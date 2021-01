Atrakcyjne destynacje dla opiekunek seniorów do pracy w Niemczech

Opiekunka osoby starszej podczas kontraktu w Niemczech

Praca w Niemczech dzięki Promedica24 to oczywiście przede wszystkim wyjazd w celach zarobkowych, jednakże każda opiekunka podczas kontraktu dysponuje również czasem dla siebie, podczas którego ma możliwość spacerowania i zwiedzania okolicy. Dzięki oferowanym kursom językowym online przez organizatora wyjazdów, można nie tylko swobodnie rozmawiać z podopiecznym i jego bliskimi, ale także poruszać się po mieście bez obaw o zgubienie czy nieporozumienie. Podpowiadamy, co zobaczyć w pięciu pięknych niemieckich miastach, do których często wyjeżdżają Polki podejmujące pracę jako opiekunka osób starszych.

Berlin

Stolica Niemiec to miasto, które tłumnie odwiedzają turyści z całego świata. Koniecznie trzeba tu zobaczyć Bramę Brandenburską, najwyższy budynek w Niemczech – wieżę telewizyjną, Aleksanderplatz, Potsdamer Platz, a także Katedrę Niemiecką i Francuską. Szczególnie panie wyjeżdżające do pracy jako opiekunki seniorów, które uwielbiają zwiedzać muzea, będą zachwycone Berlinem. Na Wyspie Muzeów znajduje się światowej klasy kompleks muzealny wpisany na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. Uznaniem turystów i mieszkańców stolicy Niemiec cieszą się także berlińskie sceny teatralne, operowe czy kabaretowe. By odpocząć od wielkomiejskiego zgiełku warto udać się do parku – tereny zielone zajmują około 10% miasta – lub do jednego z dwóch ogrodów zoologicznych.

Frankfurt nad Menem

Jedno z największych miast w Niemczech przyciąga turystów połączeniem zabytkowych budynków i nowoczesnych drapaczy chmur. Stare Miasto Frankfurtu ze względu na zniszczenia wojenne jest najmłodszą starówką na świecie – warto się po nim przespacerować, by zobaczyć m.in. Katedrę Cesarską św. Bartłomieja, plac ratuszowy czy Dom Goethego. Osobom lubiącym zwiedzać spodoba się Wybrzeże Muzeów. W mieście nazywanym często Nowym Jorkiem Europy wrażenie robi także biznesowe centrum miasta, w którym podziwiać można szklane drapacze chmur. Malownicze położenie miasta nad rzeką sprawia, że także zwolennicy odpoczynku na łonie przyrody, znajdą tu niejedno ulubione miejsce na relaks.

Norymberga

Kolorowe kamieniczki, Most Kata, średniowieczny klimat starówki i górujący nad miastem zamek cesarski zamek Kaiserburg – to tylko kilka powodów, dla których warto zwiedzić i pokochać Norymbergę. Osoby lubiące zwiedzać budynki sakralne powinny koniecznie zobaczyć Frauenkirche – gotycki kościół na głównym rynku miejskim, na którym stoi także XIV– wieczna Piękna Studnia. Stare miasto przecina rzeka Pegnitz – spacerując przy niej nie sposób nie zachwycić się widokami. Dzisiejsza Norymberga to gospodarcza i kulturalna stolica Frankonii, drugie co do wielkości miasto w Bawarii – nie brak tu zatem i nowoczesnych atrakcji.

Heilbronn

Miasto w południowo– zachodnich Niemczech, położone pośród malowniczych winnic w dolinie rzeki Neckar ma do zaoferowania z jednej strony piękne widoki przyrody, z drugiej – zabytki. Do najważniejszych obiektów, zaliczyć można m.in. renesansowy kościół św. Kiliana z mierzącą 64 metry wieżą, gotycki kościół św. Mikołaja, barokowy zamek Deutschhof, zabytkowy budynek ratusza miejskiego z zegarem astronomicznym a także synagogę. Fani architektury docenią eklektyzm niemiecki i wpływy mauretańskie. Koneserzy lokalnych przysmaków – to, że Heilbronn jest jednym z najważniejszych ośrodków niemieckiego winiarstwa. Osoby wyjeżdżające do pracy jako opiekunki osób starszych do Niemiec, których nie pociąga wielkomiejska atmosfera, będą zachwycone tym miejscem!

Seewald

Położona w Schwarzwaldzie, kilkanaście kilometrów na północ od Freudenstad, miejscowość, która jest popularnym celem wyjazdów do pracy jako opiekunka osób starszych, jest najmniejsza – co nie oznacza, że najmniej atrakcyjna – spośród przedstawionych w artykule. Próżno szukać tu co prawda wielkomiejskich rozrywek, ale jest to miejsce jak magnes przyciągające pięknym krajobrazem. Seewald otaczają malownicze lasy sosnowe i jodłowe, idealne na piesze i rowerowe wycieczki. To zatem idealna destynacja dla osób lubiących odpoczywać na łonie natury. W sąsiednim Nagold, nad pięknym zalewem, w ciepłe dni można się opalać i uprawiać sporty wodne. Seewald to z pewnością miejsce, w którym opiekunka seniora w Niemczech zregeneruje siły na łonie natury.