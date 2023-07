0 A A

Wiele lat ćwiczeń, a wraz z nimi - litry potu wykapanego na sportowych matach, siłowniach, a także trasach biegów terenowych, przeszkodowych czy ulicznych. Wszystkie te zmagania przekonały nas, z jakimi doświadczeniami walczą sportowcy (profesjonaliści oraz nowicjusze) różnorodnych dyscyplin sportowych. Nasza eksploracja nie była zbyteczna. Wręcz przeciwnie! Każda z nich została dogłębnie przeanalizowana, aby następnie posłużyć do przygotowania, a następnie stworzenia unikatowych technologii produkcji odzieży sportowej, która ma rzetelny wpływ na to, jak ćwiczysz oraz jakie wyniki zdobywasz. Chcesz dowiedzieć się, co powoduje, że ubrania SMMASH są wyjątkowe? Prezentujemy przykłady nowatorskich metod, które w nich zastosowaliśmy. Sprawdź i zadecyduj, czy chcesz zbadać ich niezawodność - także na swojej skórze!

