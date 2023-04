Bezpieczeństwo przede wszystkim

Zawsze pierwsi na miejscu zdarzenia

Rozbudowująca się infrastruktura drogowa i mieszkaniowa, nowopowstające przedsiębiorstwa, wzrastająca liczba ludzi, samochodów, w tym aut elektrycznych, oraz bardzo duże zmiany klimatyczne powodują, że nie tylko rośnie liczba zdarzeń wymagających interwencji służb, ale także spada poczucie bezpieczeństwa mieszkańców regionu. Kluczowe dla poprawy tego stanu jest właściwe przygotowanie służb ratowniczych, zwłaszcza straży pożarnej. To strażacy podejmują najwięcej działań ratowniczych, ratowniczo-gaśniczych czy minimalizujących negatywne skutki zdarzeń.

– Straż pożarna jest zawsze pierwsza na miejscu zdarzenia i dziś jest pierwsza po wykorzystanie środków unijnych – mówił Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie nadbrygadier Grzegorz Alinowski. – Postanowiliśmy zastosować innowacyjne rozwiązania przy suszach hydrologicznych – będziemy pozyskiwać dla OSP w każdym powiecie ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją przewozu wody pitnej.

Umowa pozwalająca na szybkie wsparcie dla Państwowej Straży Pożarnej podpisana została 31 marca 2023 roku. – Jest to pierwsza umowa w Polsce, gdzie będziemy w ramach nowej perspektywy wydawać pieniądze z Funduszy Europejskich przeznaczonych na realizację programów regionalnych. Jej realizacja potrwa do końca 2025 roku. Sprzęt do realizacji zadań związanych ze zmianami klimatu i klęskami żywiołowymi jest nieodzowny. Tego sprzętu będzie bardzo dużo i mam nadzieję, że to będzie wpływało na ochronę naszego środowiska i dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców – podkreśla marszałek Jarosław Stawiarski.

Zwiększenie bezpieczeństwa regionu i Unii Europejskiej

Realizacja projektu „Dostosowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych” oszacowana została na ponad 130,5 mln zł, z czego prawie 107,5 mln zł pochodzić będzie z Funduszy Europejskich. Te pieniądze pozwolą wzmocnićprzez zakup sprzętu zarówno jednostki Państwowej Straży Pożarnej,jak i Ochotniczej Straży Pożarnej wchodzące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Lepszy sprzęt i zaplecze techniczne z pewnością pozytywnie przyczyni się do poprawy:

poczucia bezpieczeństwa mieszkańców regionu;

efektywności prowadzonych działań ratowniczych;

zwiększenia możliwości zapobiegania klęskom żywiołowym;

systemu ochrony obszarów przygranicznych RP i strefy Schengen;

bezpieczeństwa ekologicznego na obszarach Natura 2000 i innych obszarach chronionych i cennych przyrodniczo.

Niezbędny sprzęt i narzędzia

Aby osiągnąć zakładane cele, strażacy zamierzają doposażyć swoje jednostki w setki sztuk niezbędnego sprzętu i urządzeń. Będą to m.in. pojazdy ratowniczo-gaśnicze, samochody z drabinami mechanicznymi, łodzie, quady, wyposażenie niezbędne do prowadzenia działań ewakuacyjnych oraz długoterminowych. Jedną z ważniejszych cech planowanych uzupełnień jest to, że wśród tego sprzętu ważne miejsce zajmują narzędzia do likwidowania skutków nawałnic i silnych wiatrów. Strażacy planują również rozbudowę własnego systemu monitorowania i ostrzegania przed zagrożeniami.