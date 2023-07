Bezpłatne półkolonie w Lublinie ze Stowarzyszeniem Aktywny Dialog

Półkolonie odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00, w SP 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego na ulicy Nałkowskich 110. W programie zajęcia sportowe, plastyczne oraz język angielski. Przewidziane są wspólne wyjścia do kina, muzeów i do parków rozrywki. Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Limit miejsc na każdy z turnusów to:30 dla dzieci i młodzieży z Polski i 30 dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Jak mówi prezes Stowarzyszenia Jakub Gęca półkolonie od pierwszego dnia cieszą się ogromnym zainteresowaniem - Powoli zapełnia się lista zgłoszeń, ale zapraszam jeszcze wszystkich rodziców i dzieci. Ostatni turnus półkolonii kończy się 1 września. Serdecznie zapraszam.

Więcej informacji : zgłoszenia integracyjne półkolonie letnie w Lublinie