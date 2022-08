Co to są panele winylowe?

Panele winylowe – podstawowe informacje

Co wyróżnia panele winylowe? Przede wszystkim wykonuje się je z tworzywa sztucznego – winylu. Jest to materiał trwały, odporny na uszkodzenia mechaniczne, który na dodatek ma właściwości hydrofobowe. Panelom winylowym nie zaszkodzi więc wilgoć, zalanie czy intensywne użytkowanie.

Podstawową i istotną informacją jest także to, jakie możliwości wzornicze dają panele LVT. Dzięki możliwości odpowiedniego dostosowania materiału winyl może zarówno swoim wyglądem przypominać drewno, beton, jak i naturalny kamień. Tak duża wszechstronność daje duże możliwości aranżacyjne.

Panele winylowe – jakie jest ich zastosowanie?

W związku ze wspominaną odpornością, panele LVT są materiałem, który może zostać wykorzystany na wiele sposobów. Podłogi z paneli winylowych spełnią swoją rolę w pomieszczeniach sypialnianych, salonach, ale i w tych miejscach, w których sprawdzą się tylko wybrane rodzaje podłóg. Korytarze, schowki, łazienki i kuchnie – miejsca bardzo często użytkowane, narażone na brud, wilgoć i zarysowania z powodzeniem mogą zostać wyłożone podłogami winylowymi. Co ważne, panele LVT mogą być stosowane tam, gdzie jest ogrzewanie podłogowe.

To rozwiązanie pozwala również na uniknięcie nieestetycznych rys czy uszkodzeń na podłodze (zobacz również: “Czy panele winylowe się rysują?”). Wytrzymała wierzchnia warstwa winylu jest bowiem odporna na ścieranie. Dzięki temu panele winylowe są materiałem uniwersalnym, który sprawdza się zarówno w domach prywatnych, jak i w innych obiektach, na przykład biurowych czy przychodniach.

Czy podłogi LVT wymagają skomplikowanego montażu?

Panele winylowe nie bez powodu w swojej nazwie nawiązują do innego sposobu na wykończenie podłóg. Jednym z dostępnych rozwiązań, jeśli chodzi o ich montaż, jest właśnie ten, który bardzo przypomina układanie tradycyjnych paneli. Połączone są one systemem, w którym elementy przylegają do siebie i z charakterystycznym „kliknięciem” można je dopasować. Na rynku są także dostępne panele z systemem montażu wymagającym klejenia.

Co ważne, panele winylowe nie muszą być układane bezpośrednio na posadzce, ale mogą zostać także umieszczone na starszej warstwie podłogi. Warunkiem jest jednak, aby podłoże do ich montażu było równe. Wiele osób sam proces położenia paneli winylowych przeprowadza samodzielnie, korzystając z wybranych materiałów i układając je w założony przez siebie sposób. Panele LVT są bowiem dostępne także we wzorach, które pozwolą na stworzenie na podłodze klasycznej jodełki, wybieranej często do nowych aranżacji.

Podłogi z paneli LVT – czy warto?

Panele LVT mogą z powodzeniem być stosowane jako panele ścienne na przykład w kuchniach czy łazienkach. Do pielęgnacji nie wymagają one żadnych specjalistycznych środków konserwujących, co jest ich niewątpliwą zaletą. Panele winylowe są również doceniane przez rodziców małych dzieci i posiadaczy zwierząt. Skutecznie wygłuszają one odgłosy i mogą być myte urządzeniami parowymi, co podnosi stopień bezpieczeństwa.

Z całą pewnością ten rodzaj materiału sprawdzi się na podłogach w wielu domach. Z pomocą paneli winylowych można przeprowadzić szybką metamorfozę wnętrza i stworzyć zupełnie nowy klimat. Bogata paleta kolorystyczna ułatwi wybór i estetyczne skomponowanie całej aranżacji.