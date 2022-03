Przemawia za nimi przede wszystkim niemal zerowe ryzyko szybkiego i znacznego spadku wartości. Ta wręcz stale rośnie, z czym ma związek brak możliwości wyprodukowania złota, a zatem jego powoli malejące zasoby naturalne. W przypadku tego wyjątkowego metalu nie trzeba zatem obawiać się inflacji. Co więcej, złoto to uniwersalna waluta. Można sprzedać je w każdym kraju na całym świecie. A jak wygląda początkowy wkład w tę inwestycję – ile kosztuje sztabka złota? Odpowiadamy!

Czy warto inwestować w złoto?

Złoto to lokata fizyczna, która nie może po prostu zniknąć. A historia udowodniła wielokrotnie, że firmom odpowiedzialnym za obrót oszczędnościami ich klientów zdarza się rozpływać w powietrzu. Razem z pieniędzmi, które niestety ciężko wówczas odzyskać.

W przypadku złota trzymanego w sejfie lub innym bezpiecznym miejscu nie może być mowy o takiej sytuacji. Nie trzeba też obawiać się jego „zestarzenia” finansowego, sztabki miały ogromną wartość już tysiące lat temu. I choć cały świat ruszył do przodu cywilizacyjnie oraz technologicznie, złoto pozostało jedną z najlepszych metod inwestowania majątku. Bez wątpienia warto zatem ulokować pieniądze właśnie w błyszczącej sztabce.

Ile kosztuje sztabka złota?

Cena sztabki złota jest oczywiście uzależniona od wagi kruszcu. Dla osób, które dotychczas nie interesowały się tego rodzaju inwestycjami, jego wartość może być zaskakująca. Zaledwie 1 gram kosztuje bowiem nawet kilkaset złotych. Jeżeli kupno sztabki wyobrażasz sobie zatem jako posiadanie ciężkiego złotego prostokąta o wielkości dłoni, które kosztuje setki tysięcy, tu uspokajamy.

Taka możliwość oczywiście istnieje, ale możesz również zainwestować we fragment o wadze zaledwie jednego grama. Sztabki złota we wielu wersjach rozmiarowych, w tym dostępne nawet za około 300 zł, dostępne są w Mennicy Polskiej.

Ile kosztuje sztabka złota w NBP?

Sztabki złota dla NBP, czyli Narodowego Banku Polskiego, produkuje właśnie Mennica Polska i to ona prowadzi ich sprzedaż. Jak zatem wygląda cena sztabki złota w przypadku tej instytucji?

Sztabka złota 1 g w Mennicy Polskiej kosztuje 375 zł.

1g to najmniejsza ze sztabek; jej wymiary osiągają 6,2 mm x 10,4 mm x 1,2 mm. Zapakowana jest w bezpieczne opakowanie z mocnego certyfikowanego tworzywa sztucznego o nazwie CertiCard®. Znajduje się w nim nie tylko sama sztabka, ale również certyfikat ze wskazaniem mennicy, próby złota (w tym przypadku: 999,9), wagi oraz numeru seryjnego sztabki, a także podpis mincerza.

Cena sztabki złota nie rośnie wprost proporcjonalnie do jej wagi. Przeciwnie, im cięższa, tym bardziej atrakcyjna staje się cena jej zakupu. We wspomnianej mennicy, 2 gramy kupisz już za 675 zł, a nie 750 zł. Z kolei cały kilogram to 291tys. złotych. Kupno 100 tysięcy 1-gramowych sztabek kosztowałoby już 375 tysięcy złotych, a zatem ponad 80 tysięcy złotych więcej.

Co więcej, Mennica Polska prowadzi opcję wyceny indywidualnej sztabek złota, co umożliwia ich zakup w jeszcze bardziej atrakcyjnych cenach.