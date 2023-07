Blisko pół miliarda złotych na wsparcie lubelskich firm

Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju (LRFR) to instytucja, która została powołana z inicjatywy Zarządu Województwa Lubelskiego w celu realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego wsparcia mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, których siedziba, oddział, filia, zakład produkcyjny znajduje się na obszarze województwa lubelskiego. Jego kluczowym zadaniem jest likwidowanie barier w dostępie do kapitału poprzez oferowanie różnych zwrotnych instrumentów finansowych. LRFR proponuje obecnie przedsiębiorcom pożyczki: inwestycyjne, hipoteczne, obrotowe i konsolidacyjne.

Pierwsze pieniądze na działalność LRFR Województwo Lubelskie przekazało na podstawie umowy jeszcze w listopadzie 2021 roku. Pochodziły one ze strategii wyjścia z instrumentów inżynierii finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Teraz budżet Funduszu zostanie powiększony o pieniądze z RPO WL na lata 2014-2020. Łącznie wartość umowy przekroczy 468 mln zł.

– Przekazujemy należącemu do Samorządu Województwa Lubelskiego funduszowi pokaźne środki na wsparcie lubelskich przedsiębiorców – mówi Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego. – Chcemy, aby te pieniądze służyły wzmocnieniu aktywności gospodarczej województwa lubelskiego poprzez łatwiejszy dostęp do finansowania. Każda kolejna pożyczka przyczynia się do rozwoju konkurencyjności i innowacyjności lokalnych przedsiębiorstw oraz buduje regionalny system finansowy.

Przez niespełna półtora roku działalności, Fundusz zaangażował blisko 67 mln zł. Trafiły one do 130 przedsiębiorców działających w województwie lubelskim. Zainteresowanie tą formą wsparcia prowadzenia działalności gospodarczej w regionie jest duże. Łącznie do LRFR wpłynęły wnioski na kwotę przekraczającą 155 mln zł. O pożyczki wnioskują zarówno osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą jak i właściciele małych i średnich firm z bardzo różnych branż, od usług medycznych, ubezpieczeniowych, budowlanych, księgowych, informatycznych, konsultingowych, drzewnych, po producentów borówki amerykańskiej, domów z bali i części samochodowych.

– Pieniądze angażujemy na rynku za pomocą czterech instrumentów finansowych. Staramy się indywidualizować naszą ofertę pod konkretne oczekiwania naszych odbiorów. Wdrażane przez Fundusz rozwiązania mają charakter elastyczny. Rozwijamy je, aby jeszcze lepiej móc odpowiedzieć na potrzeby przedsiębiorców z naszego regionu – mówi Rafał Langiewicz, prezes Lubelskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.

Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju mieści się w Lublinie przy ul. Artura Grottgera 2 (parter Lubelskiego Centrum Konferencyjnego). Fundusz posiada stacjonarne oddziały na terenie woj. lubelskiego: w Chełmie, Zamościu i Białej Podlaskiej.

Więcej informacji na stronie internetowej https://lrfr-lubelskie.pl/