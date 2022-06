Badania nad sztuczną inteligencją na WMT w Stalowej Woli

Wydział Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli prowadzi badania nad zastosowaniem sztucznej inteligencji w przemyśle. Sztuczna inteligencja, a dokładniej - uczenie maszynowe, jest specjalizacją informatyki zajmującą się wykorzystaniem algorytmów samouczących do wspomagania produkcji oraz usług w zrobotyzowanych środowiskach produkcyjnych. Badania prowadzi zespół naukowców ze Stalowej Woli pod kierunkiem dra Andrzeja Chmielowca w składzie dr Weronika Woś, dr Leszek Klich oraz mgr inż. Łukasz Woźniak.



W ramach badań zespół naukowców rozwija systemy analizy i predykcji. Wyniki badań mogą przyczynić się do powstania inteligentnych narzędzi wspomagających człowieka w zakresie realnych i potencjalnych zakłóceń linii produkcyjnych. Narzędzia te będą mogły także wykrywać awarie zanim one wystąpią. Opracowywany przez zespół badaczy system ułatwi w przyszłości planowanie działań zwiększających bezpieczeństwo produkcji oraz wskaże potencjalne obszary optymalizacji procesów produkcyjnych. Dotychczasowe wyniki badań są obiecujące i wykazują, że zastosowanie sztucznej inteligencji w przemyśle pomaga między innymi lepiej zarządzać kosztami poprzez optymalizację zapasów części zamiennych oraz planowania serwisu. Zdobyta wiedza, dzięki automatycznym algorytmom, jest ściśle skorelowana z redukcją ponoszonych kosztów na niezaplanowane postoje. Powstające systemy wsparcia mogą także w przyszłości stanowić wsparcie podczas projektowania nowych linii produkcyjnych poprzez szacowanie i optymalizację przyszłych nakładów finansowych. Jest to z kolei ściśle związane z możliwością konkurowania na światowych rynkach. Wyniki badań naukowców ze Stalowej Woli publikowane są w renomowanych krajowych oraz zagranicznych czasopismach naukowych. Ostatnim sukcesem zespołu badaczy jest zdobycie nagrody za najlepszy artykuł w międzynarodowej konferencji w kategorii "Artificial Intelligence and Decision Support Systems".