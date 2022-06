Co oferuje użytkownikowi monitor 4K?

Dlaczego tak chętnie wybieramy monitor 4K?

Na początku warto wspomnieć o tym, że monitor 4K wciąż najchętniej wybierany jest właśnie przez graczy. Dostępne aktualnie komputery doskonale z nim współpracują, a ekrany przetwarzają obraz niezwykle szybko, dzięki czemu użytkownicy mogą podziwiać szczegółowe detale czy wyraziste, mocno nasycone kolory. Jednakże coraz częściej po monitory 4K sięgają także inni, nieco mniej wymagający konsumenci. Odzwyczajamy się już od tego, że monitor wyświetla jedynie obraz, ale niekoniecznie obchodzi nas to, jakiej jest on jakości. Wybawieniem okazała się właśnie technologia 4K.

Między innymi firma Samsung posiada monitory 4K, które redukują emisję męczącego wzrok niebieskiego światła. W ten sposób wielogodzinna praca przed komputerem jest nie tylko mniej męcząca, ale także znacznie przyjemniejsza. Odpowiedzialny jest za to tryb Eye Saver. Ponadto technologia Flicker Free ochroni Twoje oczy poprzez eliminację migotania ekranu. Ale to nie jedyne zalety, które sprawiają, że tak chętnie wybieramy tego rodzaju urządzenia.

Monitor 4K – dobre rozwiązanie dla domu i biura

Nie da się ukryć, że monitor 4K od firmy Samsung będzie pasował zarówno do domowej przestrzeni, jak i biura. Jego funkcjonalność sprawia, że będzie odpowiedni zarówno do pracy, jak i gier czy oglądania filmów. Jeżeli postawimy na model o 28 calach, jego umieszczenie na blacie biurka nie powinno być problematyczne. Jeżeli chcemy dodatkowo zaoszczędzić trochę miejsca, co jest całkowicie zrozumiałe, możemy ustawić ekran na podstawie wyposażonej w szufladę do przechowywania drobnych przedmiotów. W ten sposób łatwiej będzie nam usytuować ekran na poziomie naszych oczu.

Jaki monitor 4K będzie najlepszy?

Kupując monitor 4K, w pierwszej kolejności zwróć uwagę na zastosowane w nim nowoczesne funkcje i technologie, których może brakować w innych modelach. Szukaj takich rozwiązań, które będą dopasowane właśnie do Ciebie – na przykład wspomniana redukcja światła niebieskiego. Każdy z nas korzysta z tego rodzaju sprzętów nieco inaczej (różnice mogą wynikać nawet z czasu spędzanego przed ekranem).

Podczas wyboru monitora warto zwrócić uwagę także na sam design urządzenia. Na przykład firma Samsung stosuje obudowy, które dodatkowo podkreślają niesamowitą jakość obrazu. Może być to na przykład ramka wykonana z matowych, czarnych elementów. Taka minimalistyczna i estetyczna forma sprawdzi się w praktycznie każdym domu czy biurze. Nie musimy martwić się o to, że ekran będzie dominował w pomieszczeniu, będzie jedynie designerskim dodatkiem. Dodatkowo smukła, ale stabilna podstawa i nóżka pozwalają na odchylenie ekranu w zakresie 2° w przód i 20° w tył. Możesz również zamontować wyświetlacz na ścianie.