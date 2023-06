Aplikacja Wolt - czym jest i jak działa

Jest też jedna przewaga, którą widać gołym okiem. To koszty dostawy, które są o wiele niższe, niż u konkurencji. W niektórych lokalach możliwa jest darmowa dostawa. Dzieje się tak dlatego, że to restauracja, sklep lub salon kwiatów pokrywa koszt pracy kuriera. To wielki plus dla klientów. A restauracja albo sklep i tak ponosi znacząco mniejsze koszty, niż wtedy, gdy miałaby zatrudniać własny personel (dostawcę z samochodem).

Aplikacja Wolt – dla kogo?

Dla wszystkich tych, którzy zamawiają jedzenie do domu albo do firmy. Także dla tych osób, które nie mają czasu na to, żeby zrobić zakupy. Oferta sklepów być może nie jest tak szeroka jak podczas samodzielnej wizyty, jednak można zamówić większość podstawowych produktów.

Aplikacja Wolt – jak zacząć korzystać?

Aby móc korzystać z Wolt, należy ściągnąć aplikację ze sklepu Google Play (zajmuje tylko 20 MB). Po jej zainstalowaniu na telefonie należy się zarejestrować. Można samodzielnie wprowadzać dane, można użyć konta Google lub Facebook. Należy również potwierdzić swój numer telefonu. Po weryfikacji kodu aplikacja prosi o podanie danych lokalizacyjnych. I to wszystko. Aby móc korzystać z aplikacji Wolt należy także posiadać możliwość korzystania z bankowości internetowej, z poziomu smartfonu. Można wykorzystać kartę kredytową albo szybki przelew.

Jak działa aplikacja Wolt?

Użytkownik ma do swojej dyspozycji interfejs, na którym w przejrzysty sposób prezentowana jest oferta restauracji i sklepów (a także kwiaciarni itd.), oferujących swoje produkty w ramach Wolt. Na chwilę obecną Wolt działa na terenie największych polskich miast.

Oferty są pogrupowane tak, aby można było łatwo wybrać coś interesującego. Klient może wybrać spośród firm, oferujących darmowe dostawy, najszybsze dostawy, oferujących promocje itd. Poza tym menu restauracji jest pogrupowane według kuchni i popularnych dań.

Po wejściu na profil określonej restauracji użytkownik ma do swojej dyspozycji czytelne menu, z cenami i zdjęciami wszystkich potraw.

Po wyborze określonych dań wystarczy przejść do płatności. Wolt przesyła informację o czasie dostawy. Wystarczy tylko czekać na kuriera.

Podobnie wygląda dokonywanie zakupów w sklepach, które korzystają z Wolt.

Czym Wolt wyróżnia się od innych aplikacji?

Aplikacja Wolt ma kilka plusów, w porównaniu do konkurencji.

Przede wszystkim to koszt dostaw. Jest on znacząco niższy niż u konkurencji. Wiele firm oferuje dostawę za 2,49 zł.

Są restauracje i sklepy, z których można zamawiać bez ponoszenia kosztów dostawy (one same pokrywają koszty).

Można znaleźć oferty darmowych dostaw.

Każde danie lub produkt prezentowane jest na czytelnym zdjęciu.

Można korzystać z wielu promocji.

Można zamawiać towar z hipermarketów i supermarketów (oferta oczywiście nie obejmuje wszystkich towarów i nie można zamawiać produktów na wagę, tylko w gotowych opakowaniach).

Wolt zapewnia całodobowe wsparcie dla kurierów.

Gdzie można skorzystać z Wolt?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, aktualnie Wolt w Polsce działa na terenie największych miast.

Jak można zostać dostawcą Wolt?

Do obsługi zamówień Wolt zatrudnia kurierów. I całkiem dobrze płaci za ich pracę.

Kurierem Wolt może zostać ktoś, kto potrzebuje dorobić (np. uczeń, student) albo osoba, która chce pracować na cały etat.

Kurier sam ustala sobie grafik. Ale… firma premiuje tych, którzy pracują więcej.

Ile można zarobić, pracując jako kurier Wolt? Pensja zależy oczywiście od zaangażowania (ilości godzin), rejonu pracy i kosztów pracy. Dobry kurier potrafi zarobić nawet do 2000 zł tygodniowo.

Trzeba jednak pamiętać, że kurier także ponosi koszty. To koszty utrzymania pojazdu (samochodu, skutera albo hulajnogi elektrycznej). A także koszty pracy.

Hulajnoga i rower to najtańszy sprzęt. Ale trudno jest pracować na nich przez cały dzień, wozić cięższe zamówienia i pracować w trakcie deszczu lub zimniejszych dni. Samochód jest najwygodniejszy, dobrym pomysłem jest też skuter.

A co z kosztami pracy? Zgodnie z prawem, kurier powinien prowadzić działalność gospodarczą. Sprawia to, że zarobek mocno maleje. Jednak kurierzy pracujący dla Wolt mogą rozliczać się tylko przez partnera rozliczeniowego. To najbardziej opłacalne rozwiązanie. Jednym z najczęściej wybieranych jest firma Eternis ( https://eternis.pl/wolt/ ).

Jak to działa? Zgodnie z prawem. Partner rozliczeniowy zatrudnia kuriera na umowę zlecenie, pobierając za to bardzo niską opłatę (w Eternis, w przypadku Wolt jest to zaledwie 20 złotych). Partner rozliczeniowy prowadzi też całą księgowość kuriera. Dodatkowo kurier może wypożyczyć w Eternis pojazd: samochód albo skuter (za dodatkową opłatą).

Współpraca z partnerem rozliczeniowym pozwala także na pracę dla kilku aplikacji. A dzięki temu kurier może podwoić zarobki. Kiedy nie ma aktualnie zamówienia z Wolt, może zrealizować inne. Eternis pracuje z największymi aplikacjami takimi jak Uber Eats, Glovo czy Bolt Food. Oprócz częstych bonusów i stawek premium, kierowcy tych aplikacji mogą liczyć na pomoc specjalistów Eternis podczas procesu legalizacji i uzyskiwania licencji.

Co jest potrzebne, żeby móc rozpocząć pracę jako kurier Wolt? Dowód osobisty, prawo jazdy (w przypadku samochodu), wypełnienie kilku kwestionariuszy, pełnoletność i odbycie szkolenia online.

Fińska aplikacja Wolt to ciekawa oferta dla klientów, restauratorów, usługodawców, sprzedawców i kurierów.