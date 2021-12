W poszukiwaniu ciekawych miejsc warto wybrać się do naszych najbliższych zachodnich sąsiadów - do Niemiec. Zobaczycie tu na własne oczy wiele pięknych miast i miasteczek pełnych śladów dawnych dni, z przepiękną architekturą (także sakralną) i doświadczycie piękna tamtejszej przyrody. Oto ciekawe miejsca w Niemczech - koniecznie je odwiedźcie w czasie weekendowych czy wakacyjnych wypraw.

Dlaczego akurat Niemcy?

Liczne atrakcje turystyczne sprawiają, że kraj ten jest wart poznania. Właściwie każdy znajdzie tu coś dla siebie - dzieci i dorośli nie będą narzekali na nudę. W dodatku jest blisko, a więc plan zwiedzania Niemiec to idealny sposób na weekendową nudę.

Czym wyruszyć w podróż?

Są właściwie trzy możliwości dostania się do Niemiec - własnym samochodem, samolotem lub busem. My zdecydowanie polecamy dojazd busem - to opcja nie tylko wygodniejsza i bezpieczniejsza od jazdy autem (nie musisz spędzać wielu godzin za kierownicą), ale także najtańsza, jeśli weźmiemy pod uwagę koszty przelotu samolotem lub paliwa i opłat za przejazd autostradą.

Wystarczy tylko znaleźć firmę, która oferuje międzynarodowe przejazdy busami. Jedną z nich jest Trans-Bus, który oferuje tanie przewozy pod wskazany adres na teren Niemiec, a także innych krajów Europy Zachodniej. Najlepiej i najprościej dostać się do jednej z miejscowości Dolnego Śląska, skąd 2 razy w tygodniu, w określone dni, wyruszają busy do Niemiec i dowożą turystów do wielu miast tego kraju. Do każdej praktycznie atrakcji turystycznej dostać się z nich można komunikacją miejską.

Co warto zobaczyć w Niemczech?

Oto 15 miejsc w Niemczech, które koniecznie musicie zobaczyć.

1. Brama Brandenburska

Zwiedzając Berlin nie sposób nie zwiedzić Bramy Brandenburskiej - to jeden z najchętniej odwiedzanych i fotografowanych niemieckich zabytków. Zbudowano ją XVIII wieku i od tego czasu była świadkiem wielu epokowych wydarzeń, a dziś jest symbolem zjednoczenia Niemiec.

2. Park rozrywki Phantasialand

Zlokalizowany jest zaledwie 20 km od Kolonii w miejscowości Brühl. Na terenie parku znajdziecie mnóstwo ekscytujących instalacji i urządzeń - oprócz kolejek górskich są tu place zabaw, karuzele, dzika rzeka, wydarzenia na żywo oraz sześć stref tematycznych i wiele, wiele więcej. Jedziecie do naszego zachodniego sąsiada z dziećmi? Koniecznie odwiedźcie ten wspaniały park rozrywki.

3. Zamek Neuschwanstein

Przepięknie położony w Alpach Bawarskich zamek to prawdziwy klejnot wśród zabytków niemieckich. Zbudowano go w XIX wieku i poza zapierającymi dech w piersi widokami zapewnia możliwość zwiedzenia królewskich komnat i sal balowych pełnych rzeźbionych mebli i niesamowitych fresków. To idealne miejsce na wycieczkę, pamiętaj jednak, że zwiedzić je można wyłącznie z przewodnikiem.

4. Mur Berliński

Przez 28 lat dzielił miasto, kraj i społeczeństwo niemieckie na dwoje. Miał 156 km długości i po dziś pełni rolę symbolu zimnej wojny i podziałów. Obecnie można zwiedzać jedynie pozostałości po tej budowli, gdzieniegdzie pokryte muralami, a także muzeum historii muru, z którego tarasu oglądać można miejsca pamięci, części ogrodzenia z wieżą strażniczą i zabezpieczeniami.

5. Park Narodowy Hainich

Dawniej teren ten pełnił rolę strefy wojskowej, dziś stanowi ostoję przyrody i jeden z największych w Europie lasów liściastych. Podziwiać go można przechadzając się zawieszonym w koronach drzew chodnikiem. Mieszkają tu dzikie koty, liczne gatunki nietoperzy, a nawet szakale złociste.