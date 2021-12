Cena złota – od czego zależy?

Jeszcze na początku lat 70. XX wieku uncja złota kosztowała 40 dolarów amerykańskich, jednak po zniesieniu wymienialności kruszcu na dolary, w niespełna dekadę podrożała aż 20-krotnie. Obecnie cena złota wynosi ok. 1800 dolarów, czyli blisko 50 razy więcej niż 50 lat temu i o blisko 50% więcej niż jeszcze na początku 2019 roku. Wzrosty w długim terminie są czymś naturalnym, bo złoto stanowi metal inwestycyjny i jednocześnie surowiec, który ma niewielką i wolno rosnącą podaż. Jeśli chodzi natomiast o zmiany jego kursu w krótszym okresie, to znaczenie ma tutaj kilka niżej opisanych czynników.

Kurs złota a popyt na kruszec i jego podaż

Podaż złota od dłuższego czasu utrzymuje się na stosunkowo zbliżonym poziomie, ale nie można mieć pewności, że taki stan zostanie zachowany. Jej ewentualne zmiany, przy utrzymaniu podobnego popytu, mogą wpływać na kurs złota. Niemniej czynnikiem, który ma w tym zakresie większe znaczenie, jest na tę chwilę wielkość zapotrzebowania na kruszec.

W ostatnim czasie, poza tradycyjnym zapotrzebowaniem jubilerskim i przemysłowym, wyraźnie zwiększyło się zainteresowanie kruszcem ze strony inwestorów, które przełożyło się na wyraźny wzrost cen złota. Popyt inwestycyjny ma dziś duże znaczenie dla wyceny metalu, dlatego warto obserwować, jak w najbliższych latach będzie się on zachowywał.

Cena złota a sytuacja geopolityczna i gospodarcza

Aby móc zyskownie inwestować w złoto, trzeba wiedzieć, od czego zależy popyt inwestycyjny na kruszec. Otóż „królewski metal” od dawna jest postrzegany jako bezpieczna przystań dla kapitału, w której warto przechowywać część majątku w dobie negatywnych rzeczywistych stóp procentowych (inflacja przewyższa stopy procentowe), kryzysu gospodarczego, zawirowań na rynkach finansowych czy poważniejszego konfliktu politycznego o dużym zasięgu. Gdy pojawia się któryś z tych czynników, można oczekiwać wzrostu ceny złota.

W spokojniejszych czasach i przy korzystnej koniunkturze gospodarczej, inwestorzy wybierają bardziej ryzykowne aktywa np. akcje. W tych okresach cena złota często stoi w miejscu lub wręcz spada.

Notowania złota a kurs dolara i złotego

Istotne znaczenie ma również fakt, że notowania złota są skorelowane z dolarem amerykańskim. Uściślając, w okresach, w których dolar zyskuje na wartości, złoto się osłabia – i vice versa. Oczywiście taka prawidłowość nie zawsze występuje, jednak doświadczeni inwestorzy są w stanie zrobić z niej użytek.

Co ważne, cena złota jest ustalana na giełdzie i wyrażana w dolarach amerykańskich. Oznacza to, że na wynik inwestycji np. polskiego inwestora wpływ ma również kurs dolara względem złotego; im słabsza jest polska waluta, tym drożej będzie mógł on sprzedać swoje złoto, i vice versa. Może zdarzyć się zatem tak, że notowania złota będą stabilne, ale wyraźna aprecjacja lub deprecjacja złotego przełoży się na sporą stratę lub zysk z inwestycji. Warto o tym pamiętać, aby nie pomylić np. osłabiania się polskiej waluty z hossą na rynku złota.

Pod adresem: https://www.mennica.com.pl/produkty-inwestycyjne/analiza-rynku-zlota można znaleźć bieżące notowania złota w polskiej i amerykańskiej walucie.