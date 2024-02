Autoklaw kosmetyczny: czym się kierować przy jego wyborze? Podpowiadamy!

Autoklaw - czy musisz go mieć w swoim salonie kosmetycznym?

Tak! Autoklaw to sprzęt, który jest koniecznością w salonie kosmetycznym. Jego obecność narzuca na właściciela lokalu sanepid. Ale nie jest to jedyny czynnik, który powinien zmobilizować Cię do jego kupna.

Posiadanie autoklawu w salonie kosmetycznym jest nie tylko znakiem profesjonalizmu, ale również koniecznością, by zapewnić najwyższy poziom higieny i bezpieczeństwa zarówno dla klientów, jak i personelu. W erze, gdy świadomość klientów na temat standardów sanitarnych jest wyższa niż kiedykolwiek, inwestycja w autoklaw nie jest już opcją, a obowiązkiem.

Urządzenie to, dzięki swojej zdolności do sterylizacji narzędzi w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury, gwarantuje eliminację bakterii, wirusów oraz innych patogenów, czego nie zapewniają tradycyjne metody dezynfekcji. Cążki, nożyczki, frezy czy pęsety… To wszystko może mieć styczność z krwią klientki, w której przenoszone są różne drobnoustroje. Autoklawy umożliwiają doskonałą sterylizację narzędzi, dzięki czemu nie musisz wciąż kupować nowych, a Twoje klientki są całkowicie bezpieczne.

Czym się kierować przy wyborze autoklawu?

W specjalistycznych punktach sprzedaży znajdziesz różnorodne autoklawy: autoklaw medyczny, autoklaw stomatologiczny, autoklaw pionowy czy poziomy i wiele innych. Jak w tak obszernej ofercie wybrać ten odpowiedni? Zanim wrzucisz do swojego koszyka zakupowego konkretny autoklaw parowy, przyjrzyj się kilku aspektom, które sprawią, że będzie on doskonale dopasowany do Twoich potrzeb.

B, N, S - jaką klasę autoklawu wybrać?

Najważniejszym aspektem przy wyborze autoklawu jest jego klasa. To ona będzie decydować o skuteczności wybranego urządzenia. W sprzedaży znajdziesz autoklawy klasy B, autoklawy klasy N i autoklawy klasy S.

Autoklaw klasy B jest najbardziej zaawansowanym sprzętem, doskonale radzącym sobie z narzędziami czy naczyniami o różnej, nawet bardzo nieregularnej powierzchni. Tego typu urządzenie daje największą gwarancję dokładnej dezynfekcji, dlatego też jeśli zależy Ci na bezpieczeństwie swoim i klientek - postaw na taki model.

Autoklaw klasy S jest urządzeniem ukierunkowanym na sterylizację produktów o prostszej budowie, zaś autoklaw klasy N uważany jest za sprzęt pomocniczy w sterylizacji. Do oczyszczania frezów czy innych narzędzi o różnych zakamarkach się one nie sprawdzą, więc nie stawiaj na nie jako te pierwszego wyboru.

Pojemność i rozmiar autoklawu

Wybierz autoklaw, którego rozmiar i pojemność odpowiadają potrzebom Twojego salonu. Mniejsze salony z reguły stawiają na kompaktowe modele, podczas gdy większe wymagają już autoklawów o większej pojemności. Zastanów się, ile narzędzi tygodniowo będziesz sterylizować. Weź pod uwagę to, że zawsze musisz mieć jakieś w zapasie, dlatego np. stawianie na duży autoklaw przy niewielkiej liczbie klientek może okazać się niepraktyczne.

Cykl sterylizacji

Czas i efektywność cyklu sterylizacji są niezwykle ważne, jeśli chodzi o możliwość utrzymania płynności pracy. Modele z krótszymi cyklami sterylizacji są bardziej efektywne, co pozwala na szybsze przygotowanie narzędzi do kolejnych zabiegów.

Łatwość obsługi i konserwacji

Autoklaw powinien być łatwy w obsłudze i konserwacji, aby zapewnić skuteczną i bezproblemową sterylizację narzędzi. Wybierz model, który jest łatwy do czyszczenia. Zwróć też uwagę na oferowane przez niego funkcje, by odpowiadały one Twoim potrzebom.

Sięgnij po certyfikowany autoklaw

Ostatnim, ale nie mniej ważnym aspektem są certyfikaty. Jeśli chcesz mieć pewność, że sięgasz po naprawdę dobrej jakości sprzęt, zdecyduj się na zakup autoklawu posiadającego certyfikaty potwierdzające zgodność z obowiązującymi normami.

Autoklaw kosmetyczny to niezbędny sprzęt w każdym salonie piękności. Zadbaj o siebie i swoje klientki - postaw na dopasowany do potrzeb sprzęt!