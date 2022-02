Check IT POWRACA! Przed nami siódma edycja największej konferencji dla młodych pasjonatów IT!

Już jutro rozpoczynają się zapisy na bezpłatną edycję jednego z największych wydarzeń informatycznych zadedykowanych uczniom oraz nauczycielom szkół ponadpodstawowych.

Konferencja CheckIT odbędzie się 14 i 15 marca, w formie online. Uczestnicy będą mogli poszerzyć wiedzę oraz zainteresowania z zakresu nowych technologii. W ramach konferencji odbędzie się także wydarzenie Check IT Junior zadedykowane uczniom i nauczycielom szkół podstawowych.

14 marca br. zaplanowano prelekcje online skierowane do uczniów m.in. na temat przyszłości świata IT, sztucznej inteligencji, rzeczywistości rozszerzonej (AR), tworzenia gier komputerowych, cyberbezpieczeństwa, Big Data, analityki biznesowej (BI), prezentacji własnego wizerunku w mediach społecznościowych, a także faktów i mitów na temat studiowania kierunku informatyka. Uczestnicy konferencji będą mieli także okazję do udziału w spotkaniach z przedstawicielami uczelni oraz firm z branży IT na wirtualnych stoiskach promocyjnych, podczas których będą mogli poznać informacje dotyczące warunków przyjęcia na studia informatyczne, poznać specyfikę działalności firm informatycznych czy też zapoznać się z ofertą praktyk i staży.

Drugiego dnia (15 marca br.) odbędą się warsztaty online, podczas których uczniowie nabędą podstawowe umiejętności m.in. z programowania w językach Python i C# oraz elektroniki z wykorzystaniem Arduino. Dodatkowo uczestnicy warsztatów nauczą się tworzenia prezentacji przy użyciu Canvy oraz pisania własnego bota do gry, a także zgłębią wiedzę z obszarów UX Design, Infobrokeringu czy też Design Thinking. Konferencji Check IT będzie towarzyszyła możliwość rejestracji na warsztaty stacjonarne organizowane przez firmy IT oraz koła naukowe na terenie zainteresowanych szkół z Lublina.

Wzorem lat ubiegłych przygotowano także specjalną ofertę prezentacji dla nauczycieli w tzw. Pokoju Nauczycielskim, które odbędą się w dniach 14-15 marca br. w godzinach popołudniowych, w formie on-line. W programie przewidziano prelekcje na temat interaktywnych i praktycznych metod nauczania informatyki i programowania, prowadzenia kół zainteresowań w szkołach, zastosowania Learning Apps w praktyce szkolnej, informatycznego wdrażania nowych form Polskiego Ładu, transformacji cyfrowej w lubelskiej oświacie, a także architektury miejskich zasobów strategicznych.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak obowiązuje wcześniejsza rejestracja na stronie checkit.lublin.eu, która rozpocznie się już jutro 1 marca br. o godz. 9:00. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc na warsztaty, o uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje na temat konferencji, regulamin uczestnictwa oraz program znajdują się na stronie www.checkit.lublin.eu. Bieżące informacje udostępniane będą na wydarzeniu Check IT 2022 na portalu Facebook.

Partnerzy branżowi: AIDA Diagnostics, AnnaPRO, Asseco Data Systems, Bottega IT Minds, Britenet, CompuGroup Medical Polska, CyberSkill, CyberSkiller, DataArt Poland, eduLAB, EMBIQ, EY Polska, intive, Lekturowo, Lilianna Trojanowska – Skuteczne Media, Lubelskie Centrum Konferencyjne, Lublin GameDev, Orange Polska, PixBlocks, PolSource, Pyramid Games, Reality Unit, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe, Siemens, Sii, Somniso Studio, Spice Gears, SUPER IQ Centrum Nauki i Zabawy, Targi Lublin, Techni Schools, TechniVentures, VentureCapital, Uczymymaszyny.pl, Uptime Development, utter.one