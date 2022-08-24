Англійська онлайн: прості поради для тих, хто страждає від мовного бар'єру

Англійська онлайн: як подолати мовний бар'єр

Припустимо, ви читаєте в оригіналі книги англійською, дивіться фільми без субтитрів, пишете листи та пости в соціальні мережі без помилок, чудово розумієте на слух іноземців. Але коли справа доходить до спілкування, то ви губитеся, починаєте нервувати і з'являється відчуття, що в голові "чистий лист". Мовний бар'єр - явище поширене серед студентів із будь-яким рівнем знання. Хороша новина, його можна позбутися і повною мірою блищати своїми знаннями, наприклад, перед одногрупникам на курсах англійської онлайн у школі Р12.

Щоб позбавитися мовного бар'єру, важливо не лише займатися на курсах, а й самостійно практикувати розмовні навички. А ще подолати нервозність та невпевненість допомагають прості методики, про які ми поговоримо нижче. Почитайте як в експрес-режимі вчити англійську онлайн тут, нижче розглянемо лайфхаки, які допоможуть впевнено заговорити іноземною.

Англійська онлайн: прості поради як позбутися мовного бар'єру

Причин появи мовного бар'єру безліч: від невпевненості у власних знаннях до вродженої сором'язливості. Кожен випадок індивідуальний — ніхто, крім вас, не знає, над чим вам необхідно працювати, щоб впевнено почуватися під час онлайн та офлайн спілкування з іноземцями. 5 порад для боротьби з мовним бар'єром:

Говоріть у своєму темпі . Якщо ваш співрозмовник говорить надто швидко чи незрозуміло, не соромтеся перепитати. Якщо ви піддастеся початковій паніці, то так і не скажете нічого у відповідь. Не намагайтеся також швидко відповідати. Говоріть у своєму темпі — головне не швидкість, а зміст.

. Якщо ваш співрозмовник говорить надто швидко чи незрозуміло, не соромтеся перепитати. Якщо ви піддастеся початковій паніці, то так і не скажете нічого у відповідь. Не намагайтеся також швидко відповідати. Говоріть у своєму темпі — головне не швидкість, а зміст. Поліпшуйте аудіювання. Фільми, серіали, подкасти, аудіокниги, онлайн ролики в соціальних мережах та на Youtube допоможуть не лише поповнити словниковий запас, а й звикнути до різних акцентів та темпів мови.

Фільми, серіали, подкасти, аудіокниги, онлайн ролики в соціальних мережах та на Youtube допоможуть не лише поповнити словниковий запас, а й звикнути до різних акцентів та темпів мови. Підспівуйте . Знайдіть текст улюбленої пісні та починайте підспівувати оригіналу онлайн. Це допоможе уникнути помилок у вимові, і знову ж прокачати аудіювання.

. Знайдіть текст улюбленої пісні та починайте підспівувати оригіналу онлайн. Це допоможе уникнути помилок у вимові, і знову ж прокачати аудіювання. Використовуйте власні шаблони . Маючи пару “заготівель” на різні випадки життя, ви зможете простіше завести розмову англійською. Крім того, знаючи тему майбутньої розмови, ви можете заздалегідь проговорити вголос фрази, які можуть стати в нагоді. Це ж стосується онлайн спілкування:переговорів, іспиту, співбесіди, ділової зустрічі тощо.

. Маючи пару “заготівель” на різні випадки життя, ви зможете простіше завести розмову англійською. Крім того, знаючи тему майбутньої розмови, ви можете заздалегідь проговорити вголос фрази, які можуть стати в нагоді. Це ж стосується онлайн спілкування:переговорів, іспиту, співбесіди, ділової зустрічі тощо. Вчіть вступні фрази та вирази. Вони допоможуть заповнити паузи, коли вам необхідно подумати і сформулювати думку.

Це не повний список ефективних методів, але він точно стане вам в нагоді у вашій боротьбі з мовним бар'єром. Скористайтеся однією з цих порад вже перед наступним діалогом іноземною — почніть робити перші кроки у бік ідеальної розмовної англійської.