайн: прості поради як позбутися мовного бар'єру
Причин появи мовного бар'єру безліч: від невпевненості у власних знаннях до вродженої сором'язливості. Кожен випадок індивідуальний — ніхто, крім вас, не знає, над чим вам необхідно працювати, щоб впевнено почуватися під час онлайн та офлайн спілкування з іноземцями. 5 порад для боротьби з мовним бар'єром:
- Говоріть у своєму темпі. Якщо ваш співрозмовник говорить надто швидко чи незрозуміло, не соромтеся перепитати. Якщо ви піддастеся початковій паніці, то так і не скажете нічого у відповідь. Не намагайтеся також швидко відповідати. Говоріть у своєму темпі — головне не швидкість, а зміст.
- Поліпшуйте аудіювання. Фільми, серіали, подкасти, аудіокниги, онлайн ролики в соціальних мережах та на Youtube допоможуть не лише поповнити словниковий запас, а й звикнути до різних акцентів та темпів мови.
- Підспівуйте. Знайдіть текст улюбленої пісні та починайте підспівувати оригіналу онлайн. Це допоможе уникнути помилок у вимові, і знову ж прокачати аудіювання.
- Використовуйте власні шаблони. Маючи пару “заготівель” на різні випадки життя, ви зможете простіше завести розмову англійською. Крім того, знаючи тему майбутньої розмови, ви можете заздалегідь проговорити вголос фрази, які можуть стати в нагоді. Це ж стосується онлайн спілкування:переговорів, іспиту, співбесіди, ділової зустрічі тощо.
- Вчіть вступні фрази та вирази. Вони допоможуть заповнити паузи, коли вам необхідно подумати і сформулювати думку.
Це не повний список ефективних методів, але він точно стане вам в нагоді у вашій боротьбі з мовним бар'єром. Скористайтеся однією з цих порад вже перед наступним діалогом іноземною — почніть робити перші кроки у бік ідеальної розмовної англійської.
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