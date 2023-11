Co daje kartacz do brody? Poznaj tajniki szczotkowania zarostu!

Kartacz do brody — Co to takiego?

Szczotki i kartacze do brody (https://dlagentlemana.pl/szczotki-kartacze-do-brody) to wyjątkowe i pomocne akcesoria do męskiej pielęgnacji brody i wąsów. Brodę szczotkujemy najlepiej codziennie delikatnie i lekko, kolistymi ruchami jeśli zarost jest jeszcze krótki. Jednak jeśli zarost jest długi i bujny, to oczywiście szczotkujemy bodę zgodnie z kierunkiem wzrostu włosów, by ich dodatkowo nie plątać. W efekcie szczotkowania brody możemy liczyć na poprawę jej wyglądu, szybszy wzrost i po prostu lepsze samopoczucie. W końcu masaż (również skory brody) jest po prostu przyjemny!

Kartacz do brody — Efekty jakich możesz się spodziewać

Efekty szczotkowania zarostu mogą nas zaskoczyć! Jest to nie tylko przyjemny sposób na nadanie zarostowi odpowiedniego, pożądanego kształtu przed codzienną stylizacja z pomocą męskich kosmetyków do zarostu, ale również sposób codzienny relaks i mikromasaż skóry. Możemy zatem spodziewać się następujących efektów:

Poprawa kształtu brody przed stylizacją – Codziennie rano lub wieczorem po umyciu brody możemy użyć szczotki, lub kartacza do nadania naszemu za zarostowi odpowiedniego kształtu. Tylko dzięki temu użycie produktów do stylizacji z woskiem, (np. balsamów do brody) będzie tak wygodnie i po prostu efektywne.

Poprawa mikrokrążenia w skórze pod brodą – Dzięki regularnemu szczotkowaniu pobudzamy krążenie krwi w skórze pod brodą, co przekłada się bezpośrednio na lepsze odżywienie cebulek włosowych, a więc i włosków. W efekcie broda rośnie szybciej i jest zdrowsza!

Poprawa samopoczucia – Codziennie szczotkowanie brody będzie satysfakcjonującym zajęciem, szczególnie jeśli szybko zauważymy pożądane efekty. Broda będzie bardziej wygładzona, a my będziemy się czuć lepiej z tym faktem, że dążymy do naszego celu, jakim jest zadbana i pokaźna broda.

Jak czyścić kartacz do brody?

Kartacz do brody powinien być czyszczony w następujący sposób — Jeśli zakupiliśmy kartacz do brody z naturalnego włosia dzika to musimy przestrzegać pewnych zasad, by kartacz służył nam dłużej i był skuteczny. Przede wszystkim kartacz z włosia dzika myjemy delikatnym szamponem (najlepiej szamponem do brody) i suszymy go na ręczniku, z włosiem skierowanym do dołu, by woda swobodnie opadała w dół. Pod żadnym pozorem nie kładziemy kartacza do brody z włosia dzika włosiem do góry, gdyż woda może wchłonąć się w rękojeść i z czasem z powodować korozję drewna. W przypadku kartaczy do brody z tworzyw sztucznych najlepiej również stosować tę zasadę, ale nie jest to tak konieczne jak w przypadku kartaczy do brody z włosia naturalnego. Zarówno kartacz do brody z włosia dzika, jak i kartacz lub szczotka do brody z tworzyw sztucznych będą skuteczne jeśli tylko dobierzesz odpowiednio do swoich preferencji oraz typu swojego zarostu.