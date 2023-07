Bitcoin – co warto wiedzieć o najpopularniejszej z kryptowalut?

Decentralizacja

Bitcoin to zdecentralizowana sieć, która wykorzystuje kryptografię i technologię blockchain do transferu środków pomiędzy użytkownikami. Zdecentralizowana struktura sprawia, że Bitcoin jest niezależny od pojedynczych instytucji. Jest to istotna różnica w porównaniu do tego jak współcześnie działają tradycyjne waluty fiducjarne.

Przesyłanie środków odbywa się w modelu peer-to-peer pomiędzy portfelami opartymi o sieć blockchain. Portfele składają się z klucza prywatnego i klucza publicznego. Do przesłania środków wystarcza klucz publiczny, natomiast do zalogowania się na swój portfel potrzebny jest również klucz prywatny.

Ograniczona podaż

Maksymalna liczba jednostek BTC wynosi 21 milionów. Sztywne ograniczenie podaży sprawia, że Bitcoin charakteryzuje się silną presją deflacyjną (innymi słowy nie jest narażony na inflację). Jest to znaczna różnica w stosunku do tradycyjnych walut fiducjarnych, które są zależne od polityki monetarnej rządów i z reguły są mocno narażone na dodruk, który powoduje inflacje.

Ograniczona podaż sprawia, że wartość Bitcoina, przynajmniej teoretycznie powinna wzrastać w długoterminowej perspektywie. Mając to na uwadze, wiele osób postrzega Bitcoina jako aktywo, które powinno w sposób długoterminowy przechowywać wartość.

Kopanie kryptowalut i halving

Kopanie kryptowalut to proces, w którym wykorzystywana jest moc obliczeniowa komputerów do wykonywania obliczeń matematycznych. Wspomniane obliczenia są potrzebne do walidowania transakcji i tym samym do utrzymania działalności sieci. Górnicy, którzy użyczają swoją moc obliczeniową, otrzymują nagrody w postaci nowo wygenerowanych jednostek kryptowaluty.

Kopanie kryptowalut wymaga dużych mocy obliczeniowych i specjalistycznego sprzętu, ale dla niektórych wyspecjalizowanych górników stało się dochodowym zajęciem. Niemniej jednak trzeba zauważyć, że kopanie kryptowalut z roku na rok robi się coraz trudniejsze. Wynika to z tego, że coraz więcej osób interesuje się kryptowalutami i tym samym konkurencja wśród górników rośnie. Co więcej, istotny wpływ na opłacalność kopania kryptowalut ma mechanizm halvingu.

Mianem halvingu określa się zdarzenie, w którym nagroda dla górników za wydobywanie bloków zostaje zmniejszona o połowę. Oznacza to, że górnicy co jakiś czas otrzymują mniejszą nagrodę za swoje wysiłki. W przypadku Bitcoina halving ma miejsce co około 4 lata i ma kluczowy wpływ na kontrolowanie tempa emisji kryptowaluty.

Co ciekawe, szacuje się, że 99% jednostek BTC zostanie wydobytych do około 2030 roku. Natomiast całkowite zakończenie emisji nowych jednostek powinno nastąpić w 2140 roku.

Jak kształtowała się historia kursu Bitcoina?

Historia kursu Bitcoina była pełna dynamicznych zmian i wzlotów oraz upadków. W 2009 roku, Bitcoin kurs miał niewielką wartość. Początkowo było to prawdopodobnie zaledwie kilka centów. Potem, w okolicach kwietnia 2011 roku wycena oscylowała wokół 1 dolara amerykańskiego. Jednak od tamtego momentu kurs zanotował wiele imponujących rajdów cenowych. Na przykład w 2013 roku kurs Bitcoina osiągnął swój pierwszy znaczący wzrost, przekraczając wartość 1000 dolarów. Później nastąpił okres korekty, który trwał przez kilka lat. Kolejny gwałtowny wzrost miał miejsce w 2017 roku, gdyż wartość przekroczyła barierę 20 000 dolarów (po czym nastąpiła kolejna korekta). W 2020 roku Bitcoin ponownie zyskał na wartości, osiągając historyczny szczyt powyżej 60 000 dolarów. W ostatnich latach obserwujemy pewną stabilizację kursu, jednak nadal wartość Bitcoina podlega dynamicznym fluktuacjom cenowym.

Kilka słów podsumowania

Przed rozpoczęciem inwestowania w kryptowaluty warto zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi Bitcoina. Zrozumienie takich pojęć jak decentralizacja, halving, presja deflacyjna lub mining to niezbędny krok do zrozumienia mechanizmu działania kryptowalut, co jest bardzo pomocne dla każdego kto myśli o dokonaniu świadomej inwestycji.