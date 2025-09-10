Breast Fest w Lublinie 3. Edycja festiwalu świadomości raka piersi już 21 września w CSK

Zdrowie kobiet to nasza wspólna sprawa

Rak piersi to wciąż najczęściej diagnozowany nowotwór złośliwy u kobiet. Każdego roku w Polsce o rozpoznaniu dowiaduje się kilkanaście tysięcy osób. Choć statystyki są bezlitosne, nadzieję daje profilaktyka – regularne samobadanie, wykonywanie USG i mammografii, oraz świadomośćsiły i potencjału własnego ciała i ducha. To właśnie o tym mówi Breast Fest.

Profilaktyka ratuje życie, ale często pozostaje wyborem, a nie codziennym nawykiem. Choć mammografia w ramach programów przesiewowych jest dostępna bezpłatnie, korzysta z niej jedynie ok. 30% uprawnionych kobiet. Tymczasem w Polsce co roku diagnozowanych jest ok. 20 tys. przypadków raka piersi, a tylko 41% wykrywanych jest we wczesnym stadium. Dlatego Breast Fest stwarza przestrzeń, w której poprzez przyjazne spotkania, warsztaty i indywidualne konsultacje łatwiej otworzyć się na rozmowę o zdrowiu i profilaktyce. To już trzecia edycja wydarzenia, z czego jesteśmy bardzo dumni – mówi dr Zuzanna Pelc, onkolog Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Lublinie.

Breast Fest to wydarzenie, które przełamuje tabu i pokazuje, że rak piersi nie musi być tematem omijanym szerokim łukiem. Wręcz przeciwnie – można o nim mówić w sposób, który daje siłę i buduje wspólnotę. Świadectwem tego jest uczestnictwo licznego grona pacjentek onkologicznych w pokazie mody, który w tym roku przygotowujemy razem ze stowarzyszeniem FashionRevolution Polska, znanego z zaangażowania w krzewienie świadomości odpowiedzialnej mody.