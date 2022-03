Ciążowe wróżby – czy warto w nie wierzyć?

Najczęstsze ciążowe przesądy

Nie ulega wątpliwości, że ciąża jest wyjątkowym stanem, wokół którego narosło wiele mitów i fałszywych przekonań. Ciążowe przesądy powtarzane są z pokolenia na pokolenie, nic więc dziwnego, że wiele z nich się utrwaliło. Do najczęstszych ciążowych przesądów należą teorie głoszące, że:

Jeśli ciąża nie służy urodzie matki, to na świat przyjdzie dziewczynka (w myśl przekonania, że córka „kradnie matce urodę”).

Jeśli przyszła mama w ciąży ma ochotę na słodkości, urodzi dziewczynkę. Jeśli ma ochotę na posiłki kwaśne i mięsne – będzie miała syna.

Jeśli kobieta, będąc w ciąży, martwi się, jej pociecha będzie leworęczna.

Jeśli powiększający się brzuch matki znajduje się wysoko, na świat przyjdzie dziewczynka. Jeśli nisko albo na środku – chłopiec.

Kompletowanie wyprawki przed przyjściem malucha na świat przynosi pecha.

Podczas ciąży kobieta nie powinna farbować ani podcinać włosów.

Patrzenie przez przyszłą mamę na brzydkich ludzi sprawi, że urodzi się nieładne dziecko.

Noszenie przez ciężarną matkę szalika albo łańcuszka może spowodować, że maluch owinie się pępowiną.

Mają również istnieć sposoby na zaplanowanie i/lub określenie płci dziecka, np. chiński kalendarz płci. Czy ich skuteczność to kolejny ciążowy przesąd?

Chiński kalendarz płci, wahadełko i inne sposoby na zaplanowanie płci – czy mają sens?

Chiński kalendarz płci, za pomocą którego – przynajmniej w teorii – można zaplanować płeć dziecka, wciąż cieszy się dużą popularnością. Pod uwagę bierze się wiek matki (w chwili poczęcia) oraz miesiąc, w którym doszło do zapłodnienia. Jaka jest skuteczność chińskiego kalendarza płci? Nie istnieją badania, które odpowiadałyby na to pytanie. Na pewno jednak skuteczność jest nie mniejsza niż… 50 na 50.

Niektórzy przyszli rodzice nie tyle w celu zaplanowania, co określenia płci dziecka korzystają z wahadełka (albo obrączki zawieszonej na łańcuszku), które następnie należy trzymać nad brzuchem. Obrączka zataczająca koła ma oznaczać, że na świat przyjdzie dziewczynka, natomiast ruch wahadłowy ma wskazywać na chłopca.

Istnieje ponadto teoria dr. Shettlesa, według której seks w dni poprzedzające owulację ma dać szansę na to, że urodzi się dziewczynka, a seks po owulacji – że urodzi się chłopiec. Nie trzeba chyba dodawać, że powyższe sposoby na zaplanowanie płci maleństwa należy traktować z przymrużeniem oka.

Ciążowe mity, które… kryją w sobie prawdę!

Ciążowe mity, w zdecydowanej większości przypadków, są… mitami. Warto jednak mieć świadomość, że w niektórych jest ziarno prawdy.

Nie jest prawdą, że spodziewająca się dziecka kobieta nie może obcinać ani farbować włosów, ale tutaj istotna uwaga – nie jest do końca znany wpływ stosowania farb z amoniakiem na rozwój ciąży, dlatego lepiej dmuchać na zimne i farbując się w tym szczególnym stanie, stosować farby bez amoniaku.

Jeden z ciążowych mitów zakłada również, że „każde dziecko kosztuje mamę jeden ząb”. Nie należy tego traktować dosłownie, jest natomiast prawdą, że z powodu burzy hormonalnej zęby ciężarnej kobiety stają się bardziej podatne na próchnicę. Dlatego w okresie ciąży nie należy rezygnować z kontroli dentystycznej, a wszelkie ubytki powinno się wyleczyć jeszcze przed zajściem w ciążę.

Ciążowe mity często dotyczą tego, co kobieta może jeść i pić. Na uwagę zasługuje kawa – nieprawdą jest, że w ciąży kobieta musi z niej całkowicie zrezygnować, jednak ze względu na obecność kofeiny należy ograniczyć jej spożycie do ok. 2 słabych filiżanek dziennie. Dobrym rozwiązaniem jest picie kawy zbożowej tym szczególnym czasie.

Same dobre rady, czyli kogo słuchać w ciąży

Ciążowe wróżby, mity i przesądy zawsze należy traktować z dystansem. Ciąża jest stanem wyjątkowym, ale też każda kobieta przechodzi przez niego inaczej. Ciężarna powinna liczyć się z tym, że otoczenie będzie dla niej miało mnóstwo tzw. dobrych rad. Podpowiedzi doświadczonych matek mogą się przydać, w ciąży warto jednak słuchać przede wszystkim siebie i swojego organizmu oraz, co oczywiste, lekarza.