CBD – konopie dla zdrowia i urody

Równowaga hormonalna

Olej konopny CBD znany jest ze swoich właściwości antystresowych. Ma on zdolność regulacji wydzielania kortyzolu, hormonu produkowanego przez nadnercza podczas stresu. Kortyzol ma na celu przygotowanie organizmu do walki lub ucieczki, ale jego nadmiar wpływa niekorzystnie na zdrowie. Chroniczny stres powoduje wzrost poziomu cukru we krwi, narastanie tkanki tłuszczowej, nadciśnienie tętnicze, trądzik i zaburzenia miesiączkowania. Badanie wykazują, że kannabinoidy redukują zarówno poziom stresu, jak i towarzyszące mu objawy. Olejek CBD pomaga obniżyć ciśnienie, moduluje metabolizm i poprawia samopoczucie psychiczne. Jego stosowanie niweluje negatywne skutki stresu i przywraca delikatną równowagę na poziomie neurohormonalnym. Warto wprowadzić go do diety wraz z produktami z ziaren konopi, bogatymi w kwasy tłuszczowe z grupy omega-6, ponieważ wzmacniają one jego dobroczynne działanie.

Zespół napięcia przedmiesiączkowego (PMS)

Ból brzucha i głowy, skurcze, drażliwość i obniżenie nastroju – z tymi dolegliwościami, poprzedzającymi miesiączkę, boryka się ok. 40% kobiet. Tymczasem olej konopny CBD doskonale radzi sobie z większością tych przykrych objawów. Badania nad chorobami takimi, jak reumatoidalne zapalenie stawów czy artretyzm potwierdziły przeciwbólowe właściwości kannabidiolu. Jego działanie jest porównywalne z działaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych, z tym że nie powoduje on negatywnych skutków ubocznych, dlatego też może przynieść znaczną ulgę podczas bólów menstruacyjnych. Olej konopny CBD wykazuje także działanie rozluźniające, pomaga złagodzić bolesne skurcze i spięcia mięśni. Poradzi sobie również z obniżonym nastrojem, pomagając osiągnąć spokój i stan równowagi wewnętrznej nawet w „te” dni.

Menopauza

Menopauza często wiąże się z wahaniami nastroju, lękami, bezsennością i depresją. W walce z tymi objawami coraz więcej kobiet sięga po preparaty roślinne, które są równie skuteczne, co farmaceutyki. Wśród naturalnych remediów warto zwrócić uwagę na olejek CBD, który wykazuje wszechstronne działanie w niwelowaniu przykrych objawów menopauzy. Przede wszystkim, ułatwia on zasypianie i reguluje prawidłowy cykl snu, co jest warunkiem efektywnego wypoczynku. CBD łagodzi także poczucie niepokoju, zmniejsza stany lękowe i wykazuje działanie wspomagające w terapii depresji. Relaksujące działanie olejku CBD stabilizuje nastrój podczas menopauzy i pozwala w pełni cieszyć się życiem również na tym etapie.

Zadbana sylwetka

Olejek CBD może okazać się także pomocny w dbaniu o prawidłową wagę. Kannabinoidy wykazują wpływ na znajdujący się w mózgu ośrodek głodu i sytości, regulują procesy metaboliczne związane ze spalaniem węglowodanów oraz redukują stres, będący często przyczyną niekontrolowanych napadów łaknienia. Obiecująco wyglądają także badania nad wpływem CBD na gospodarkę lipidową organizmu . Ciało ludzkie posiada dwa rodzaje komórek tłuszczowych – nadprogramową tkankę tworzy tzw. biały tłuszcz, natomiast tłuszcz brązowy jest doraźnym zapasem energii dla organizmu i łatwo się spala podczas aktywności fizycznej. Olej konopny CBD przekształca biały tłuszcz w ten brązowy, łatwy do redukcji, dlatego też naturalnie wspomaga utrzymanie właściwej wagi.

Zdrowa skóra

Olejek CBD można także stosować zewnętrznie. Ma on ma bardzo szerokie spektrum działania na różne problemy, związane ze skórą. Z jednej strony działa przeciwstarzeniowo, ponieważ wykazuje działanie antyoksydacyjne i chroni skórę przed atakiem wolnych rodników, odpowiedzialnych za uszkodzenia DNA w komórkach i ich degenerację. Z drugiej – moduluje immunologiczną odpowiedź organizmu i wycisza pojawiające się stany zapalne. Dzięki temu wspomaga leczenie różnych postaci trądziku, radzi sobie też z alergią, łuszczycą czy AZS, poprawiając doraźnie stan skóry i likwidując przyczynę powstawania dermatoz związanych z nadreaktywnością układu immunologicznego.

Czy olejek CBD jest bezpieczny?

Olejek CBD produkowany jest z konopi siewnych i nie zawiera narkotycznej substancji THC, której źródłem są konopie indyjskie. W Polsce jest produktem legalnym. Charakteryzuje się on wysokim poziomem bezpieczeństwa i przez większość osób jest tolerowany bardzo dobrze. Skutki uboczne stosowania olejku CBD są niegroźne i mają najczęściej charakter przejściowych dolegliwości gastrycznych. Większość tych powikłań wynika z przyjmowania CBD łącznie innymi lekami czy alkoholem. Dlatego też osoby, które stale przyjmują jakieś leki, powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem kuracji CBD.

Jak przyjmować olej konopny CBD?

Olejek CBD dostępny jest w postaci płynnej lub w kapsułkach, które pozwalają wyeliminować jego charakterystyczny posmak. Wewnętrznie należy go stosować zgodnie z określonym przez producenta schematem. Zewnętrznie aplikuje się go na skórę za pomocą delikatnego kremu, balsamu czy olejku lub też dodaje do kąpieli. Alternatywą są gotowe kremy czy maści zawierające olejek konopny CBD. Preparaty z ekstraktem z konopi dostępne są w różnych stężeniach – kurację zaczyna się zawsze od najsłabszego, zwiększając dawkę w razie potrzeby. Aby mieć pewność, że produkt jest dobrej jakości i zawiera stężenie ekstraktu równe deklarowanemu, warto sięgnąć po certyfikowane olejki u sprawdzonych sprzedawców.

