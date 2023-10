Chcesz pracować za granicą i przy okazji robić coś dobroczynnego? Wyjedź do Irlandii i opiekuj się seniorami

Na ile zazwyczaj czasu jest podpisywana umowa? Czym irlandzka umowa różni się od polskich?

- Umowy zwykle podpisywane są na długie terminy, czyli minimum 6 miesięcy. Często podpisywane są umowy na czas nieokreślony, co daje opiekunowi i rodzinie irlandzkiej możliwość kontynuowania umowy, tak długo, jak im to odpowiada. Obowiązuje 3-tygodniowy okres wypowiedzenia, więc umowę można również zakończyć w dowolnym momencie. Na początku pracy opiekun ma 3-tygodniowy okres próbny, jest to czas, aby zarówno irlandzka rodzina jak i opiekun ocenili, czy sobie wzajemnie odpowiadają.

Irlandzka umowa o pracę jest bardzo podobna do polskiej, gwarantuje opiekunowi określony wymiar godzinowy pracy, odpowiednie przerwy od pracy, płatny urlop, dodatkową wypłatę w przypadku nadgodzin, pracy w niedzielę, pracy w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy. Pracodawca, czyli irlandzka rodzina, odprowadza w imieniu opiekuna jego podatek dochodowy oraz składkę na ubezpieczenie.

Czy ta praca daje satysfakcję?

- Opiekunowie, którzy wyjeżdżają za naszym pośrednictwem, bardzo chwalą irlandzkie rodziny, sposób, w jaki ich przyjmują, ich otwartość, ciepło, bardzo często opiekunowie stają się po prostu członkami rodziny.

Jest to szczególny rodzaj pracy, który wymaga empatii i ciepła, daje on bardzo dużo satysfakcji, ponieważ opiekun ma realny wpływ na poprawę życia starszej osoby, dzięki opiekunowi live-in, starszy człowiek może spędzić swoje ostatnie lata we własnym domu, w miejscu, gdzie czuje się najlepiej, bez konieczności przenoszenia się do domu opieki. Miewamy bardzo wielu opiekunów, którzy wcześniej pracowali w zupełnie innych branżach, ale w pewnym momencie stwierdzili, że chcą robić coś, co ma więcej sensu i głębi i dlatego postanowili pracować w opiece. Więc choć nie jest to praca łatwa, daje ogromnie dużo satysfakcji i poczucia spełnienia.

Wiele osób, które wyjeżdża za naszym pośrednictwem, decyduje się zostać w Irlandii już na stałe, ponieważ jest to bardzo przyjemne miejsce do życia. Irlandczycy są niezwykle życzliwi, ciepli, cenią wartości rodzinne i tradycje, warunki ekonomiczne są bardzo dobre, a sam kraj jest piękny, zielony, jeśli ktoś lubi obcować z naturą, znajdzie tam mnóstwo przepięknych miejsc.

Czy kandydaci mają możliwość dokonać wyboru podopiecznego i poznać wcześniej swoje obowiązki?

- Kondycja podopiecznych jest różna, różne są zatem i obowiązki poszczególnych opiekunów, jeden będzie musiał np. zmieniać pieluchy, a inny nie. Opiekun przed podjęciem pracy otrzymuje od nas profile podopiecznych, w których opisany jest stan zdrowia danego podopiecznego, jego potrzeby, planowany grafik i obowiązki opiekuna, lokalizacja, sytuacja domowa (czy podopieczny mieszka sam, czy z kimś, czy ma zwierzęta itd.), oraz zdjęcia domu. Na tej podstawie opiekun decyduje, do których domów chce aplikować. Jeśli dana rodzina również zainteresuje się tym opiekunem, agencja umawia ich na rozmowę zapoznawczą online, żeby mieli okazję porozmawiać, poznać się, omówić szczegóły przed podjęciem ostatecznej decyzji o nawiązaniu współpracy ze sobą. Po rozmowie opiekun i rodzina informują agencję, czy chcą podpisać ze sobą umowę.

Jakiego wsparcia udzielacie pracownikom?

- Jesteśmy agencją, która nie tylko pomaga opiekunowi znaleźć pracę w Irlandii, ale też daje mu wsparcie przez cały okres zatrudnienia. Nasz dział supportu jest odpowiedzialny za regularny kontakt z każdym opiekunem i rodziną, sprawdzanie, czy w pracy wszystko się układa, czy opiekun otrzymuje na czas wynagrodzenia, czy ma zapewnione odpowiednie przerwy na odpoczynek itd. Ponadto dział treningu odpowiada za to, aby opiekun otrzymywał materiały szkoleniowe dopasowane do stanu jego podopiecznego, jeśli więc np. podopieczny cierpi na demencję, opiekun przechodzi szkolenie z tego zakresu. Zależy nam na długoterminowej współpracy z naszymi opiekunami, dlatego ważne jest dla nas, żeby byli zadowoleni z warunków pracy. Jeśli opiekun nie jest zadowolony z pracy u danej rodziny oferujemy pomoc i mediację lub znalezienie pracy u innej rodziny.