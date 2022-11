“Chciałam stworzyć miejsce dla każdego” — wywiad z Sabine Hildebrandt-Rau, redaktorką naczelną niemieckiego portalu Wohntrends Magazin

Sabine Hildebrandt-Rau, redaktorka naczelna niemieckiego magazynu wnętrzarskiego, zgodziła się na wywiad, w którym zagłębia się w genezę i kulisy powstania niemieckiego magazynu Wohntrends Magazin.

Skąd wziął się pomysł na założenie własnego serwisu internetowego?

Początki były trudne, kilka razy rozważałam nawet zakopanie pomysłu głęboko w szufladzie, ale za każdym razem, gdy otwierałam przeglądarkę internetową, byłam gotowa do ponownej pracy nad tym projektem. Szybko zrozumiałam też, że marketing w Niemczech to ważny, a jednocześnie obszerny temat. W zasadzie magazyn narodził się z frustracji, którą odczuwałem za każdym razem, gdy chciałem realizować swoją pasję.

Oferta czasopism z sektora home & living jest ogromna, ale żadne z nich nie spełniało moich własnych oczekiwań. Przez długi czas miałem wrażenie, że na pierwszym miejscu stawiano ilość i nie zwracano uwagi na ewolucję branży. Obecnie jest tak wiele stylów, możliwości i rodzajów wyposażenia wnętrz, powinny być one reprezentowane w takim magazynie. Ważne było dla mnie również to, aby każdy mógł znaleźć inspirację dla siebie, niezależnie od własnego budżetu. Nie wszystko musi być nowe, jest wiele sposobów na realizację swoich pomysłów bez konieczności wydawania dużych pieniędzy. W każdym wnętrzu widzę człowieka i jego charakter, a nie tylko stos mebli, dekoracji czy wzorów.

Od kiedy interesuje się Pani projektowaniem wnętrz?

Trudne pytanie, myślę, że zainteresowanie zaczęło się w dzieciństwie. Często mówiono mi, że świetnie radzę sobie z manualnymi zadaniami i mam wyczucie szczegółów, ale tak naprawdę zaczęło się to dopiero, gdy urządziłam swoje pierwsze mieszkanie. Pomimo mojego niskiego budżetu — jako studentka budżet pozwalał mi w zasadzie tylko na zakup farby do ścian — wszyscy, którzy mnie odwiedzali, byli zachwyceni moją aranżacją wnętrza. Większość znalazłam w internecie za niewielkie pieniądze, ale też sporo zrobiłam sama. Dopiero wtedy tak naprawdę uświadomiłam sobie, co mogłabym stworzyć, mając nieco większy budżet. Już podczas studiów pisałam artykuły do czasopism i pomagałam innym w aranżacji wnętrz. Szybko więc nauczyłam się też, że każdy z nas ma inne preferencje i nie ma uniwersalnego stylu, który wszystkim się podoba.

Co jest dla Pani szczególnie ważne, jeśli chodzi o magazyn internetowy? Jak wybiera Pani tematy, które są publikowane?

Chciałam stworzyć miejsce dla każdego. Zdaję sobie sprawę z tego, jak indywidualne może być dla nas umeblowanie. Pragnę również to pokazać, bo każdy powinien móc znaleźć dla siebie inspirację. Czy to w ogrodzie, w salonie czy na balkonie — możliwości są wszechstronne i złożone tak jak nasi czytelnicy. Tematy nie muszą interesować wszystkich, wyświetlenia nic nie znaczą. Ważne jest to, że każdy artykuł trafia na odpowiednią osobę, która jest nim naprawdę zainteresowana. Jesteśmy zawsze otwarci na nowe trendy, ale także cenimy klasykę. Każdy styl jest mile widziany i chętnie spełniamy indywidualne życzenia naszych czytelników.

Co wyróżnia Państwa magazyn spośród wielu innych?

Jestem przekonana, że każdy magazyn jest inny — i to jest dobra rzecz. Gdyby wszystkie były takie same, nie miałyby powodu do istnienia. Czytanie powinno sprawiać przyjemność, inspirować i motywować do działania. To, co nas różni, moim zdaniem, to nasza relacja z czytelnikiem. Bardzo ważne jest dla nas to, że nasi odbiorcy lubią do nas wracać i czerpią przyjemność z czytania. Nic nie motywuje nas bardziej niż zadowolone grono czytelników. To właśnie ta relacja pozwala nam jeszcze lepiej odpowiadać na tematy, których pragną czytelnicy. Z tego też jesteśmy naprawdę dumni.

Jaki jest Pani cel?

Chcę, aby projektowanie wnętrz i terenów zewnętrznych było tematem dla każdego, kto się tym interesuje. Chcę pokazać, że każdy, niezależnie od warunków mieszkaniowych i budżetu, może realizować swoją pasję związaną z home & living. Duże domy — nie ma problemu, mamy coś dla Ciebie. Małe mieszkanie, czy mały budżet? Tutaj również wspólnie znajdziemy rozwiązanie. Chcemy, aby nikt nie czuł się pominięty, bo każdy jest mile widziany. Osobiście zaczynałam od drobiazgów i często czułam, że nie mogę odpowiednio realizować swojej pasji. Zdecydowanie pomogłoby mi wtedy śledzenie magazynu internetowego, który jest skierowany również do osób takich jak ja. Ludzi z masą pomysłów, którzy jednak są jeszcze na początku przygody.