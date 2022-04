Ceny samochodów ostro w górę

Jeśli zdecydujemy się na kupno nowego samochodu to warto wybrać model, który cieszy się doskonałą opinią wśród kierowców na całym świecie. Takim jest niewątpliwie hybrydowa Honda CRV z bezstopniową skrzynią biegów e-CVT. To następcą Hondy CRV, która podbiła Europę w 1997 r. Niezwykle popularne były także kolejne jej modele z różnymi silnikami, ale od 2021 r. sławna Honda CR-V jest dostępna tylko i wyłącznie w hybrydowym napędzie.

Producenci Hondy CRV zrezygnowali z jej spalinowego odpowiednika ze względu na nowe limity emisji CO2 wprowadzone przez UE i stanowiące średni limit emisji CO2 na samochód na poziomie 95 gr/km. Przekroczenie tego limitu w całkowitej flocie producenta wiąże się z płaceniem dotkliwych kar.

Ale ważny jest też wygląd auta, którego masywny przód przyciąga uwagę, a wysoko umieszczone tylne światła nie pozwalają oderwać wzroku. Sylwetka samochodu ma sportowy charakter zawdzięczany dynamicznym przetłoczeniom karoserii.

Auto doskonale prezentuje się także w środku. Wersja executive ma skórzane fortele, na kokpicie miękkie elementy przeplatające się z twardymi plastikami. Ekran dotykowy, czy jak to nazywa honda system informacyjno-rozrywkowy posiada funkcje Android Auto i Apple Car. Daje to niezwykle łatwy dostęp do ulubionych funkcji. Działa płynnie, jest intuicyjny i nie zawiesza się.

W wersji executive na wyposażeniu mamy coś czego nie zobaczycie w pozostałych niższych wersjach wyposażenia. Jest to tzw. headup display – czyli wysuwana przezroczysta szyba z kokpitu, na której wyświetlane są niektóre funkcje.

Zakres wyświetlanych funkcji możemy ustawić bezpośrednio z koła kierownicy. Czy jest to przydatne, czy bardziej rozprasza? To już chyba indywidualna kwestia każdego kierowcy…

Do dyspozycji jest również ładowarka bezprzewodowa do smartfonów, co będzie na pewno użyteczne zarówno dla kierowcy jak i pasażerów.

Kupując samochód w trosce o własne bezpieczeństwo sprawdzajmy więc numer VIN. Wybierając auto na lata sugerujmy się zaś opiniami innych użytkowników i decydujmy się na samochody nie tylko piękne, ale i ekologiczne i ekonomiczne.