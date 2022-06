Bajpas serca – czym jest i kiedy warto poddać się operacji?

Wskazania do operacji wszczepienia bajpasów

Bajpasy stosuje się najczęściej w sytuacji, kiedy

dojdzie do zwężenia głównych naczyń wieńcowych

w wyniku zawału mięśnia sercowego

znaczącego zwężenia pnia lewej tętnicy, wynoszącego powyżej 70%,

w przypadku braku poprawy stanu pacjenta w wyniku leczenia farmakologicznego

po angioplastyce wieńcowej.

Tym samym zabieg wykonywany jest w przypadku, kiedy pacjent posiada zaawansowaną postać miażdżycy. Natomiast jeżeli występują jedynie drobne oraz nienasilone zmiany - wówczas szczepione zostaną stenty. Natomiast kandydatami do leczenia kardiochirurgicznego z wykorzystaniem bajpasów są pacjenci, u których zajęta jest więcej niż jedna tętnica wieńcowa, co powoduje obciążenie od strony kardiologicznej. Są to również chorzy, którzy w wyniku cukrzycy mają obniżoną funkcje skurczową w odniesieniu do lewej komory. Zabieg wszczepienia bajpasów może zupełnie odmienić dotychczasowe życie pacjenta. Jednak jest on bardzo skomplikowany. Tym samym należy dokładnie przemyśleć decyzję o wszczepieniu bajpasów, analizując korzyści oraz ryzyko.

Czym są bajpasy serca i z czego powstają?

Bajpasy wykonywane są z materiału żylnego lub tętniczego pacjenta. Najczęściej jednak wykorzystuje się materiał tętniczy. Zgodnie z aktualnym stanem badań bajpasy te rzadziej się zamykają, co daje znacznie lepsze efekty leczenia. Najczęściej wykorzystuje się tętnice piersiową wewnętrzną zarówno lewą jak i prawą. Pobierane są na początku operacji. Innym sposobem pomostowania jest wykorzystanie tętnicy promieniowej. Biegną one między innymi na przedramieniu. Z kolei w przypadku materiału żylnego najczęściej wykorzystuje się żyłę odpiszczelową, znajdującą się w okolicy kostki przyśrodkowej. Niestety trwałość materiału żylnego jest stosunkowo ograniczona. To sprawia, że Towarzystwa Kardiologiczne zdecydowanie rekomendują stosowanie materiałów tętniczych jako bajpasy.