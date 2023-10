Co powinna zabrać ze sobą opiekunka osób starszych, która wyjeżdża pierwszy raz do pracy w Niemczech?

Jakie dokumenty zabrać ze sobą, wyjeżdżając do pracy jako opiekunka?

Wyjazd do pracy za granicę może być stresujący. Nawet doświadczone opiekunki osób starszych nie zawsze są pewne, czy zabrały ze sobą wszystkie najważniejsze rzeczy. Właśnie dlatego przygotowania warto rozpocząć od sporządzenia listy. Jednym z jej podstawowych punktów są dokumenty. Niektóre z nich (jak kartę EKUZ) należy wyrobić. To jeden z głównych powodów, dla których organizacji wyjazdu nie należy zostawiać na ostatnią chwilę.

Opiekunka osób starszych Niemcy – lista dokumentów, jakie należy ze sobą zabrać:

umowa podpisana z agencją opiekunek – może w niej zostać wymieniony m.in. numer telefonu do mówiącego po polsku i niemiecku koordynatora;

karta EKUZ – uprawnia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w Niemczech na takich samych zasadach jak obywatele Niemiec;

dowód osobisty lub paszport – dokument tożsamości to podstawowy dokument i dlatego łatwo o nim zapomnieć;

prawo jazdy – niektóre niemieckie rodziny udostępniają opiekunce samochód, a wówczas posiadanie przy sobie prawa jazdy to zupełna podstawa;

dyplomy lub zaświadczenia – ten punkt dotyczy opiekunek z wykształceniem medycznym oraz tych, które ukończyły np. kurs pierwszej pomocy.

Niektóre opiekunki wykupują dodatkowe polisy – podróżną i do pracy. Jeżeli dostrzegasz zalety posiadania takich ubezpieczeń, podpisane umowy również zabierz ze sobą.

Rzeczy osobiste – co zabrać, a co zostawić?

Chociaż dokumenty są najważniejsze, to pozostaje też kwestia rzeczy osobistych. Co ze sobą zabrać? Ubrania i ulubione kosmetyki to nie wszystko – opiekunki do walizki często pakują zdjęcia bliskich, dzięki czemu łatwiej im zaaklimatyzować się w nowym miejscu. Istotna jest też ładowarka do telefonu i słuchawki. Te ostatnie przydadzą się, jeżeli do rodziny w Niemczech opiekunka planuje dojechać busem.

W walizce warto znaleźć też miejsce na akcesoria fitness, np. gumę do ćwiczeń. Od opiekunek osób starszych wymaga się sprawności i stąd też tak ważna jest regularna aktywność fizyczna. Warunki zapewnia rodzina seniora – standardem jest, że opiekunka osób starszych Niemcy ma do dyspozycji swój pokój. Jednym z elementów jego wyposażenia może być telewizor. Oglądanie filmów po niemiecku to jeden z efektywnych sposobów nauki tego języka.

Co uzgodnić przed wyjazdem do pracy do Niemiec jako opiekunka osób starszych?

Praca opiekunek osób starszych jest wymagająca i odpowiedzialna. Wyjeżdżając do pracy do Niemiec, warto znać stan zdrowia przyszłego podopiecznego. W najlepszych agencjach opiekunek na tę kwestię zwraca się szczególną uwagę – opiekunka wie, w jakim zakresie będzie musiała wspierać seniora. W rezultacie łatwiej jej podjąć decyzję o współpracy lub odrzuceniu oferty i dalszym szukaniu pracodawcy.

Przed podpisaniem umowy o pracę w charakterze opiekunki warto też uzgodnić:

wymagania rodziny – może ona oczekiwać, że opiekunka będzie nie tylko zajmować się seniorem, ale również prowadzić dom;

jak senior będzie spędzał czas – niekiedy w zakres obowiązków opiekunki wchodzi zagospodarowanie seniorowi czasu wolnego;

przygotowywanie posiłków – senior może mieć alergię pokarmową lub być diabetykiem, a to ma wpływ na dietę.

Niektóre opiekunki szukają pracy na stałe – nie chcą co kilka miesięcy zmieniać miejsca zamieszkania. W tej sytuacji warto dopytać, jaką politykę przyjęła agencja opiekunek i czy istnieje możliwość kontynuowania pracy dla rodziny, jeżeli każda ze stron będzie zadowolona ze współpracy.