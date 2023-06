Błękit, zieleń i camel – spodnie męskie w najmodniejszych kolorach tego sezonu! Jak je wystylizować?

Błękitne spodnie męskie na co dzień

Wśród modnych spodni męskich w tym sezonie pojawiają się także jasnoniebieskie modele, które zamówisz m.in. na Denley.pl. Warto mieć je w swojej szafie choćby dlatego, że kolor ten jest bardzo uniwersalny i możesz łączyć go z wieloma barwami, na przykład czernią, bielą, granatem czy beżem. Spodnie w tym kolorze docenisz także za bogactwo fasonów. Jeansy, chinosy, joggery, bojówki, dresy – to tylko kilka z propozycji, które masz do wyboru.

Camelowe spodnie męskie z gumką na nogawce

Jeśli lubisz ubrania w kolorach ziemi, z pewnością spodobają Ci się stylowe camelowe spodnie. Szukając odpowiedniego modelu, pamiętaj o wygodzie noszenia – tę zapewni Ci fason z gumkami umieszczonymi w pasie i na nogawkach. Takie spodnie możesz nosić na co dzień, w wydaniu weekendowym, a także założyć na wieczorne wyjście na miasto. By uzyskać pożądany look, dobierz odpowiednie dodatki: do takiego modelu pasować będzie zarówno klasyczny biały T-shirt, skórzana kurtka, jak i lniana marynarka.