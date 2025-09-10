Breast Fest w Lublinie 3. Edycja festiwalu świadomości raka piersi już 21 września w CSK

Dlaczego Breast Fest?
Lublin w tym roku stanie się miejscem wyjątkowym – przestrzenią spotkania, rozmowy, muzyki i odwagi.
„Breast Fest to festiwal, który powstał z potrzeby połączenia edukacji w zakresie profilaktyki zdrowotnej i poczucia wspólnoty z Pacjentkami onkologicznymi. Przestrzenie Centrum Spotkania Kultur w Lublinie już po raz trzeci umożliwiają nam przedstawienie choroby nowotworowej – raka piersi – nie jako zamkniętej drogi, ale ścieżki przez którą można kroczyć z piersią do przodu. Koncert zespołu The Dumplings zakończony pokazem mody, w którym głównymi bohaterkami będą Pacjentki Kliniki Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, jest punktem kulminacyjnym tego pozytywnego przekazu” - mówi dr hab. n. med. Karol Rawicz-Pruszyński, inicjator wydarzenia, profesor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Prodziekan Wydziału Lekarskiego i Lekarz Kierujący Oddziałem Chirurgii Onkologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie.
Organizatorzy od początku podkreślali, że nie chcą kolejnej poważnej konferencji medycznej, ale wydarzenia, w którym kobiety i ich bliscy mogą poczuć się bezpiecznie, radośnie i pełni nadziei.W tym znaczeniuBreast Fest to manifest: zdrowie i życie są wartością, o której można mówić głośno, odważnie i – co ważne – z uśmiechem.
Zdrowie kobiet to nasza wspólna sprawa
Rak piersi to wciąż najczęściej diagnozowany nowotwór złośliwy u kobiet. Każdego roku w Polsce o rozpoznaniu dowiaduje się kilkanaście tysięcy osób. Choć statystyki są bezlitosne, nadzieję daje profilaktyka – regularne samobadanie, wykonywanie USG i mammografii, oraz świadomośćsiły i potencjału własnego ciała i ducha. To właśnie o tym mówi Breast Fest.
Profilaktyka ratuje życie, ale często pozostaje wyborem, a nie codziennym nawykiem. Choć mammografia w ramach programów przesiewowych jest dostępna bezpłatnie, korzysta z niej jedynie ok. 30% uprawnionych kobiet. Tymczasem w Polsce co roku diagnozowanych jest ok. 20 tys. przypadków raka piersi, a tylko 41% wykrywanych jest we wczesnym stadium. Dlatego Breast Fest stwarza przestrzeń, w której poprzez przyjazne spotkania, warsztaty i indywidualne konsultacje łatwiej otworzyć się na rozmowę o zdrowiu i profilaktyce. To już trzecia edycja wydarzenia, z czego jesteśmy bardzo dumni – mówi dr Zuzanna Pelc, onkolog Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Lublinie.
Breast Fest to wydarzenie, które przełamuje tabu i pokazuje, że rak piersi nie musi być tematem omijanym szerokim łukiem. Wręcz przeciwnie – można o nim mówić w sposób, który daje siłę i buduje wspólnotę. Świadectwem tego jest uczestnictwo licznego grona pacjentek onkologicznych w pokazie mody, który w tym roku przygotowujemy razem ze stowarzyszeniem FashionRevolution Polska, znanego z zaangażowania w krzewienie świadomości odpowiedzialnej mody.
Sponsor strategiczny – partner idei
Ogromne znaczenie dla skali i jakości festiwalu ma wsparcie sponsorów, a w szczególności sponsora strategicznego. To dzięki jego zaangażowaniu możliwe jest rozszerzenie programu, zaproszenie większej liczby lekarzy i specjalistów oraz przygotowanie atrakcji dostępnych bezpłatnie dla uczestników.
Po raz kolejny sponsorem strategicznym festiwalu jest jeden z najpoważniejszych lubelskich pracodawców, ekspert w dziedzinie eksportu – Mastermedia.
Breast Fest to wydarzenie, w którym widzimy prawdziwą wartość społeczną. To nie tylko strefy edukacyjne, badania, pokaz mody czy koncert, ale przede wszystkim przestrzeń, w której kobiety mogą poczuć się ważne, dostrzegane i wspierane. Chcemy być częścią zmiany, która zwiększa świadomość zdrowotną i daje ludziom siłę. Wspierając Breast Fest, wspieramy nie tylko wydarzenie – wspieramy zdrowie kobiet – mówi Katarzyna Zdybicka-Wójciak, Wiceprezes Zarządu Mastermedia
Wypowiedź ta dobrze oddaje ducha współpracy – sponsorzy nie są tu „na doczepkę”, ale współtworzą przestrzeń, w której każdy, kto przyjdzie, znajdzie coś dla siebie.
Program pełen emocji i atrakcji oraz koncert The Dumplings.
Na uczestników tegorocznej edycji czeka bogaty program, który łączy edukację, warsztaty, ale także wspomniany pokaz mody i koncert The Dumplings. Dla gości festiwalu przewidziana została strefa warszatowa, gdzie będzie można nauczyć się samobadania piersi, skonsultować ze specjalistami z zakresu chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej, radioterapii i ginekologii, czy zapisać na badania obrazowe piersi.
Rodziny znajdą tu miejsce do wspólnego spędzenia czasu, bo na Placu Teatralnym przed Centrum Spotkania Kultur w Lublinie czekać będzie na nie miasteczko foodtruckowe, a dla Najmłodszych –warsztaty plastyczne. Na scenie, obok muzyki, pojawią się także historie kobiet, które stanęły naprzeciw chorobie onkologicznej. Ich obecność jest świadectwem tego, że nadzieja, determinacja i pozytywne myślenie ma ogromną moc.
Uczestnicy poprzednich edycji podkreślali, że atmosfera Breast Fest jest niepowtarzalna. – „Przyszłam, żeby posłuchać koncertu, a wyszłam z ogromną dawką wiedzy i energii. To nie jest zwykły festiwal – to wydarzenie, które zostaje w sercu” – mówiła jedna z uczestniczek.
Zaproszenie do wspólnego świętowania
Breast Fest to wydarzenie, które pokazuje, że o zdrowiu można mówić inaczej – radośnie, bez wstydu, w atmosferze solidarności i nadziei. To festiwal, w którym ważne treści idą w parze z dobrą zabawą, a profilaktyka staje się elementem codzienności.
Udział w festiwalu jest bezpłatny, ale na badania, konsultacje i warsztaty należy się zapisać na stronie www.breast-fest.pl