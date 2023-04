Co należy wiedzieć na temat ubezpieczeń OC i AC?

Czym różni się OC i AC? Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu? Czy można dokupić ubezpieczenie AC? Gdzie znaleźć kalkulator OC?

Najważniejsze jest jednak zdanie sobie sprawy z tego, że ubezpieczenie OC zapewnia całkowicie inną ochronę niż AC. W dodatku OC, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, jest obowiązkowe dla wszystkich właścicieli pojazdów. Dobra wiadomość jest jednak taka, że tego typu ubezpieczenie samochodu przypisywane jest do auta. Dzięki temu, nawet jeśli z samochodu korzysta kilku domowników, to nie muszą oni ponosić kilkukrotnie tych samych kosztów. Jeżeli natomiast chodzi o ubezpieczenie autocasco (AC), to zalicza się je do grupy ubezpieczeń dobrowolnych. Czy w związku z tym warto płacić za dodatkową ochronę w postaci AC? Tego dowiesz się z lektury dalszej części artykułu.

Czym różni się OC i AC?

Zakres ubezpieczenia OC skupia się głównie na ochronie osób trzecich, które mogłyby ponieść szkodę w związku z działaniami kierowcy. Jeżeli na przykład doszłoby do wypadku drogowego, to koszty naprawy uszkodzonego mienia zostaną pokryte właśnie z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Podobnie jest z wypłatą odszkodowania dla osób poszkodowanych.

Ubezpieczenie AC jest natomiast dobrowolne, ale zawsze warto rozważyć wykupienie takiej ochrony. Daje ono ochronę przede wszystkim właścicielowi pojazdu, który będzie mógł liczyć na wypłatę odszkodowania w razie kradzieży, kolizji lub uszkodzeń spowodowanych przez niezależne czynniki.

Ile kosztuje ubezpieczenie samochodu?

Wysokość składki ubezpieczenia OC często przeraża niedoświadczonych kierowców. Wynika to przede wszystkim z czynników, które wpływają na wysokość takiej ochrony. Warto więc zapamiętać, że oprócz marki i roku produkcji pojazdu, duże znaczenie ma wiek i doświadczenie kierowcy. Z tego powodu można rozważyć dopisanie do ubezpieczenia kierowcy z większym stażem, aby można było skorzystać z jego zniżek i dzięki temu odczuwalnie obniżyć wysokość opłaty za ubezpieczenie. Jedyną wadą takiego rozwiązania jest to, że chociaż polisa OC przypisana do dwóch osób pozwoli zaoszczędzić, to w razie wypadku doświadczony kierowca będzie się musiał liczyć z utratą zniżek.

Czy można dokupić ubezpieczenie AC?

Zdarza się, że chociaż początkowo kierowcy nie chcą ponosić dodatkowych kosztów i wykupują wyłącznie obowiązkowe ubezpieczenie OC, to z czasem chcą rozszerzyć ochronę i dokupić również AC. Jest to jak najbardziej możliwe, ale nie zawsze uda się uzyskać tak samo korzystne warunki, jak w przypadku wykupienia dwóch ubezpieczeń za jednym razem.

Gdzie znaleźć kalkulator OC?

W celu skorzystania z atrakcyjnej oferty ubezpieczenia (dotyczy to nie tylko OC, ale również AC), warto skorzystać z kalkulatora ubezpieczeń. Wystarczy w nim podać najważniejsze dane na temat pojazdu oraz kierowcy, a na tej podstawie wyświetlona zostanie lista najkorzystniejszych ofert ubezpieczeń. Dzięki temu można zaoszczędzić nawet kilkaset złotych rocznie przy zachowaniu takiego samego stopnia ochrony.