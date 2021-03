Bieganie - od czego zacząć?

Bieganie to sport, który pokochały miliony ludzi na całym świecie. Główną zaletą jest to, że ćwiczyć możemy wszędzie niezależnie od warunków atmosferycznych. Bieganie to stosunkowo tani sport, gdyż potrzebujemy jedynie wygodnych butów i stroju dostosowanego do pogody. Regularna aktywność na świeżym powietrzu to doskonały sposób na odchudzanie i poprawienie kondycji.

Jakie akcesoria do biegania warto kupić?

W bieganiu najważniejsze jest wygodne obuwie. Buty powinny być dobrze dopasowane do stopy, jednak nie mogą być za ciasne. W ciepłe dni lepiej wybrać cieńsze i przewiewne obuwie, co zapobiegnie poceniu się stóp. W chłodniejsze dni lepsze będą buty wykonane z grubszego materiału. Na początek dobrze sprawdzą się buty ze średniej półki, które kupimy za około 100-200 złotych. Kiedy zaczniemy pokonywać większe dystanse, warto kupić buty z wyższej półki. Zapewniają one lepszą amortyzację, co wpływa na komfort biegania. Musimy także kupić strój do biegania dopasowany do otaczającej nas pogody. W ciepłe dni najlepsze będą koszulka i spodenki. Ubrania powinny być wykonane z bawełny. W chłodniejsze dni warto zaopatrzyć się w bluzę i leginsy, bądź spodnie dresowe. Kurtka przeciwdeszczowa przyda się szczególnie w czasie jesiennych treningów. Z kolei do zimowego bieganie warto zakupić bieliznę termoaktywną. Pamiętajmy też, że nie możemy ubierać się zbyt grubo. Kiedy wychodzimy na zewnątrz powinniśmy czuć lekki chłód, który minie w czasie biegu. Jest to znak, że odpowiednio się ubraliśmy.

W dzisiejszych czasach koniecznością jest maseczka antysmogowa do biegania, która chroni nas pyłami zawieszonymi typu PM2.5, PM10 oraz spaliny.

Od czego zacząć przygodę z bieganiem?

Wiele osób rozpoczynających przygodę z bieganiem poddaje się po kilku treningach z powodu zadyszki. Zadyszka to efekt zbyt intensywnego biegu i może skutecznie zniechęcić nas do kolejnego treningu. Odpowiednie tempo pozwoli nam biec przez długi czas. Przyjmuje się, że w czasie biegu powinniśmy móc rozmawiać bez zadyszki. Jest to znak, że biegniemy w tempie dostosowanym do naszych możliwości. Z czasem będziemy w stanie pokonywać coraz dłuższe dystanse w szybszym tempie. Jednak musimy być dla siebie wyrozumiali, i nie możemy narzucać sobie zbyt intensywnego tempa zwłaszcza na początku. Przez kilka pierwszych tygodni treningi powinny trwać maksymalnie godzinę. Przed bieganiem warto zrobić rozgrzewkę. Z kolei po treningu warto przeznaczyć kilka minut na rozciąganie.

Dla osób początkujących najlepszym sposobem będzie wykonywanie marszobiegów. Polega to na tym, że np. przez 2-3 minuty biegniemy, a następnie przez minutę maszerujemy. Takich serii możemy wykonać 5-15. W kolejnych treningach będziemy wydłużać czas biegu, przykładowo o 30-60 sekund co tydzień. Dzięki temu po kilku tygodniach dojdziemy do 10 minut ciągłego biegu. Inną metodą na rozpoczęcie biegania jest wykonanie około 5 serii marszobiegów, po czym biegniemy jak najdłużej bez zatrzymywania się. Starajmy się z treningu na trening wydłużać czas biegu.

Dieta biegacza - czyli co jeść, żeby osiągać lepsze efekty treningowe?

Dieta biegacza nie różni się zbytnio od diety każdej ćwiczącej osoby. Ważną rolę odgrywa białko, gdyż wpływa ono na proces regeneracji. Powinniśmy spożywać około 1,5-2 g białka na każdy kilogram masy ciała. Kaloryczność diety powinniśmy wybrać w zależności od naszego celu. Jeśli chcemy jedynie poprawić kondycję, to nie musimy nic zmieniać. Jeśli jednak naszym celem jest schudnięcie, to powinniśmy obniżyć ilość spożywanych kalorii o około 20%. Przed bieganiem możemy zjeść lekki posiłek, który powinien zawierać węglowodany. Warto także wypić kawę lub herbatę, co dodatkowo pobudzi nasz organizm. W ciepłe dni powinniśmy wziąć ze sobą wodę. Jest to ważne, gdyż pokonując duże dystanse w upalne dni szybko możemy się odwodnić. W ciągu godziny po bieganiu powinniśmy zjeść posiłek potreningowy, który będzie zawierał węglowodany, białko i zdrowe tłuszcze.