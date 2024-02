Jedyne ZOO w Lublinie – zobacz na żywo egzotyczne zwierzęta

Obecność fundacji i stowarzyszeń

ZOOPARK to nie tylko świetna zabawa, ale również okazja do tego, by zrobić coś naprawdę dobrego.

Na wydarzeniu pojawią się zwierzęta z zaprzyjaźnionych schronisk, Fundacji Epicrates oraz Fundacji Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE. Wszyscy zainteresowani będą mogli wesprzeć zwierzaki finansowo i otrzymać odpowiedzi na pytania dotyczące adopcji pupila. Wolontariusze będą udzielać porad prawnych z zakresu ochrony praw zwierząt, dobrostanu zwierząt różnych gatunków oraz opowiedzą o problematyce bezdomności psów i kotów.

Zajęcia edukacyjne

ZOOPARK to świetna okazja do poznania różnych gatunków zwierząt, ich życia, zachowania oraz pielęgnacji. Wystawa daje możliwość bezpośredniego obcowania ze zwierzętami, co może pomóc zrozumieć ich potrzeby i zachowanie. Dla dzieci to szansa na aktywne uczestnictwo, interakcję i naukę przez zabawę w specjalnie przygotowanych kącikach edukacyjnych.

Spotkania z hodowcami i prezentacja nowości

Spotkania z hodowcami i prezentacja nowości w branży zoologicznej to także element ZOOPARKU. Znajdziecie tu wszystkie artykuły i akcesoria dla Waszych pupili: smycze, szelki, legowiska, obroże, zabawki, akcesoria pielęgnacyjne, transportery, karmy.

Lubelska Wystawa Zoologiczna ZOOPARK:

Kiedy: 17-18 lutego 2024

Godziny otwarcia: sobota 10:00 – 18:00 / niedziela 9.00-17.00

Gdzie: Targi Lublin, ul. Dworcowa 11

BILETY: https://bit.ly/bilety_zoo2024

Serdecznie zapraszamy do wspólnego odkrywania fascynującego świata zwierząt!