Audyt SEO - czym na prawdę jest i kiedy warto go wykonać?

Audyt SEO - kiedy go wykonać?

Jest wiele sytuacji, gdzie warto wykonać szczegółowy audyt strony www. Omówimy tylko kilka z nich - tych, które najczęściej są motywacją do wykonania takich analiz.

Nigdy nie wykonywano

Jeśli nigdy strona nie była audytowana a były wykonywane różnego rodzaju działania - budowa treści, rozbudowa podstron. W zasadzie większość stron, które były budowane bez wsparcia specjalisty SEO ma ogromny potencjał do dopracowania i zwiększenia potencjału w Google.

Strat działań SEO

Podczas uruchomienia działań SEO zawsze doświadczeni specjaliści zaczynają od szczegółowego audytu SEO. Jest to bardzo ważne zarówno w omawianym wcześniej przypadkiem, gdzie nie było wykonywanych audytu, jak i powielanie audytu wcześniej wykonanego. Działania na niepoprawnie zbudowanej stronie prawie w 100% nie są skuteczne.

Spadki widoczności

Częstym powodem zlecenia audytu SEO są spadki widoczności. Podczas analiz powodów spadków może być wiele - zarówno zmiany w algorytmie Google, awarie strony czy też nie udane migracje zarówno silnika strony. Odnalezienie potencjalnego powodu wymaga dużą ilość analiz - zarówno historii serwisu, jego budowy, profilu linków.

Dojście do “ściany”

W sytuacji, gdy prowadzimy pewne działania od lat, doszliśmy do wysokich pozycji ale nadal nie mamy możliwości pokonania konkurencji, która jest wyżej w wynikach - warto również zlecić specjaliście SEO przeaudytowania naszej sytuacji w wynikach wyszukiwania. Tutaj też powodów może być wiele - silna konkurencja (agregatory usług / produktów o silnej domenie), zbyt mała inwestycja w proces linkbudingu, po złą kondycję strony, ubogą architekturę serwisu i niezoptymalizowane treści.

Podsumowanie

Jak widzimy jest wiele różnych sytuacji, gdy wykonanie audytu SEO jest niezbędne i z tego powodu różnią się one od siebie w pewnym stopniu. W zależności od sytuacji - warto dodać większy nacisk na jego wybrane elementy. To kolejny argument za tym, by nie wierzyć w darmowe audyty SEO. Żaden program nie bierze pod uwagi naszej sytuacji, problemu, ich objawów - nie jest w stanie wyciągnąć wniosków, dokonać hipotezy powodu i zweryfikować poszczególnych elementów w całym serwisie. Wykonanie profesjonalnego audytu opiera się o wykonanie crawli i użycie narzędzi do audytowania, ale nie są one darmowe i należy łączyć dane z kilku źródeł i odpowiednio przeanalizować.

Marek Stokowski, SEO Specialist. W DevaGroup odpowiedzialny za prowadzenie kampanii SEO oraz wykonywanie rozbudowanych audytów SEO. Prywatnie motocyklista i wielbiciel psów rasy Alaskan Malamute.