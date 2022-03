Co to jest podpis elektroniczny i jak wygląda na dokumencie?

Co to jest podpis elektroniczny? Prawna definicja podpisu elektronicznego zawarta jest w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym. Dla ułatwienia ten akt prawny funkcjonuje pod nazwą eIDAS.

Według obowiązujących przepisów „podpis elektroniczny oznacza dane w postaci elektronicznej, które są dołączone lub logicznie powiązane z innymi danymi w postaci elektronicznej, i które użyte są przez podpisującego jako podpis”.

Podpis elektroniczny musi więc spełniać następujące warunki:

ma postać elektroniczną

jest składany przez osobę fizyczną

jest powiązany z podpisywaną treścią

został użyty świadomie.

Oznacza to, że nawet imię i nazwisko umieszczone pod treścią wiadomości e-mail traktowane jest jako podpis elektroniczny.

Rodzaje podpisów elektronicznych

Podpis elektroniczny należy odróżnić od kwalifikowanego podpisu elektronicznego – wywołują on różne skutki prawne. Zwykłym podpisem elektronicznym może być imię i nazwisko połączone z adresem elektronicznym, adresem IP czy numerem telefonu.

Do podpisania dokumentów, które wymagają zachowania formy pisemnej (do tej grupy zaliczają się m.in. umowa o pracę czy umowa o dzieło) należy wykorzystać kwalifikowany podpis elektroniczny. Wywołuje on takie same skutki prawne co podpis złożony własnoręcznie. Może być także wykorzystany w kontaktach z organami administracji państwowej.

Tożsamość osoby posługującej się kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest potwierdzona za pomocą certyfikatu kwalifikowanego, który umożliwia powiązanie konkretnej osoby fizycznej z podpisem. Dostawcy certyfikatów kwalifikowanych weryfikują tożsamość osoby, która składa wniosek o przyznanie podpisu elektronicznego.

Jak złożyć podpis elektroniczny na dokumencie PDF?

Do złożenia podpisu elektronicznego na dokumencie PDF wystarczy urządzenie z dostępem do Internetu. Nie musisz korzystać z żadnych dodatkowych urządzeń ani specjalistycznego oprogramowania. Taką możliwość daje platforma Autenti.

Za jej pomocą złożysz podpis elektroniczny na dokumencie PDF w kilka minut. Platforma umożliwia posługiwanie się zarówno zwykłym podpisem elektronicznym, jak i podpisami kwalifikowanymi. Wystarczy, że zalogujesz się na konto i wybierzesz z twardego dysku plik, który chcesz podpisać. Dokument możesz przesłać do swoich klientów. Oni również mogą go podpisać – bez konieczności zakładania konta na platformie Autenti.

Każdy dokument PDF, który podpiszesz i wyślesz w ten sposób, zostanie opatrzony kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną. Gwarantuje ona integralność dokumentu ‒ od momentu złożenia podpisu nie ma możliwości zmiany podpisanej treści. Dzięki temu masz pewność, że obydwie strony dysponują tą samą wersją pliku PDF.

Osoba, do której przesłałeś podpisany dokument PDF, ma do niego nieograniczony dostęp. Połączenie tych dwóch cech – integralności i dostępności – sprawia, że plik spełnia wymagania trwałego nośnika danych. W razie potrzeby może być więc wykorzystany w postępowaniu dowodowym.

Jak wygląda podpis elektroniczny?

Podpis elektroniczny ma formę cyfrową – jest to ciąg bitów, który zostaje dołączony do pliku PDF. Odczytanie podpisu elektronicznego jest możliwe za pomocą odpowiedniego oprogramowania np. Adobe Readera. Do każdego dokumentu podpisanego za pomocą platformy Autenti dołączona jest Karta Podpisów. Jest to dodatkowa strona umieszczona na końcu pliku – zawiera ona szczegółowe informacje o tym, kto i kiedy złożył podpis elektroniczny na dokumencie PDF. Znajdziesz tam dane potwierdzające tożsamość osoby, która złożyła podpis.

Podpis elektroniczny umożliwia szybkie i jednocześnie bezpieczne zdigitalizowanie procesów biznesowych.