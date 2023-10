Badania profilaktyczne dla sportowców - jakie warto wykonać?

Dlaczego warto wykonać profilaktyczne dla sportowców?

Aktywność fizyczna jest zdrowa i prowadzi do poprawy kondycji oraz wydolności organizmu pod warunkiem, że jest on na to przygotowany. Aby mieć pewność, że wykonywane przez Ciebie treningi Ci nie zaszkodzą, warto regularnie wykonywać podstawowe badania diagnostyczne. Pozwolą one sprawdzić, czy organizm dobrze reaguje na aktywność fizyczną, a wykonywane ćwiczenia nie są zbyt obciążające dla ciała. Do podstawowych badań dla sportowców należą m.in. badanie krwi, EKG serca i badanie wydolnościowe, badanie moczu i badanie ogólne u internisty.

Jakie badania powinni wykonywać sportowcy?

Pełna lista badań dla sportowców została określona w Rozporządzeniu Ministra Sportu z 2016 roku. Część z nich jest wspólna dla wszystkich dyscyplin sportowych, podczas gdy niektóre z nich dotyczą tylko poszczególnych aktywności. Badania dla profesjonalnych sportowców mają charakter obowiązkowy. Ich wykonanie zaleca się także wszystkim osobom, które uprawiają sport amatorsko. Pozwala to zminimalizować ryzyko problemów zdrowotnych na skutek nadmiernej aktywności i przeciążenia organizmu. Które badania warto wykonać?

Badanie krwi

Regularne wykonywanie badania krwi pozwala wykryć niedobór witamin i minerałów. Brak niektórych pierwiastków lub zbyt niski poziom płytek mogą wskazywać na anemię lub oznaczać większą tendencję do złamań, co stanowi istotne przeciwwskazania do dalszych treningów. W takiej sytuacji znacznie bezpieczniej jest zadbać o uzupełnienie brakujących składników i poprawić stan swojego zdrowia, a dopiero później wrócić do treningów. W podstawowym pakiecie badań krwi dla sportowców znajdują się m.in. takie oznaczenia jak morfologia krwi, CRP, witamina D i B12, żelazo, kwas foliowy, kortyzol i ferrytyna.

Badanie serca

Wysiłek fizyczny stanowi duże obciążenie dla serca. Andrew Hamilton, badacz zajmujący się tematyką zdrowia w sporcie, zwraca uwagę, że 1 na 50 do 200 tys. przypadków wśród sportowców występuje zjawisko nagłej śmierci ze względu na choroby sercowe. Większość tych zdarzeń wynika z wad wrodzonych lub nabytych, dlatego szczególne znaczenie mają badania przesiewowe, takie jak echo serca, EKG czy pomiar ciśnienia. Pozwalają one na wczesne wykrycie ewentualnych nieprawidłowości i wdrożenie odpowiedniego leczenia.

Badania nerek

Nerki to niezwykle ważny narząd wewnętrzny, który odgrywa ogromną rolę w gospodarce wodnej organizmu, produkcji czerwonych krwinek oraz produkcji hormonów, które kontrolują ciśnienie krwi. Nerki oczyszczają organizm z toksyn i zatrzymują w ciele ważne składniki odżywcze. Mają duże znaczenie w regulacji równowagi elektrolitów, która jest bardzo istotna podczas treningów. Elektrolity pozwalają zachować równowagę płynów oraz pozwalają uniknąć zjawiska skurczu mięśni.

Badanie moczu

Jest to badanie laboratoryjne wykonywane na podstawie próbki moczu. Jest ona analizowana pod względem klarowności, barwy, pH oraz obecności cukru, białka, ciał ketonowych i bakterii. Badanie pozwala wykryć m.in. stany zapalne, niedobory i inne nieprawidłowości, które nieleczone mogłyby zagrażać zdrowiu osoby wykonującej intensywne treningi.

Badania tarczycy

Zaburzenia pracy lub choroby tarczycy mogą skutkować spadkiem energii i obniżeniem tempa metabolizmu. Tendencja do przybierania na wadze i często odczuwane zmęczenie sprawią, że treningi stają się trudniejsze i mniej efektywne. Pakiet badań na tarczycę dla sportowców obejmuje oznaczenie hormonów: TSH, FT3, FT4, anty-TH i anty-TPO. W przypadku problemów z tarczycą program treningów powinien być konsultowany z lekarzem i dostosowany do stanu zdrowia.