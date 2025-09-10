Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Rosyjskie drony wleciały do Polski. Premier Donald Tusk: To coś więcej niż prowokacja

Breast Fest w Lublinie 3. Edycja festiwalu świadomości raka piersi już 21 września w CSK

Dlaczego Breast Fest?
Lublin w tym roku stanie się miejscem wyjątkowym – przestrzenią spotkania, rozmowy, muzyki i odwagi.

„Breast Fest to festiwal, który powstał z potrzeby połączenia edukacji w zakresie profilaktyki zdrowotnej i poczucia wspólnoty z Pacjentkami onkologicznymi. Przestrzenie Centrum Spotkania Kultur w Lublinie już po raz trzeci umożliwiają nam przedstawienie choroby nowotworowej – raka piersi – nie jako zamkniętej drogi, ale ścieżki przez którą można kroczyć z piersią do przodu. Koncert zespołu The Dumplings zakończony pokazem mody, w którym głównymi bohaterkami będą Pacjentki Kliniki Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, jest punktem kulminacyjnym tego pozytywnego przekazu” - mówi dr hab. n. med. Karol Rawicz-Pruszyński, inicjator wydarzenia, profesor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Prodziekan Wydziału Lekarskiego i Lekarz Kierujący Oddziałem Chirurgii Onkologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie.

 

Organizatorzy od początku podkreślali, że nie chcą kolejnej poważnej konferencji medycznej, ale wydarzenia, w którym kobiety i ich bliscy mogą poczuć się bezpiecznie, radośnie i pełni nadziei.W tym znaczeniuBreast Fest to manifest: zdrowie i życie są wartością, o której można mówić głośno, odważnie i – co ważne – z uśmiechem.

 

Zdrowie kobiet to nasza wspólna sprawa

Rak piersi to wciąż najczęściej diagnozowany nowotwór złośliwy u kobiet. Każdego roku w Polsce o rozpoznaniu dowiaduje się kilkanaście tysięcy osób. Choć statystyki są bezlitosne, nadzieję daje profilaktyka – regularne samobadanie, wykonywanie USG i mammografii, oraz  świadomośćsiły i potencjału własnego ciała i ducha. To właśnie o tym mówi Breast Fest.

Profilaktyka ratuje życie, ale często pozostaje wyborem, a nie codziennym nawykiem. Choć mammografia w ramach programów przesiewowych jest dostępna bezpłatnie, korzysta z niej jedynie ok. 30% uprawnionych kobiet. Tymczasem w Polsce co roku diagnozowanych jest ok. 20 tys. przypadków raka piersi, a tylko 41% wykrywanych jest we wczesnym stadium. Dlatego Breast Fest stwarza przestrzeń, w której poprzez przyjazne spotkania, warsztaty i indywidualne konsultacje łatwiej otworzyć się na rozmowę o zdrowiu i profilaktyce. To już trzecia edycja wydarzenia, z czego jesteśmy bardzo dumni – mówi dr Zuzanna Pelc, onkolog Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Lublinie.

Breast Fest to wydarzenie, które przełamuje tabu i pokazuje, że rak piersi nie musi być tematem omijanym szerokim łukiem. Wręcz przeciwnie – można o nim mówić w sposób, który daje siłę i buduje wspólnotę. Świadectwem tego jest uczestnictwo licznego grona pacjentek onkologicznych w pokazie mody, który w tym roku przygotowujemy razem ze stowarzyszeniem FashionRevolution Polska, znanego z zaangażowania w krzewienie świadomości odpowiedzialnej mody.

 

Sponsor strategiczny – partner idei

Ogromne znaczenie dla skali i jakości festiwalu ma wsparcie sponsorów, a w szczególności sponsora strategicznego. To dzięki jego zaangażowaniu możliwe jest rozszerzenie programu, zaproszenie większej liczby lekarzy i specjalistów oraz przygotowanie atrakcji dostępnych bezpłatnie dla uczestników.

Po raz kolejny sponsorem strategicznym festiwalu jest jeden z najpoważniejszych lubelskich pracodawców, ekspert w dziedzinie eksportu – Mastermedia.

Breast Fest to wydarzenie, w którym widzimy prawdziwą wartość społeczną. To nie tylko strefy edukacyjne, badania, pokaz mody czy koncert, ale przede wszystkim przestrzeń, w której kobiety mogą poczuć się ważne, dostrzegane i wspierane. Chcemy być częścią zmiany, która zwiększa świadomość zdrowotną i daje ludziom siłę. Wspierając Breast Fest, wspieramy nie tylko wydarzenie – wspieramy zdrowie kobiet – mówi Katarzyna Zdybicka-Wójciak, Wiceprezes Zarządu Mastermedia

Wypowiedź ta dobrze oddaje ducha współpracy – sponsorzy nie są tu „na doczepkę”, ale współtworzą przestrzeń, w której każdy, kto przyjdzie, znajdzie coś dla siebie.

 

Program pełen emocji i atrakcji oraz koncert The Dumplings.

Na uczestników tegorocznej edycji czeka bogaty program, który łączy edukację, warsztaty, ale także wspomniany pokaz mody i koncert The Dumplings. Dla gości festiwalu przewidziana została strefa warszatowa, gdzie będzie można nauczyć się samobadania piersi, skonsultować ze specjalistami z zakresu chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej, radioterapii i ginekologii, czy zapisać na badania obrazowe piersi.

Rodziny znajdą tu miejsce do wspólnego spędzenia czasu, bo na Placu Teatralnym przed Centrum Spotkania Kultur w Lublinie czekać będzie na nie miasteczko foodtruckowe, a dla Najmłodszych –warsztaty plastyczne. Na scenie, obok muzyki, pojawią się także historie kobiet, które stanęły naprzeciw chorobie onkologicznej. Ich obecność jest świadectwem tego, że nadzieja, determinacja i pozytywne myślenie ma ogromną moc.

Uczestnicy poprzednich edycji podkreślali, że atmosfera Breast Fest jest niepowtarzalna. – „Przyszłam, żeby posłuchać koncertu, a wyszłam z ogromną dawką wiedzy i energii. To nie jest zwykły festiwal – to wydarzenie, które zostaje w sercu” – mówiła jedna z uczestniczek.

 

Zaproszenie do wspólnego świętowania

Breast Fest to wydarzenie, które pokazuje, że o zdrowiu można mówić inaczej – radośnie, bez wstydu, w atmosferze solidarności i nadziei. To festiwal, w którym ważne treści idą w parze z dobrą zabawą, a profilaktyka staje się elementem codzienności.

Udział w festiwalu jest bezpłatny, ale na badania, konsultacje i warsztaty należy się zapisać na stronie www.breast-fest.pl

 

Atak dronów. Kolejny samorząd apeluje do mieszkańców

Kolejne samorządy apelują do mieszkańców. W swoich komunikatach odnoszą się do nocnego ataku rosyjskich dronów na Polskę.
Ewakuacja w porcie lotniczym Lublin

Dzisiaj w południe zarządzono ewakuację w porcie lotniczym Lublin. Nie ma to jednak związku z nocnym atakiem rosyjskich dronów na Polskę.

Breast Fest w Lublinie 3. Edycja festiwalu świadomości raka piersi już 21 września w CSK

Dlaczego Breast Fest? Lublin w tym roku stanie się miejscem wyjątkowym – przestrzenią spotkania, rozmowy, muzyki i odwagi.

Po nocnych atakach dronów. Sportowa impreza odwołana

W piątek (12 września) w podhrubieszowskim Teptiukowie miał się odbyć Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej. Impreza została odwołana. Organizatorzy podali, że chodzi o względy bezpieczeństwa.
Dom zniszczony przez dron

Władze powiatu włodawskiego apelują do mieszkańców o zachowanie spokoju i nieuleganie dezinformacji. Właściciele domu, który został zniszczony przez zestrzelony dron dostaną lokal zastępczy.

Premier Donald Tusk: Nie jesteśmy w stanie wojny

Nie ma dziś ma powodów twierdzić, że znaleźliśmy się w stanie wojny, ale nie ma wątpliwości, że ta prowokacja jest nieporównanie bardziej niebezpieczna z punktu widzenia Polski, niż dotychczasowe - podkreślił w środę w Sejmie premier Donald Tusk.
"Sześćdziesiąt ran dziecku mojemu zadał". Ruszył proces oskarżonego o zabójstwo

Sześćdziesiąt ran? I na której ona zginęła? Może na sześćdziesiątej... Sześćdziesiąt ran dziecku mojemu zadał – mówiła płacząc w poniedziałek przed sądem 78-letnia pani Janina, matka brutalnie zamordowanej Anny H. Słuchał jej m.in. były zięć, który o dokonanie zabójstwa został oskarżony.
To nie był ich dzień. Przedstawiciele Orlen Oil Motoru nie obronią mistrzostwa Szwecji

We wtorek trzech żużlowców Orlen Oil Motoru Lublin walczyło o awans do finału szwedzkiej Bauhaus-Ligan. Bartosz Zmarzlik, Dominik Kubera i Mateusz Cierniak i ich koledzy z Lejonen Gislaveld chcieli odrobić u siebie 10 punktów straty z pierwszego starcia z Eskilstuną Smederna, ale ta sztuka tym razem im się nie udała
Rosyjskie drony nad Polską. Władze Zamościa: Bezpieczeństwo mieszkańców pozostaje pod pełną kontrolą

Rosyjskie drony nad Polską. Władze Zamościa: Bezpieczeństwo mieszkańców pozostaje pod pełną kontrolą

Dzisiejszej nocy kilkanaście dronów naruszyło przestrzeń powietrzną Polski. Jeden z zestrzelonych spadł w Cześnikach niedaleko Zamościa. Władze miasta uspokajają jednak mieszkańców, zapewniając, że bezpieczeństwo jest pod pełną kontrolą.
Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie

Rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Część z nich została zestrzelona. Trwa nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów, a sytuacja jest bezprecedensowa i równocześnie bardzo napięta. „Zlekceważyliśmy zagrożenie” – komentuje w programie „Dzień Wschodzi” generał brygady rezerwy Wojska Polskiego, Artur Jakubczyk.
Fragmenty drona znaleziono w Cześnikach w powiecie zamojskim

Elementy uszkodzonego drona znaleziono w miejscowości Cześniki w powiecie zamojskim. Z dotychczasowych ustaleń nie wynika, aby ktokolwiek został pokrzywdzony – poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Zamościu prok. Rafał Kawalec.
Uczcili pamięć Krzysztofa Lemieszka

W Świdniku rozegrany został Memoriał im. Krzysztofa Lemieszka

Pilne: Szczątki drona spadły na dom i samochód w powiecie włodawskim

Dzsiaj nad ranem w miejscowości Wyryki w powiecie włodawskim szczątki zestrzelonego drona spadły na dom mieszkalny całkowicie niszcząc dach tego budynku oraz uszkadzając pojazd zaparkowany w jego pobliżu. Na miejscu pracują służby.

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje

Trwa poszukiwanie dronów, które w nocy naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Wiadomo, że jeden z nich odnaleziono w Czosnówce blisko Białej Podlaskiej.
Przestrzeń powietrzna nad Lublinem została otwarta
Przestrzeń powietrzna nad Lublinem została otwarta

Lotnisko w Lublinie jest otwarte, ale przestrzeń powietrzna została zamknięta po nocnych incydentach związanych z atakami Rosji na Ukrainę, w trakcie których rosyjskie drony wleciały do Polski i były na naszym terytorium neutralizowane. Planowany pierwotnie na godz. 8.35, przylot samolotu z Turcji był opóźniony, ale został zrealizowany.

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie

Wiązał i bił młotkiem. Po 19 latach Ukrainiec wpadł w ręce policji

Budka Suflera zagrała na Pożegnanie Lata w Puławach

Narodowe Czytanie 2025. Poezję Kochanowskiego przypomnieli w Bełżycach i Lublinie

Nadchodzi jesień

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje
Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje

Nadchodzi jesień

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania

W ramach obchodów 105. rocznicy zaplanowano jak zwykle plenerowe pokazy i rekonstruckcję historyczną
Pogonią armię Budionnego. Jak 105 lat temu. Rocznica Bitwy pod Komarowem

Ostatni wakacyjny weekend. Jaka pogoda na nas czeka?

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life
Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada
W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich
Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej
Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu
Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających
Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu
Maluch Władysława Wróbla z Zamościa nie był najstarszym z pojazdów uczestniczących w zlocie, ale zwracał na siebie uwagę, dzięki wyjątkowo ciekawej ekspozycji na masce
Festyn rodzinny na Węglinie Południowym. Sport, zabawa i integracja na zakończenie wakacji
III Charytatywny Turniej Piłkarski w Lublinie. Biznes zagrał dla dzieci
Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
