Ceny pomników granitowych w III kwartale 2023 - czego możemy się spodziewać?

Ceny pomników granitowych w I połowie roku – jak było?

Przypomnijmy na wstępie, że ceny nagrobków z granitu mogą się znacznie różnić od siebie. Dlaczego? Istnieje wiele odmian tego kamienia, niektóre są rodzime, inne sprowadzane. Do tego należy doliczyć koszt obróbki, który poznamy studiując cennik usług kamieniarskich. Inaczej będą też kształtować się ceny pomników podwójnych, a inaczej pojedynczych.

Jako że rok 2023 nie należy do najłatwiejszych, również ceny w I połowie roku były wyższe niż chcielibyśmy. Najbardziej przystępne cenowo były nagrobki granitowe wykonane z rodzimego kamienia, takiego jak granit strzegomski i strzeliński, ewentualnie brąz królewski z Chin. Ich ceny wynosiły około 5 tysięcy złotych. W ubiegłych latach były to kwoty o wiele niższe. Za kolorowe granity sprowadzane spoza kraju, cena za metr kwadratowy wynosiła od 2 do 3 tysięcy złotych. Łączne koszty kształtowały się w przedziale od 6 do nawet 13 tysięcy złotych.

Ceny nagrobków podwójnych i pojedynczych w III kwartale 2023 roku

Zapytaliśmy specjalistę z branży kamieniarskiej o to, jakie są prognozy cenowe na III kwartał roku – czy jest szansa, że ceny spadną?

- Trzeba przyznać, że ceny się ustabilizowały i raczej nie widać większych zmian. Nie chcę być zbyt dużym optymistą i obiecywać wiele, ale możliwe, że delikatnie spadną. - mówi Mariusz Wierzbicki, Kamieniarstwo Diamentum – spodziewam się tego, ponieważ kurs euro spada, ale to będą nie duże spadki w hurtowni. Wątpię, żeby klient to zauważył w końcowym produkcie. Wygląda na to, że ceny do końca roku nie zmienią się znacznie.

Jak zaoszczędzić na kupnie nagrobka?

Im mniejszy rozmiar pomnika nagrobnego, tym mniejsza ilość kamienia jest potrzebna do jego wykonania. Większość grobów to nagrobki pojedyncze, choć czasami mogą w nich spoczywać dwie lub nawet trzy osoby. Takie nagrobki zazwyczaj mają wymiary około 100 na 200 cm. Nagrobki podwójne i grobowce są największe, ich szerokość może sięgać nawet 250 cm, a do ich wykonania potrzebne są co najmniej 3 płyty kamienne. Stąd też ceny pomników podwójnych i rodzinnych są większe i rosły do tej pory proporcjonalnie względem pojedynczych. Czy i tak będzie w III kwartale 2023 roku? Z pewnością koszt kamienia i cennik usług kamieniarskich windują ceny, dlatego szukając oszczędności warto zdecydować się na pojedynczy pomnik z eleganckiego, a niedrogiego rodzaju granitu.

Cennik usług kamieniarskich

Cennik usług kamieniarskich będzie różnić się w różnych regionach kraju i zakładach kamieniarskich. Wiele zależy od tego, z jakim rodzajem kamienia przyjdzie pracować kamieniarzom oraz jak wygórowane są oczekiwania. Na cenę wpływa rodzaj obróbki kamienia i ilość zdobień. Z kolei montaż zależny jest od tego, czy pomnik stawiany jest na świeżym grobie, czy wpierw trzeba zdemontować stary nagrobek, czy jest to pomnik pojedynczy czy podwójny lub rodzinny. Rośnie też płaca minimalna pracowników, a więc wzrastają koszty ich zatrudnienia.

Granit – czy warto mimo ceny?

Naturalny kamień można zamienić na coś tańszego. Jednak pamiętajmy, że granit jest doskonałym materiałem do obróbki, łatwo dostępnym i oferującym szeroki wybór kolorów. Jego popularność wynika z licznych zalet, które przekonują klientów do nagrobków granitowych. Przede wszystkim, granit cechuje się wysoką trwałością oraz odpornością na warunki atmosferyczne.

Dzięki temu pomniki wykonane z tego materiału mogą zachować swoje estetyczne walory przez bardzo długi czas. Ponadto, granit łatwo się czyści, co jest istotne dla utrzymania ich pięknego wyglądu na przestrzeni lat. Z tych względów warto odłożyć niezbędną sumę i jeśli zależy nam na jakości – wybrać granit, mimo że ceny nagrobków podwójnych i pojedynczych, a także urnowych długo jeszcze mogą nas zniechęcać.







Źródło: Run The Brand media