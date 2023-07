Badanie mikrobiologiczne wody w lokalach gastronomicznych

Badanie wody komu należy je zlecić?

Próbki wody przeznaczonej do spożycia, jak również dedykowanej do innych czynności, powinny być pobrane przez specjalistyczne jednostki, które zdają sobie sprawę z tego, jak ważne jest utrzymanie odpowiednich standardów higieny. Znalezienie takich jednostek nie powinno stanowić dla nikogo problemu. Wpisując "badanie wody", "mikrobiologiczne badanie wody Warszawa", "badanie wody sanepid" lub "badanie wody cena", będzie można uzyskać namiar na jednostki, które opracowały specjalne procedury, dzięki czemu można zyskać pewność, że ma się do czynienia z bardzo dokładnymi wynikami.

Badania wody - co mówią na ten temat przepisy?

Aby zrozumieć dlaczego profesjonalne badanie wody jest tak ważne, należy odwołać się do obowiązujących przepisów. Dokładnie należy wskazać na Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz na Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Jest to ważne z tego względu, że woda może stanowić punktowy charakter zagrożenia mikrobiologicznego. Obowiązujące przepisy wskazują, że to właśnie woda może stanowić takie centrum, które może doprowadzić do przenoszenia wielu chorób, jakie stanowić mogą zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale także życia człowieka.

Badanie mikrobiologiczne wody - jak często należy je wykonywać?

Na pewno nie można doprowadzić do samodzielnego pobierania próbek wody. Takie zadanie realizowane jest przez osoby, jakie mają specjalny sprzęt, który pomaga pobrać wodę m.in. ze studni głębinowej.

Badania wykonywane muszą być zawsze wtedy, kiedy dochodzi do zmiany na sieci wodnej. Może ona być spowodowana pracą na sieciach wodno-kanalizacyjnych. Niekiedy ma się także do czynienia z awarią systemu rur. Takie zmiany mogą być spowodowane różnymi czynnikami. W Warszawie badanie wody oraz w innych miastach, można zamówić naprawdę szybko. Kwestią jest tylko to, żeby nie zapomnieć o jego zamówieniu. Tym bardziej że osoby, jakie nie będą pilnowały takich kwestii, mogą zostać obciążone kosztami finansowymi.

Jeżeli nie doszło do takich sytuacji, jakie opisane były powyżej, należy dowiedzieć się, jaka jest częstotliwość wykonania badania wody na ewentualną obecność bakterii. Na ogół mówi się o tym, że wykonuje się je raz do roku. Warto jednak porozmawiać na ten temat z Inspekcją Sanitarną, aby mieć pewność, że żaden termin nie został zbagatelizowany.

Badania mikrobiologiczne wody - na czym one polegają?

Nie każdy jest nawet ocenić to, czy bakterie grupy coli lub inne są w stanie zagnieździć się w wodzie. Jednak lepiej zachować odpowiedni poziom bezpieczeństwa, aby mieć pewność, że woda przeznaczona do gotowania oraz do sprzątania, jest wolna od takich szkodliwych patogenów.

Warto omówić w kilku słowach, jak wygląda takie badanie wody, aby mieć świadomość tego, co będzie się działo:

Przygotowanie próbek - do przyjęcia próbek dochodzi przez wyspecjalizowane laboratorium, które zdaje sobie sprawę z tego, że niekiedy trzeba będzie doprowadzić do filtracji wody, dzięki czemu będzie można m.in. usunąć niepożądane substancje, jakie mogą znajdować się jeszcze w środku znajdować. Analiza fizyczna i chemiczna - pracownicy laboratoriów zdają sobie doskonale sprawę z tego, że muszą wykonać szereg badań, dzięki czemu możliwa będzie ocena podstawowych parametrów: zawartość chloru, fluoru, pH, twardość, zasolenie, zawartość innych substancji chemicznych. Analiza mikrobiologiczna - dzięki tym testom można ocenić, czy w wodzie ma się do czynienia z bakteriami lub innymi, podejrzanymi mikroorganizmami, jakie mogą powodować wystąpienie chorób u człowieka, a nawet u zwierząt. Wyniki badań wody - po wykonaniu wszystkich badań, laboratorium dokonuje interpretacji , aby móc ocenić, czy wynik badania wody pozwala na jej dopuszczenie do użytkowania, czy też nie. Niekiedy może się okazać, że podczas badań, wykazane zostały pewne nieprawidłowości. Można spodziewać się tego, że zostaną wykonane dodatkowe testy, ale wykluczyć je lub też je potwierdzić. Żadne laboratorium nie pozwoli sobie na podjęcie finalnej decyzji, bez wykonania ponownych badań. Raport - właściciel lokalu gastronomicznego otrzyma kompletny raport, dzięki czemu dowie się, czy jego woda spełnia odpowiednie standardy, czy też zostały w niej wykryte np. metale ciężkie lub inne nieprawidłowości.

Jeżeli okazuje się, że woda nie spełnia odpowiednich wymagań, należy jak najszybciej zamknąć lokal gastronomiczny. Potem należy powiadomić odpowiednie służby inspekcji. Tak, takie działania ciągną za sobą koszta, jednak trzeba robić wszystko, aby nie doprowadzić do użytkowania tej wody. Na szczęście, po przeprowadzeniu odpowiednich czynności, jeżeli woda zostanie oczyszczona, będzie można dalej prowadzić działalność gastronomiczną.